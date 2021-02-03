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Complejo residencial Adria Montenegro

Health trail, Montenegro
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$131,934
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ID: 38109
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 4
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 21/6/26

Localización

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  • Dirección
    Health trail

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2021

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Transacción remota

Sobre el complejo

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El complejo residencial de Adriamontenegro se encuentra en Herceg Novi, en una zona verde y tranquila de la costa, cerca del río y cerca del mar. Esta ubicación forma un ambiente especial de privacidad y comodidad, combinando el entorno natural con un acceso conveniente a la infraestructura de la ciudad y el terraplén. El complejo es un edificio de baja altura, hecho en un estilo mediterráneo moderno. La arquitectura del proyecto se centra en una vida confortable: los apartamentos tienen buena insolación, y el territorio del complejo está diseñado para la comodidad de los residentes y la vida cotidiana. Para los residentes, se ofrece una zona ajardinada con zonas de recreación, piscinas y jardinería. El espacio del complejo se organiza de tal manera que se cree un ambiente cómodo tanto para la residencia permanente como para la recreación estacional, incluyendo áreas para la recreación al aire libre y pasatiempo familiar. Adriamontenegro es adecuado tanto para la vida como para la inversión debido a la combinación de ubicación, infraestructura y formato del complejo. La demanda de bienes raíces en estos proyectos es estable, lo que hace de la compra de un apartamento aquí una solución prometedora en términos de preservar capital y obtener ingresos de alquiler.
Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 1 habitación
Área, m² 43.0 – 53.0
Precio por m², USD 2,576 – 3,975
Precio del apartamento, USD 136,523 – 170,940

Localización en el mapa

Health trail, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Finanzas
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
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Tipo de interés
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Tipo de interés
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Importe del préstamo
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Complejo residencial Adria Montenegro
Health trail, Montenegro
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