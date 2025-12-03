  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Casas nuevas

Casas de obra nueva en Montenegro

Herceg Novi
1
Zabljak
1
Municipio de Budva
3
Municipio de Tivat
4
Villa EKSKLUZIVNYJ KOMPLEKS IZ SOVREMENNYH ROSKOSNYH VILL
Villa EKSKLUZIVNYJ KOMPLEKS IZ SOVREMENNYH ROSKOSNYH VILL
Villa EKSKLUZIVNYJ KOMPLEKS IZ SOVREMENNYH ROSKOSNYH VILL
Villa EKSKLUZIVNYJ KOMPLEKS IZ SOVREMENNYH ROSKOSNYH VILL
Villa EKSKLUZIVNYJ KOMPLEKS IZ SOVREMENNYH ROSKOSNYH VILL
Villa EKSKLUZIVNYJ KOMPLEKS IZ SOVREMENNYH ROSKOSNYH VILL
Kavac, Montenegro
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Los servicios de la Agencia para la confrontación del acuerdo "bajo la llave" es gratuito para el comprador!!!Turnkey delivery time: Beginning of 2027. (depende del llenado del conjunto completo a petición de los compradores).Estructura del proyecto: Zona Villa de 180 m2. Superficie de terre…
Agencia
GATE Realty
Agencia
GATE Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Српски
Villa Modern villa with a sea view at the price of an apartment — Krimovica
Villa Modern villa with a sea view at the price of an apartment — Krimovica
Villa Modern villa with a sea view at the price of an apartment — Krimovica
Villa Modern villa with a sea view at the price of an apartment — Krimovica
Villa Modern villa with a sea view at the price of an apartment — Krimovica
Villa Modern villa with a sea view at the price of an apartment — Krimovica
, Montenegro
de
$498,932
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Villa moderna con vistas al mar al precio de un apartamento - KrimovicaUna nueva casa con impresionantes vistas panorámicas del Adriático, situada sobre las playas de Jaz, Trsteno y Ploce.El amplio diseño y la gran terraza en la azotea hacen de esta casa una opción ideal para vivir junto al …
Agencia
DOO MNG Built
Agencia
DOO MNG Built
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu, Српски
Villa BUY WITH CRYPTO — earn in euros! Reliable investments with guaranteed income.
Villa BUY WITH CRYPTO — earn in euros! Reliable investments with guaranteed income.
Villa BUY WITH CRYPTO — earn in euros! Reliable investments with guaranteed income.
Villa BUY WITH CRYPTO — earn in euros! Reliable investments with guaranteed income.
Villa BUY WITH CRYPTO — earn in euros! Reliable investments with guaranteed income.
Villa BUY WITH CRYPTO — earn in euros! Reliable investments with guaranteed income.
Kolasin, Montenegro
de
$483,975
VAT
Opciones de acabado Con acabado
BUY CON CRYPTO - ganar en euros! Inversiones fiables con ingresos garantizados.Mountain Retreat by Dukley — su casa de montaña que genera ingresos.La región septentrional de Montenegro es una prioridad del programa de desarrollo gubernamental, asegurando el flujo turístico durante todo el añ…
Agencia
DOO MNG Built
Agencia
DOO MNG Built
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu, Српски
Casa club BUDVA CENTAR
Casa club BUDVA CENTAR
Casa club BUDVA CENTAR
Casa club BUDVA CENTAR
Casa club BUDVA CENTAR
Casa club BUDVA CENTAR
Budva, Montenegro
de
$228,377
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 4
#en venta #budva #edificio nuevo APARTAMENTOS EN VENTA en BUDVA CENTAR? Ubicación: El centro de Budva Al mar y al casco antiguo : 5 minutos a pie El complejo residencial de élite BUDVA CENTAR también se encuentra muy cerca de atracciones turísticas (playas de lujo, restaurantes, c…
Agencia
Montenegro Intel city
Casa club Verona house
Casa club Verona house
Casa club Verona house
Casa club Verona house
Casa club Verona house
Casa club Verona house
Budva, Montenegro
de
$117,467
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 3
Venta en una nueva casa terminada, suburbio de Budva Lastva6 apartamentos de 79 m2,3 dormitorios y salón con 2 baños y piscinaCerca de tiendas, Technomax, gasolineraCentro comercial 10 minutos¡El impuesto del 3% es pagado por el comprador!Precio 107.500 euros
Agencia
Montenegro Intel city
Casa club TIVAT KLUBNYY KOMPLEKS
Casa club TIVAT KLUBNYY KOMPLEKS
Casa club TIVAT KLUBNYY KOMPLEKS
Casa club TIVAT KLUBNYY KOMPLEKS
Casa club TIVAT KLUBNYY KOMPLEKS
Casa club TIVAT KLUBNYY KOMPLEKS
Casa club TIVAT KLUBNYY KOMPLEKS
Tivat, Montenegro
de
$145,776
