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Complejo residencial Riverside

Vojvode Luke Vukalovica, Montenegro
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$181,380
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ID: 38124
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 24
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Última actualización: 21/6/26

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    Vojvode Luke Vukalovica

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Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2024

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Detalles de seguridad:

  • Seguridad

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Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

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Sobre el complejo

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Riverside es un complejo residencial en la zona de Igalo, junto a la costa de Herceg Novi y el paseo marítimo Adriático. El proyecto se encuentra cerca del mar y junto al Instituto Dr. Simo Milošević, uno de los centros médicos y de rehabilitación más famosos de Montenegro. Debido a su ubicación en Igalo, el complejo es adecuado no sólo para vacaciones de temporada sino también para vivir durante todo el año. El complejo incluye apartamentos de 1 y 2 dormitorios. Algunas de las residencias se enfrentan al mar y a la parte verde del valle. Sobre el proyecto: El complejo se encuentra en una parcela relativamente plana de tierra, que es rara para la costa de Herceg Novi. Los apartamentos cuentan con modernos sistemas de ingeniería, diseños funcionales y grandes ventanas diseñadas para luz natural. Sobre el área de Igalo y Herceg Novi: Igalo es considerado una de las partes más cómodas de Herceg Novi para vivir junto al mar, gracias a su terreno plano, largo paseo y infraestructura durante todo el año. La zona es famosa por el Instituto Dr. Simo Milošević, cerca de los centros de bienestar, cafés, restaurantes y zonas de senderismo se concentran. Herceg Novi es una de las ciudades más verdes de la costa montenegrina, situada a la entrada de la bahía de Kotor. La ciudad combina un centro histórico, infraestructura marina, playas y un ritmo de vida más relajado en comparación con Budva. Debido a su proximidad al aeropuerto de Croacia y Dubrovnik, la zona sigue siendo de alta demanda tanto para residencia personal como para fines de alquiler. Ubicación: paseo marítimo e Igalo - unos minutos a pieDr. Simo Milošević Instituto —al lado de los complejos restaurantes, cafés y tiendas — en la zona de IgaloHerceg Novi centro — unos 3 kmPortonovi Resort — unos 9 kmDubrovnik Airport — unos 30 kmTivat Airport — unos 25 kmInvestment potential: Igalo y Herceg Novi permanecen entre las zonas más buscadas de la costa de Montenegrin debido a su clima suave, infraestructura durante todo el año y una demanda estable de alquiler. La proximidad al Igalo Institute, el paseo marítimo y Portonovi hace de Riverside una opción atractiva tanto para la vida como para la inversión inmobiliaria junto al mar.

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Vojvode Luke Vukalovica, Montenegro
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