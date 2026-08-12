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Terreno y parcelas en venta en Montenegro

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1 247 propiedades total found
Parcela en 7 Seaview Penthouse Kotor Bay, Montenegro
Parcela
7 Seaview Penthouse Kotor Bay, Montenegro
Excelente tierra en Dobrota, con todas las comunicaciones de la ciudad. Excelente parcela en…
$968,635
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Parcela en Mrcevac, Montenegro
Parcela
Mrcevac, Montenegro
Habitaciones 1
Área 337 m²
¡Introduciendo un excepcional solar urbanizado en la zona más buscada de Gradiošnica, Tivat,…
$97,230
VAT
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Parcela en Rijeka Rezevici, Montenegro
Parcela
Rijeka Rezevici, Montenegro
Venta de parcela urbanizada de 654 m2, situada en una zona tranquila y prestigiosa de Rejevi…
$312,077
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Parcela en 7 Seaview Penthouse Kotor Bay, Montenegro
Parcela
7 Seaview Penthouse Kotor Bay, Montenegro
Terrenos con planificación para la venta en Kavac Esta parcela se encuentra en Kavac, que of…
$1,11M
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Parcela en Lustica, Montenegro
Parcela
Lustica, Montenegro
Land near Zanjice beach, Lustica peninsular La parcela es de 2850 metros cuadrados y a sólo …
$369,480
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Parcela en Budva, Montenegro
Parcela
Budva, Montenegro
Habitaciones 1
Área 3 004 m²
Una oportunidad excepcional para adquirir una gran parcela de construcción en Podkošljun, Bu…
$1
VAT
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Parcela en Montenegro
Parcela
Montenegro
La superficie total de la parcela es de 9.417 m2, de los cuales sólo 2.169 m2 se urbaniza, m…
$1,25M
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Parcela en Montenegro
Parcela
Montenegro
Budva, Mogren - Terreno urbanizado en venta El sitio está situado sobre la playa de Mogren y…
$2,93M
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Parcela en 7 Seaview Penthouse Kotor Bay, Montenegro
Parcela
7 Seaview Penthouse Kotor Bay, Montenegro
Superficie: 7.771m2. Acceso por carretera: sí La parcela consta de dos parcelas urbanas. Par…
$1,08M
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Parcela en Lustica, Montenegro
Parcela
Lustica, Montenegro
Bigova - tierra de desarrollo junto a Bigova Complejo de bahía Superficie: 5.000 m2 - 20.000…
$329
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Parcela en 7 Seaview Penthouse Kotor Bay, Montenegro
Parcela
7 Seaview Penthouse Kotor Bay, Montenegro
Excelente parcela de tierra con permiso de planificación, Zagora Desde la parcela hay una he…
$688,156
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Parcela en Kavac, Montenegro
Parcela
Kavac, Montenegro
Habitaciones 1
Área 1 298 m²
Descubra una excelente oportunidad de inversión en Kavač, Kotor, uno de los lugares de mayor…
$253,423
VAT
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Parcela en Montenegro
Parcela
Montenegro
Terreno urbanizado en una excelente ubicación, con una vista excepcional del mar, Podkosljun…
$1,27M
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Parcela en Montenegro
Parcela
Montenegro
Terreno urbano en una excelente ubicación, por debajo de la carretera principal en Kamenovo,…
$692,774
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Parcela en Montenegro
Parcela
Montenegro
Una oportunidad excepcional para adquirir una parcela en el prestigioso barrio de Komosevina…
$565,766
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Parcela en Montenegro
Parcela
Montenegro
Gran parcela de tierra a lo largo del borde del acantilado del mar, justo debajo de la carre…
$462
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Parcela en Montenegro
Parcela
Montenegro
Parcela: 608 m2 Parcela de construcción situada en el tranquilo pueblo de Kuljace, zona de B…
$126,362
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Parcela en Montenegro
Parcela
Montenegro
Sinopsis de la propiedad Una hermosa parcela de 140.000m2 situada en Crkvine, a sólo 10 km d…
$865,968
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Parcela en Luštica Bay Golf Course, Montenegro
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Luštica Bay Golf Course, Montenegro
Parcela de inversión en venta en Bogisici, Lustica Parcela de inversión con una increíble vi…
$2,08M
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Parcela en Montenegro
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Montenegro
Parcela: 802 m2 Parcela urbanizada situada en el tranquilo pueblo de Kuljace, zona de Budva.…
$166,681
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Parcela en Becici, Montenegro
Parcela
Becici, Montenegro
Área 1 014 m²
Inmobiliarias, Montenegro, BečićiVenta es una parcela de terreno con una superficie de 2.869…
$1,44M
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Parcela en Montenegro
Parcela
Montenegro
Parcela: 732 m2 Parcela de construcción situada en el tranquilo pueblo de Kuljace, zona de B…
$152,410
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Parcela en Montenegro
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Montenegro
Budva, Stanisici - Terreno urbano en venta El sitio está situado en el antiguo pueblo de Sta…
$2,26M
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Parcela en Luštica Bay Golf Course, Montenegro
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Luštica Bay Golf Course, Montenegro
Terrenos urbanizados en Krasici La tierra está situada en la península de Lustica, Krasici. …
$1,56M
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Parcela en Montenegro
Parcela
Montenegro
Tierra de desarrollo con vistas al mar, Budva Detalles de la planificación: Índice de densid…
$2,49M
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Parcela en Katun Rezevici, Montenegro
Parcela
Katun Rezevici, Montenegro
Venta es una parcela de construcción excepcionalmente grande de 1.648 m2 en Reževići, uno de…
$1,03M
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Parcela en Lustica, Montenegro
Parcela
Lustica, Montenegro
Excelentes parcelas de construcción con vistas al mar en una excelente ubicación costera a s…
$723,949
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Parcela en 7 Seaview Penthouse Kotor Bay, Montenegro
Parcela
7 Seaview Penthouse Kotor Bay, Montenegro
Parcela en venta cerca de la zona frontal del mar para edificios residenciales * Superfície:…
$364,090
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Parcela en Montenegro
Parcela
Montenegro
Gran parcela para la venta arriba Sveti Stefan El terreno está situado cerca de los monaster…
$462,443
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Parcela en Herceg Novi, Montenegro
Parcela
Herceg Novi, Montenegro
Una parcela de 634 m2 está en venta en la pintoresca zona de Kamenari, el municipio de Herce…
$266,718
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