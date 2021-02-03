Piso en edificio nuevo Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro

Ático espectacular dúplex con vistas panorámicas al Adriático – Porto Montenegro

Superficie total: 179 m2 (110 m2 interior + 69 m2 terrazas)

Dormitorios: 2 (expandibles a 4)

Baños: 2

Precio por m2: 10,027/m2 €

Experiencia elevada vida costera en la prestigiosa Thea Building en Boka Place, Porto Montenegro. Este impresionante ático dúplex ofrece privacidad inigualable, impresionantes vistas de 180 grados del Adriático, y sin costuras interiores que viven a través de 179 m2 de espacio pensado.

Aspectos destacados de la propiedad

Dos niveles de vida sofisticada con amplias terrazas adornadas con exuberante vegetación

Techos de doble altura (6 metros) en la zona de estar con vidrio de suelo a techo para máxima luz natural

Cocina de diseño equipada con electrodomésticos Miele e isla central

Dos dormitorios y dos baños (uno con bañera), con la opción de crear hasta cuatro dormitorios con la conversión del loft

Propiedad llave en mano, totalmente amueblada y lista para entrar

Aparcamiento subterráneo privado incluido

Acceso a piscina solo para residentes y servicio de conserjería 24/7

Soluciones de almacenamiento personalizadas integradas

Terraza & exteriores Vivir

Amplias terrazas con un total de 69 m2 ofrecen vistas panorámicas adriáticas, ideales para entretener o relajarse en total privacidad. La inigualable transición de espacio interior a exterior aumenta el sentido de apertura y conexión con el entorno impresionante.

Prime Location

3 minutos a pie de Porto Montenegro Marina

10 minutos en coche a Tivat Aeropuerto Internacional

Escuela internacional a poca distancia

Cerca del cine, club de jazz, SIRO Hotel, restaurantes, boutiques, gimnasio, salón de belleza y supermercado

Todas las comodidades a poca distancia a pie para mayor comodidad

¿Por qué este Ático?

Uno de los pocos áticos recién construidos en Porto Montenegro ofrece vistas al mar sin igual, espacios interiores generosos y comodidades de primera clase. Perfectamente mezclando privacidad, seguridad y estilo de vida marina, esta propiedad es una residencia ideal o inversión.

¿Por qué Montenegro?

Montenegro combina encanto mediterráneo con estabilidad política, seguridad, bajos impuestos y belleza natural durante todo el año. Su uso del Euro garantiza la estabilidad financiera, mientras que la proximidad a las aguas adriáticas, estaciones de esquí y campos de golf ofrece oportunidades de recreación y estilo de vida sin igual.

Este ático dúplex representa una rara oportunidad para poseer una lujosa propiedad totalmente equipada en uno de los destinos más buscados del Adriático.