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 4
Área 120 m²
1 objeto inmobiliario 1
Предлагаю купить квартиру в строящемся комплексе ?Тиват Квартиры расположены в тихом месте, в сосновом лесу. В «Las revistas», ресторанах, «tiendas de ropa» и «tiendas de prestigio» в Пуэрто-Монтенегро, посетите «revistas», рестораны, «tiendas de ropa de primera Calidad» и «tiendas de moda».…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 3 habitaciones
120.0
281,467
Agencia
Montenegro Intel city
Casa adosada Taunhaus Zhablyak
Casa adosada Taunhaus Zhablyak
Casa adosada Taunhaus Zhablyak
Casa adosada Taunhaus Zhablyak
Casa adosada Taunhaus Zhablyak
Casa adosada Taunhaus Zhablyak
Zabljak, Montenegro
de
$108,179
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
Casa adosada de 2 plantas 45 metros cuadrados, totalmente equipada con muebles y platos y todos los electrodomésticos necesariosCon una hermosa vista de Savin Cook y su zona localPrecio 99 000 euros sin muebles o 125.000 euros llave en mano
Agencia
Montenegro Intel city
Pueblo de cabañas ADRIA MONTENEGRO
Pueblo de cabañas ADRIA MONTENEGRO
Pueblo de cabañas ADRIA MONTENEGRO
Pueblo de cabañas ADRIA MONTENEGRO
Pueblo de cabañas ADRIA MONTENEGRO
Mostrar todo Pueblo de cabañas ADRIA MONTENEGRO
Pueblo de cabañas ADRIA MONTENEGRO
Herceg Novi, Montenegro
de
$84,371
ADRIA MONTENEGRO es un pueblo moderno de baja altura en estilo mediterráneo, construido en la costa del Adriático en el área del parque forestal de la ciudad. Herceg Novi. El complejo está ubicado en un área protegida separada. Un río de montaña fluye a lo largo de la frontera; cruzando a tr…
Desarrollador
Montenegro Sun Realty
Villa Good earth Tudorovici
Villa Good earth Tudorovici
Villa Good earth Tudorovici
Villa Good earth Tudorovici
Budva, Montenegro
de
$925,372
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 3
Villa en venta en un pueblo de élite. Cerca, con increíbles vistas al mar y montaña Superficie del terreno 403 m2 Superficie casa 231 m2 2 plazas de aparcamiento Bassier 7×5 m La casa fue construida teniendo en cuenta las características sismológicas del país con materiales de alta cali…
Agencia
Montenegro Intel city
Villa PRESTIZNYE VILLY OT ZASTROJSMKA V TIVATE
Villa PRESTIZNYE VILLY OT ZASTROJSMKA V TIVATE
Villa PRESTIZNYE VILLY OT ZASTROJSMKA V TIVATE
Villa PRESTIZNYE VILLY OT ZASTROJSMKA V TIVATE
Villa PRESTIZNYE VILLY OT ZASTROJSMKA V TIVATE
Mostrar todo Villa PRESTIZNYE VILLY OT ZASTROJSMKA V TIVATE
Villa PRESTIZNYE VILLY OT ZASTROJSMKA V TIVATE
Tivat, Montenegro
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Agencia
GATE Realty
Agencia
GATE Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Српски
Casa adosada ROSKOSNYE TAUNHAUSY I APARTAMENTY V DONE LASTVE
Casa adosada ROSKOSNYE TAUNHAUSY I APARTAMENTY V DONE LASTVE
Casa adosada ROSKOSNYE TAUNHAUSY I APARTAMENTY V DONE LASTVE
Casa adosada ROSKOSNYE TAUNHAUSY I APARTAMENTY V DONE LASTVE
Casa adosada ROSKOSNYE TAUNHAUSY I APARTAMENTY V DONE LASTVE
Mostrar todo Casa adosada ROSKOSNYE TAUNHAUSY I APARTAMENTY V DONE LASTVE
Casa adosada ROSKOSNYE TAUNHAUSY I APARTAMENTY V DONE LASTVE
Donja Lastva, Montenegro
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Agencia
GATE Realty
Agencia
GATE Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Српски
Villa Palace Florio by Concord
Villa Palace Florio by Concord
Villa Palace Florio by Concord
Villa Palace Florio by Concord
Villa Palace Florio by Concord
Prcanj, Montenegro
de
$3,49M
Año de construcción 2026
Número de plantas 3
La ubicación del Palacio de Florio está situada a lo largo de una carretera costera local, a sólo 5 metros del mar. El entorno inmediato del palacio se caracteriza por el núcleo histórico del asentamiento de Prčanj, el paisaje natural, y la presencia de varios monumentos culturales e históri…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Idiomas hablados
English, Crnogorski
Pueblo de cabañas
Pueblo de cabañas
Tivat, Montenegro
de
$6,42M
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Nuevas casas adosadas en venta en el complejo residencial premium Lastva Park, Tivat. Zona de élite de Donja Lastva, rodeada de vegetación y con vistas al mar y la montaña ?Área 154 a 204 m² 3 plantas ?2,3 dormitorios ?4 baños ?Cocina ?Terraza con vistas panorámicas ?Garaje para …
Agencia
Montenegro Intel city
