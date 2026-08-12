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Villas en venta en Montenegro

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1 447 propiedades total found
Villa en Lustica, Montenegro
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Villa
Lustica, Montenegro
Área 184 m²
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$2,53M
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Villa en Dobrota, Montenegro
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Villa
Dobrota, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 7
Área 819 m²
Superficie total construida: 819 m2Superficie terrestre: 534 m2Dormitorios: 6Baños: 7 + 1Gar…
Precio en demanda
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Villa 5 habitaciones en Provodina, Montenegro
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Villa 5 habitaciones
Provodina, Montenegro
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 530 m²
Número de plantas 4
!!! Este es el único listado para esta propiedad que viene directamente del propietario !!!C…
$907,532
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Villa en Tivat, Montenegro
Villa
Tivat, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
¿Está soñando con una casa junto al mar en Montenegro? Estas casas adosadas elegantes son la…
$296,014
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Villa en , Montenegro
Villa
, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Número de plantas 2
En venta se encuentran villas modernas en un complejo residencial bien mantenido en Danilovg…
$772,601
VAT
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Vendedor particular
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Villa en Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Dormitorios 4
Área 352 m²
Número de plantas 2
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$4,85M
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Villa en Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Dormitorios 5
Área 400 m²
Número de plantas 2
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$5,86M
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Villa en Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Área 185 m²
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$3,05M
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Villa 1 habitación en Radovici, Montenegro
Villa 1 habitación
Radovici, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 275 m²
Elegancia arquitectónica. Discreción absoluta. Prime Golf & Sea Vistas. Bienvenido a la tipo…
$4,22M
VAT
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Villa 1 habitación en Stoliv, Montenegro
Villa 1 habitación
Stoliv, Montenegro
Habitaciones 1
Área 4 614 m²
Una oportunidad de inversión excepcional en Donji Stoliv, Kotor, que ofrece una rara combina…
$1
VAT
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Villa en Bar, Montenegro
Villa
Bar, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 183 m²
Venta es una amplia casa familiar de 183 m2 en una parcela de 204 m2, situada en una zona tr…
$456,662
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Villa en Herceg Novi, Montenegro
Villa
Herceg Novi, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 107 m²
Venta es una auténtica casa de piedra de 107 m2, situada en una parcela de 305 m2 en la pint…
$208,035
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Villa en Bar, Montenegro
Villa
Bar, Montenegro
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Venta es una casa de dos plantas registrada de 100 m2, situada en una parcela de 236 m2 en u…
$138,231
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Villa 1 habitación en R 23, Montenegro
Villa 1 habitación
R 23, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 175 m²
Una excelente oportunidad para comprar una amplia y totalmente equipada casa familiar en Vel…
$403,924
VAT
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Villa 1 habitación en Radovici, Montenegro
Villa 1 habitación
Radovici, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 186 m²
Elegancia moderna. Vida sin costura. Unmatched Coastal Charm. Ubicado en el exclusivo enclav…
$3,06M
VAT
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Villa en Katun Rezevici, Montenegro
Villa
Katun Rezevici, Montenegro
Dormitorios 4
Introduciendo una obra maestra de diseño y artesanía, una propiedad arquitectónicamente eleg…
$7,86M
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Villa en Zabljak, Montenegro
Villa
Zabljak, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 58 m²
Venta es una acogedora casa de campo con una superficie de 58 m2 con una gran parcela de 4,6…
$219,379
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Villa en Dobra Voda, Montenegro
Villa
Dobra Voda, Montenegro
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 400 m²
Silencio 400 m2 Silencio parcela 3,465 m2 Silencio 5 habitaciones TENIDO 2 cocinas TENIDO 2 …
$460,101
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MONTBEL D.O.O.
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Villa en Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Dormitorios 3
En una de las localidades más exclusivas de la costa montenegrina, en la península de Luštic…
$5,54M
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Villa en Tivat, Montenegro
Villa
Tivat, Montenegro
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Venta es una casa espaciosa con una gran parcela fértil en la parte antigua del pueblo de Ra…
$967,616
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Villa 6 habitaciones en Herceg Novi, Montenegro
Villa 6 habitaciones
Herceg Novi, Montenegro
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 250 m²
Superficie: 250 m2Superficie de parcela: 819 m2Dormitorios: 4Baños: 2Chalet auténtico en la …
Precio en demanda
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Villa 6 habitaciones en Dobrota, Montenegro
Villa 6 habitaciones
Dobrota, Montenegro
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 414 m²
Número de plantas 3
Ofrecemos a la venta una villa en el complejo cerrado Morena Kotor Bay, situado en Sveti Sta…
$2,83M
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Villa 1 habitación en Tivat, Montenegro
Villa 1 habitación
Tivat, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 242 m²
Descubra una oportunidad de inversión excepcional en Kalimanj, Tivat, uno de los barrios cos…
$1
VAT
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Villa en Kamenovo, Montenegro
Villa
Kamenovo, Montenegro
Dormitorios 3
Villa de lujo en venta en Kamenovo – Una combinación perfecta de elegancia, calidad y privac…
$1,50M
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Villa en Kunje, Montenegro
Villa
Kunje, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 190 m²
Piso 2
Esta hermosa villa de lujo, situada en el tranquilo pueblo de Pečurice, Bar, es la opción pe…
$279,030
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Villa 5 habitaciones en Tivat, Montenegro
Villa 5 habitaciones
Tivat, Montenegro
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 118 m²
Piso 1/1
Casa con jardín en Tivat – Zona Dumidran.Moderna casa de una sola planta con garaje y jardín…
$464,484
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Villa en Budva, Montenegro
Villa
Budva, Montenegro
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 632 m²
La clase de lujo está completamente con el acabado exterior y dentro, a orillas del Mar Adri…
$2,07M
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Villa 1 habitación en Danilovgrad, Montenegro
Villa 1 habitación
Danilovgrad, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 78 m²
Una encantadora casa de una habitación reformada está disponible para la venta en Danilovgra…
$234,460
VAT
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Villa en Montenegro
Villa
Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Villa de 2 dormitorios de 264,46 m2 disponible fuera de plano en el nuevo desarrollo de Lust…
$2,92M
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Villa 12 habitaciones en Mrcevac, Montenegro
Villa 12 habitaciones
Mrcevac, Montenegro
Habitaciones 12
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 750 m²
Superficie total de la villa: 750 m2Superficie habitable de la villa: 509 m2Superficie terre…
$4,43M
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