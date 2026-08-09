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Obra nueva en venta en Municipio de Herceg Novi

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Herceg Novi
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Complejo residencial The Dukley brand is located in the heart of Tivat in a luxury marina, embodying a new level of luxury and lifestyle.
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Complejo residencial The Dukley brand is located in the heart of Tivat in a luxury marina, embodying a new level of luxury and lifestyle.
Herceg Novi, Montenegro
de
$863,089
Opciones de acabado Con acabado
Comprar con criptomoneda — apartamentos en Porto MontenegroLa marca Dukley se encuentra en el corazón de Tivat en un puerto deportivo de lujo, encarnando un nuevo nivel de lujo y estilo de vida.El distrito de Synchro se está convirtiendo en el centro de Tivat con un nuevo hotel de cinco estr…
Agencia
DOO MNG Built
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Complejo residencial A Star Serenity
Complejo residencial A Star Serenity
Complejo residencial A Star Serenity
Complejo residencial A Star Serenity
Complejo residencial A Star Serenity
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Complejo residencial A Star Serenity
Kumbor, Montenegro
de
$152,267
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 4
Área 32–135 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Se está construyendo un complejo moderno en la zona turística más demandada del municipio de Herceg Novi, diseñado para una vida cómoda e inversión segura. 🏊‍♂️ En el terreno: • gran piscina de aproximadamente 200 m² • área cerrada y ajardinada • moderno parque infantil • entorno tran…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
41.5
167,028
Apartamentos 2 habitaciones
134.7
334,055
Estudio
31.8
150,198
Agencia
Red Feniks Montenegro
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Red Feniks Montenegro
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Complejo residencial Modern villas in a gated complex with a padel court
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Complejo residencial Modern villas in a gated complex with a padel court
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Complejo residencial Modern villas in a gated complex with a padel court
Herceg Novi, Montenegro
de
$1,65M
Año de construcción 2027
Número de plantas 1
Área 195–235 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Introduciendo un nuevo complejo residencial de villas con piscinas y una pista de padel en los suburbios de Herceg Novi. El complejo consta de 12 villas, cada una con amplias terrazas abiertas y vistas panorámicas al mar, una zona verde y una pista de tenis. Las parcelas son generosas.La ubi…
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VALUE.ONE
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TekceTekce
Complejo residencial Portofino Village
Complejo residencial Portofino Village
Complejo residencial Portofino Village
Complejo residencial Portofino Village
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Complejo residencial Portofino Village
Denovici, Montenegro
de
$730,166
Año de construcción 2027
Área 158–226 m²
4 objetos inmobiliarios 4
Portofino Village — un complejo residencial premium en Herceg Novi Portofino El pueblo es un complejo residencial cerrado en Herceg Novi, situado en la zona de Boka Bay, a unos 300 metros del mar y junto a Porto Novi. El proyecto combina villas modernas, apartamentos y áticos con vistas pano…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 3 habitaciones
158.3 – 225.5
731,916 – 1,17M
Agencia
MD Realty
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Complejo residencial New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Complejo residencial New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Complejo residencial New high-end gated villa community near the Portonovi resort
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Complejo residencial New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Kumbor, Montenegro
de
$1,16M
Año de construcción 2023
Número de plantas 2
Área 207 m²
1 objeto inmobiliario 1
El complejo de villa cerrada sobre el proyecto Portonovi en Kumbor es un moderno y lujoso complejo residencial con vistas panorámicas de la bahía y un amplio conjunto de servicios propios.El complejo consta de 3 fases de construcción, que incluyen 200+ villas de lujo, cada una dividida en 2 …
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Complejo residencial The new residential complex near the sea and Portonovi
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Complejo residencial The new residential complex near the sea and Portonovi
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Complejo residencial The new residential complex near the sea and Portonovi
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Complejo residencial The new residential complex near the sea and Portonovi
Kumbor, Montenegro
de
$407,160
Año de construcción 2025
Apartamentos en venta en un nuevo complejo en la mejor ubicación del Herceg Novi Riviera, a 150 metros del mar y del proyecto Portonovi. Magníficas vistas del mar rodeadas de naturaleza intacta, seguridad de las 24 horas y compleja infraestructura harán que su estancia sea cómoda e inolvidab…
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Complejo residencial New secluded complex of villas in Herceg-Novi
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Complejo residencial New secluded complex of villas in Herceg-Novi
Complejo residencial New secluded complex of villas in Herceg-Novi
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Complejo residencial New secluded complex of villas in Herceg-Novi
Herceg Novi, Montenegro
de
$734,932
Número de plantas 2
Área 165 m²
1 objeto inmobiliario 1
Un nuevo complejo de villa en un estilo moderno rodeado por un olivar en los suburbios de la ciudad de Herceg Novi.Hay un total de 8 villas de 3 dormitorios disponibles en venta, desde 165 m2 de espacio interno.El complejo está situado en una zona tranquila y verde, a solo tres kilómetros de…
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Complejo residencial Adria Montenegro
Complejo residencial Adria Montenegro
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Complejo residencial Adria Montenegro
Trebesin, Montenegro
de
$132,611
Año de construcción 2021
Área 43–53 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
43.0 – 53.0
137,552 – 172,229
Agencia
MD Realty
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Complejo residencial Astar Marina
Complejo residencial Astar Marina
Complejo residencial Astar Marina
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Complejo residencial Astar Marina
Meljine, Montenegro
de
$299,691
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Complejo residencial Newbuilt premium gated residential complex with a swimming pool
Complejo residencial Newbuilt premium gated residential complex with a swimming pool
Complejo residencial Newbuilt premium gated residential complex with a swimming pool
Complejo residencial Newbuilt premium gated residential complex with a swimming pool
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Complejo residencial Newbuilt premium gated residential complex with a swimming pool
Denovici, Montenegro
de
$750,771
Año de construcción 2020
Número de plantas 5
Complejo residencial de primera construcción con piscina.Un nuevo complejo residencial premium en la pintoresca ciudad de Djenovici en el Herceg Novi riviera. Las ventanas panorámicas ofrecen impresionantes vistas al mar, las montañas y el exclusivo proyecto Portonovi.En el territorio cerrad…
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Complejo residencial Riverside
Complejo residencial Riverside
Complejo residencial Riverside
Complejo residencial Riverside
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Complejo residencial Riverside
Vojvode Luke Vukalovica, Montenegro
de
$280,226
Año de construcción 2024
Área 100 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Riverside es un complejo residencial en la zona de Igalo, junto a la costa de Herceg Novi y el paseo marítimo Adriático. El proyecto se encuentra cerca del mar y junto al Instituto Dr. Simo Milošević, uno de los centros médicos y de rehabilitación más famosos de Montenegro. Debido a su ubica…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
100.0
418,888
Agencia
MD Realty
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Edificio de apartamentos Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Edificio de apartamentos Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Edificio de apartamentos Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Edificio de apartamentos Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Edificio de apartamentos Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
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Herceg Novi, Montenegro
de
$2,09M
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Ático espectacular dúplex con vistas panorámicas al Adriático – Porto MontenegroSuperficie total: 179 m2 (110 m2 interior + 69 m2 terrazas)Dormitorios: 2 (expandibles a 4)Baños: 2Precio por m2: 10,027/m2 €Experiencia elevada vida costera en la prestigiosa Thea Building en Boka Place, Porto M…
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AG LUXURY PROPERTIES LLC
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