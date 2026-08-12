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Oficinas en Venta en Montenegro

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74 propiedades total found
Oficina 18 m² en Budva, Montenegro
Oficina 18 m²
Budva, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 18 m²
Un espacio de oficina de 18 m2 se encuentra en el centro de Budva, en el prestigioso distrit…
$85,532
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Oficina 982 m² en Montenegro
Oficina 982 m²
Montenegro
Área 982 m²
Para alquiler – espacio de oficina totalmente amueblado con una superficie de 98m2, situado …
$2,329
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Oficina 2 542 m² en Podgorica, Montenegro
Oficina 2 542 m²
Podgorica, Montenegro
Área 2 542 m²
A modern Grade A office building with a total gross area of 2,542 m², available for sale or …
$1
VAT
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TekceTekce
Oficina 83 m² en Bar, Montenegro
Oficina 83 m²
Bar, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 83 m²
Espacio comercial en el mismo centro del Bar, con un área de 83m2. Dos habitaciones, baño. E…
$207,330
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Oficina 80 m² en Montenegro
Oficina 80 m²
Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Apartamento de 80 m2 está disponible para alquilar en la planta baja del primer edificio ver…
$1,167
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Oficina 752 m² en Montenegro
Oficina 752 m²
Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 752 m²
Office Space for Rent,75m2,City kvart,Podgorica
$992
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Oficina 191 m² en Podgorica, Montenegro
Oficina 191 m²
Podgorica, Montenegro
Área 191 m²
Espacio de oficina para alquiler 191m2, Capital Plaza, Podgorica
$5,254
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Oficina 70 m² en Budva, Montenegro
Oficina 70 m²
Budva, Montenegro
Área 70 m²
Nueva dirección para su negocio en Montenegro con vista al mar! Budva, estricto centro. Esp…
$366,560
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Oficina 660 m² en Boreti, Montenegro
Oficina 660 m²
Boreti, Montenegro
Área 660 m²
Precio por 1 m2. Local comercial con una superficie de 440m2 y 220m2 en el famoso complejo d…
$2,472
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Oficina 200 m² en Montenegro
Oficina 200 m²
Montenegro
Área 200 m²
Tamaño:Planta baja: 100 m2Base de referencia: 100 m2Terraza: 100 m2Alquiler mensual: 2.500 €…
$2,911
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Oficina 51 m² en Tivat, Montenegro
Oficina 51 m²
Tivat, Montenegro
Área 51 m²
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$176,188
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Agencia
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Idiomas hablados
English, Русский
Oficina 892 m² en Montenegro
Oficina 892 m²
Montenegro
Área 892 m²
2 aseos2 Aire acondicionado4 cámaras4 plazas de aparcamientoHay 2 ventanas que se pueden abrir
$1,051
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Oficina 12 m² en Bar, Montenegro
Oficina 12 m²
Bar, Montenegro
Área 12 m²
Un lugar en el garaje de 12m2. El complejo PAMC Residence está construido de acuerdo con est…
$20,966
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Oficina 45 m² en Montenegro
Oficina 45 m²
Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Espacio de oficina para alquiler, Budva 46m2
$1,401
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Oficina 500 m² en Montenegro
Oficina 500 m²
Montenegro
Área 500 m²
Un espacio de negocios excepcional de 500 m2 situado en Bulevar Svetog Petra Cetinjskog, jus…
$8,734
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Oficina 28 m² en Montenegro
Oficina 28 m²
Montenegro
Área 28 m²
Para más información, póngase en contacto con nosotros
$466
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Oficina 153 m² en Montenegro
Oficina 153 m²
Montenegro
Área 153 m²
Situado en la zona comercial exclusiva del Master 88 en Stari Aerodrom, esta propiedad comer…
$2,919
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Oficina 28 m² en Montenegro
Oficina 28 m²
Montenegro
Área 28 m²
Para más información, póngase en contacto con nosotros
$467
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Oficina 47 m² en Tivat, Montenegro
Oficina 47 m²
Tivat, Montenegro
Área 47 m²
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$182,995
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Agencia
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Idiomas hablados
English, Русский
Oficina 18 m² en Petrovac, Montenegro
Oficina 18 m²
Petrovac, Montenegro
Área 18 m²
Plaza de aparcamiento en el garaje, situado en un edificio de apartamentos en la segunda pla…
$18,037
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Oficina 96 m² en Montenegro
Oficina 96 m²
Montenegro
Área 96 m²
Alquiler: 93 m2 de espacio comercial en una ubicación privilegiada, directamente en el bulev…
$1,747
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Oficina 96 m² en Montenegro
Oficina 96 m²
Montenegro
Área 96 m²
Alquiler: 93 m2 de espacio comercial en una ubicación privilegiada, directamente en el bulev…
$1,751
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Oficina 80 m² en Montenegro
Oficina 80 m²
Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Un espacio comercial de 80m2 está disponible para alquilar en una ubicación privilegiada en …
$817
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Oficina 502 412 m² en Montenegro
Oficina 502 412 m²
Montenegro
Área 502 412 m²
dos espacios comerciales, uno de 50 m2 y el otro de 41 m2. Están al lado del otro y pueden c…
$12
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Oficina 70 m² en Montenegro
Oficina 70 m²
Montenegro
Área 70 m²
Descubra un espacio de oficina luminoso y funcional 70m2 ideal para una variedad de necesida…
$1,402
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Oficina 282 m² en Montenegro
Oficina 282 m²
Montenegro
Área 282 m²
Un espacio comercial de 282 m2 está disponible para alquilar en Stari Aerodrom, Bemax Buildi…
$5,241
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Oficina 16 m² en Budva, Montenegro
Oficina 16 m²
Budva, Montenegro
Área 16 m²
Garaje cerrado de 16m2 en la zona de Dubovica. Se instala un sistema bloqueable desde el con…
$29,675
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Oficina 982 m² en Montenegro
Oficina 982 m²
Montenegro
Área 982 m²
Para alquiler – espacio de oficina totalmente amueblado con una superficie de 98m2, situado …
$2,335
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Oficina 190 m² en Montenegro
Oficina 190 m²
Montenegro
Nº de cuartos de baño 2
Área 190 m²
Un espacio comercial totalmente renovado y equipado de 190 m2 está disponible en alquiler, s…
$1,689
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Oficina 800 m² en Montenegro
Oficina 800 m²
Montenegro
Dormitorios 1
Área 800 m²
Piso 2
Un espacio de oficina de 800m2 está a la venta, idealmente situado junto a la carretera prin…
$1,21M
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