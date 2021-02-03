Complejo residencial Riverside

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Riverside es un complejo residencial en la zona de Igalo, junto a la costa de Herceg Novi y el paseo marítimo Adriático. El proyecto se encuentra cerca del mar y junto al Instituto Dr. Simo Milošević, uno de los centros médicos y de rehabilitación más famosos de Montenegro. Debido a su ubicación en Igalo, el complejo es adecuado no sólo para vacaciones de temporada sino también para vivir durante todo el año. El complejo incluye apartamentos de 1 y 2 dormitorios. Algunas de las residencias se enfrentan al mar y a la parte verde del valle.
Sobre el proyecto:
El complejo se encuentra en una parcela relativamente plana de tierra, que es rara para la costa de Herceg Novi. Los apartamentos cuentan con modernos sistemas de ingeniería, diseños funcionales y grandes ventanas diseñadas para luz natural.
Sobre el área de Igalo y Herceg Novi:
Igalo es considerado una de las partes más cómodas de Herceg Novi para vivir junto al mar, gracias a su terreno plano, largo paseo y infraestructura durante todo el año. La zona es famosa por el Instituto Dr. Simo Milošević, cerca de los centros de bienestar, cafés, restaurantes y zonas de senderismo se concentran.
Herceg Novi es una de las ciudades más verdes de la costa montenegrina, situada a la entrada de la bahía de Kotor. La ciudad combina un centro histórico, infraestructura marina, playas y un ritmo de vida más relajado en comparación con Budva. Debido a su proximidad al aeropuerto de Croacia y Dubrovnik, la zona sigue siendo de alta demanda tanto para residencia personal como para fines de alquiler.
Ubicación:
paseo marítimo e Igalo - unos minutos a pieDr. Simo Milošević Instituto —al lado de los complejos restaurantes, cafés y tiendas — en la zona de IgaloHerceg Novi centro — unos 3 kmPortonovi Resort — unos 9 kmDubrovnik Airport — unos 30 kmTivat Airport — unos 25 kmInvestment potential:
Igalo y Herceg Novi permanecen entre las zonas más buscadas de la costa de Montenegrin debido a su clima suave, infraestructura durante todo el año y una demanda estable de alquiler. La proximidad al Igalo Institute, el paseo marítimo y Portonovi hace de Riverside una opción atractiva tanto para la vida como para la inversión inmobiliaria junto al mar.
Localización en el mapa
Vojvode Luke Vukalovica, Montenegro
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
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