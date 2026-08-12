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Apartamentos en venta en Montenegro

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Podgorica
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Herceg Novi
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Risan
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Zabljak
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10 608 propiedades total found
Apartamento en Donja Lastva, Montenegro
Premium Premium
Apartamento
Donja Lastva, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 28 m²
Número de plantas 5
En la pintoresca zona de Donja Lastva, situada en la ciudad de Tivat, se planea construir un…
$136,540
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Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Tivat, Montenegro
TOP TOP
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Tivat, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 152 m²
Superficie: 152 m2Dormitorios: 2Baños: 2 + 1Espacio de garajeAmplio apartamento dúplex con p…
$1,14M
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Apartamentos multinivel 6 habitaciones en Herceg Novi, Montenegro
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Apartamentos multinivel 6 habitaciones
Herceg Novi, Montenegro
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 2
Área 334 m²
Apartamento dúplex Savina, Herceg NoviSuperficie: 334 m2 (211 m2 + 123 m2 terrazas)Dormitori…
Precio en demanda
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Apartamento 3 habitaciones en Radovici, Montenegro
TOP TOP
Apartamento 3 habitaciones
Radovici, Montenegro
Dormitorios 3
Área 111 m²
Luštica Bay es su nueva casa bajo el sol adriático, rodeada de majestuosa belleza y serenida…
$359,793
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Аталанта
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Apartamento 2 habitaciones en Becici, Montenegro
TOP TOP
Apartamento 2 habitaciones
Becici, Montenegro
Dormitorios 2
Área 144 m²
Apartamento en venta en la zona de Becici, cerca del centro de Budva. El apartamento está si…
$360,929
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Аталанта
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Apartamento 2 habitaciones en Budva, Montenegro
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Apartamento 2 habitaciones
Budva, Montenegro
Dormitorios 2
Área 47 m²
En venta es un hermoso y confortable apartamento en el corazón del casco antiguo medieval de…
$288,049
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Аталанта
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Estudio en Becici, Montenegro
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Estudio
Becici, Montenegro
Área 42 m²
Piso 9/11
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$152,717
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Apartamento 3 habitaciones en Herceg Novi, Montenegro
TOP TOP
Apartamento 3 habitaciones
Herceg Novi, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 158 m²
Piso 2/5
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$735,322
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Apartamento 2 habitaciones en Petrovac, Montenegro
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Apartamento 2 habitaciones
Petrovac, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 2/4
Un acogedor apartamento de 2 dormitorios se encuentra en la primera planta de Montenegrin (2…
$136,622
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Apartamento independiente Piso independiente en Municipio de Andrijevica, Montenegro
UP UP
Apartamento independiente Piso independiente
Municipio de Andrijevica, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Hoteles excepcionales en Kolasin Valleys - Invierte en lujo y relax en MontenegroDescripción…
$210,575
VAT
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Kolasin Valleys
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Apartamento independiente Piso independiente en , Montenegro
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Apartamento independiente Piso independiente
, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 28 m²
Hoteles excepcionales en Kolasin Valleys - Invierte en lujo y relax en MontenegroDescripción…
$173,753
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Kolasin Valleys
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Ático Ático 7 habitaciones en Kavac, Montenegro
Ático Ático 7 habitaciones
Kavac, Montenegro
Habitaciones 7
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 213 m²
Piso 3/3
$738,237
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Apartamento 1 habitacion en Luštica Bay Golf Course, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Luštica Bay Golf Course, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 119 m²
EL APARTAMENTO CUBE COMPLEX está situado en la pendiente de la península de Lustica, cerca d…
$572,923
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Apartamento 1 habitacion en Luštica Bay Golf Course, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Luštica Bay Golf Course, Montenegro
Dormitorios 1
Área 45 m²
Experiencia Vida costera exclusiva en Tivat Montenegro Propiedades se enorgullece de present…
$233,811
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Apartamento 1 habitacion en Herceg Novi, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Herceg Novi, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Apartamento de una habitación en un nuevo complejo con piscina y SPA, Herceg-Novi. El aparta…
$178,967
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Apartamento en Montenegro
Apartamento
Montenegro
Área 74 m²
El complejo ultra-premium de 26 hectáreas cuenta con una excelente posición entre montaña y …
Precio en demanda
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Apartamento 1 habitacion en Budva, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Budva, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Apartamento de un dormitorio 47.75m2 en un nuevo complejo residencial con piscina y vistas a…
$187,453
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Apartamento 1 habitacion en Budva, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Budva, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Piso 1
Apartamento de un dormitorio 47.71 m2 en un nuevo complejo residencial con piscina y vistas …
$190,051
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Apartamento 1 habitacion en Tivat, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Tivat, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 41 m²
Introduciendo un complejo residencial-comercial contemporáneo situado en Donja Lastva, Tivat…
$160,891
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Apartamento 1 habitacion en Herceg Novi, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Herceg Novi, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 62 m²
El apartamento se distribuye en dos plantas (1a y 2a) y consta de un salón con cocina, y un …
$193,284
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Apartamento 2 habitaciones en Tivat, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Tivat, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 119 m²
Superficie de apartamento: 119 m2 (89 m2 + 30 m2 de terraza) Dormitorios: 2 Baños: 2 Planta:…
$496,488
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Apartamento 1 habitacion en Herceg Novi, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Herceg Novi, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
Apartamentos de nueva construcción en venta en Bijela El nuevo complejo en Bijela con piscin…
$200,327
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Apartamento 3 habitaciones en Becici, Montenegro
Apartamento 3 habitaciones
Becici, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 106 m²
Piso 2
Venta: un lujoso apartamento de tres dormitorios en Bečići, a solo 300 metros del mar. El ap…
$404,118
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Apartamento 1 habitacion en Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 58 m²
Tre Canne Budva, apartamentos exclusivos en un hotel condominio En el corazón de Budva, a so…
Precio en demanda
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Apartamento 2 habitaciones en Tivat, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Tivat, Montenegro
Dormitorios 2
Área 81 m²
Ubicado en medio de una belleza natural impresionante, este hermoso complejo residencial cue…
$334,610
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Apartamento en Budva, Montenegro
Apartamento
Budva, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 26 m²
Piso 1/5
El apartamento de 26 m2 se encuentra en la primera planta de un edificio de 5 plantas sin as…
$127,172
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Apartamento 2 habitaciones en Budva, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Budva, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Piso 1
Apartamento de dos dormitorios 80.43m2 en un nuevo complejo residencial con piscina y vistas…
$315,746
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Apartamento 2 habitaciones en 7 Seaview Penthouse Kotor Bay, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
7 Seaview Penthouse Kotor Bay, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 58 m²
Complejo residencial Royal blue, Kavac Presentamos con orgullo el concepto Luxury Serviced A…
$264,409
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Apartamento 1 habitacion en Herceg Novi, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Herceg Novi, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 38 m²
Piso 1/5
El apartamento de 38 m2 está situado en la planta baja de un edificio situado debajo de la c…
$106,343
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Apartamento 3 habitaciones en 48, Montenegro
Apartamento 3 habitaciones
48, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 131 m²
Silencio 131.1 m2 Silencio 3 habitaciones Silencio 3 baños Silencio 10 planta Silencio terra…
$460,101
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Agencia
MONTBEL D.O.O.
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condos
apartamentos de varios niveles
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1 habitación
2 habitaciones
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con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
con Vista al lago
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