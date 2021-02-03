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Complejo residencial Bellemond Residence

Becici, Montenegro
de
$329,261
;
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ID: 38114
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 12
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 21/6/26

Localización

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  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Budva
  • Pueblo
    Becici
  • Dirección
    Jadranski put

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2022

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

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Bellemond Residence – un complejo residencial premium en Becici Bellemond Residence se encuentra en el pueblo de Becici, en la Riviera Budva. El edificio se encuentra en la primera costa, a pocos pasos del mar, con cualquier construcción frente a ella prohibida. La playa de arena está a sólo 150 márgenes, el centro del casco antiguo de Budva está a unos dos kilómetros, el aeropuerto de Tivat está a unos 30 minutos, y el aeropuerto de Podgorica está a unos 50 minutos. El complejo está rodeado de infraestructura desarrollada: el paseo marítimo, playas, restaurantes, un parque y una iglesia ortodoxa están literalmente a pocos minutos a pie. Becici es un complejo familiar con una población de alrededor de 1.500 habitantes, conocido por su larga playa, que se otorga anualmente la "Bandera Azul"; la histórica Budva está a unos 2 km de distancia. El complejo es un elegante edificio de ocho pisos, que incluye apartamentos de uno y dos dormitorios que van desde 42 m2. Gracias a la curva de la costa, casi todos los apartamentos tienen vistas panorámicas del Adriático; desde las amplias terrazas, se puede escuchar el surf, y los amaneceres y puestas de sol parecen mágicos. Los interiores están diseñados por un estudio de diseño: con mármol natural, madera de diseño y piedra, cristal de Murano, muebles y electrodomésticos de marcas mundiales colaborando con Aman, Armani y Kempinski. Los apartamentos se venden llave en mano con un sistema de hogar inteligente Legrand instalado y se puede complementar con acabados personalizados. Bellemond Residence ofrece una gama de servicios comparables a un hotel de cinco estrellas. Los residentes tienen acceso a una zona privada de playa de arena con una suave entrada y arena suave; la playa recibe el premio internacional ambiental "Blue Flag", donde los puntos se pueden reservar con antelación y acceder por buggy eléctrico. Los servicios residenciales incluyen servicio de conserjería 24/7, seguridad y limpieza, así como un centro de fitness, un complejo SPA con piscina, sauna y hammam. La infraestructura se complementa con áreas de relajación, restaurantes junto al mar, terrazas verdes, videovigilancia y un sistema hogareño inteligente, garantizando un alto nivel de seguridad y comodidad. Becici atrae a turistas con su amplia playa rodeada de montañas y mar limpio; la ciudad de Budva con su centro histórico está a 2 km. Cerca del complejo hay supermercados (a unos 8 minutos a pie), restaurantes (7 minutos), un centro médico (2 minutos), un parque de atracciones (10 minutos), y una escuela (18 minutos). Gracias a la combinación de la primera costa, vistas panorámicas, interiores de diseño y una amplia gama de servicios, Bellemond Residence es adecuado tanto para vacaciones de lujo como residencia permanente e inversión.
Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 1 habitación
Área, m² 47.0 – 49.0
Precio por m², USD 7,006 – 7,609
Precio del apartamento, USD 329,261 – 372,856
Apartamentos 2 habitaciones
Área, m² 77.0
Precio por m², USD 7,271
Precio del apartamento, USD 559,858

Localización en el mapa

Becici, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Finanzas

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
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Tipo de interés
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Becici, Montenegro
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$329,261
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