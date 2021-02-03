Piso en edificio nuevo Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro

  1. Realting.com
Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro

Herceg Novi, Montenegro
$2,09M
$2,09M/m²
18
ID: 27511
Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Herceg Novi
  • Ciudad
    Herceg Novi

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  Número de plantas
    Número de plantas
    2

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  Aparcamientos

Detalles del exterior:

  Ascensor

Sobre el complejo

Ático espectacular dúplex con vistas panorámicas al Adriático – Porto Montenegro
Superficie total: 179 m2 (110 m2 interior + 69 m2 terrazas)
Dormitorios: 2 (expandibles a 4)
Baños: 2
Precio por m2: 10,027/m2 €

Experiencia elevada vida costera en la prestigiosa Thea Building en Boka Place, Porto Montenegro. Este impresionante ático dúplex ofrece privacidad inigualable, impresionantes vistas de 180 grados del Adriático, y sin costuras interiores que viven a través de 179 m2 de espacio pensado.

Aspectos destacados de la propiedad
Dos niveles de vida sofisticada con amplias terrazas adornadas con exuberante vegetación
Techos de doble altura (6 metros) en la zona de estar con vidrio de suelo a techo para máxima luz natural
Cocina de diseño equipada con electrodomésticos Miele e isla central
Dos dormitorios y dos baños (uno con bañera), con la opción de crear hasta cuatro dormitorios con la conversión del loft
Propiedad llave en mano, totalmente amueblada y lista para entrar
Aparcamiento subterráneo privado incluido
Acceso a piscina solo para residentes y servicio de conserjería 24/7
Soluciones de almacenamiento personalizadas integradas
Terraza & exteriores Vivir
Amplias terrazas con un total de 69 m2 ofrecen vistas panorámicas adriáticas, ideales para entretener o relajarse en total privacidad. La inigualable transición de espacio interior a exterior aumenta el sentido de apertura y conexión con el entorno impresionante.

Prime Location
3 minutos a pie de Porto Montenegro Marina
10 minutos en coche a Tivat Aeropuerto Internacional
Escuela internacional a poca distancia
Cerca del cine, club de jazz, SIRO Hotel, restaurantes, boutiques, gimnasio, salón de belleza y supermercado
Todas las comodidades a poca distancia a pie para mayor comodidad

¿Por qué este Ático?
Uno de los pocos áticos recién construidos en Porto Montenegro ofrece vistas al mar sin igual, espacios interiores generosos y comodidades de primera clase. Perfectamente mezclando privacidad, seguridad y estilo de vida marina, esta propiedad es una residencia ideal o inversión.

¿Por qué Montenegro?
Montenegro combina encanto mediterráneo con estabilidad política, seguridad, bajos impuestos y belleza natural durante todo el año. Su uso del Euro garantiza la estabilidad financiera, mientras que la proximidad a las aguas adriáticas, estaciones de esquí y campos de golf ofrece oportunidades de recreación y estilo de vida sin igual.

Este ático dúplex representa una rara oportunidad para poseer una lujosa propiedad totalmente equipada en uno de los destinos más buscados del Adriático.

Localización en el mapa

Herceg Novi, Montenegro

Piso en edificio nuevo Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Herceg Novi, Montenegro
de
$2,09M
