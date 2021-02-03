Hotel Swissôtel Branded Apartments | Kolašin Valleys Ski Resort

Kolašin Valleys es el mayor desarrollo turístico de montaña en los Balcanes, planificado por Ecosign — la firma canadiense detrás de Whistler Blackcomb y más de 400 estaciones de esquí en todo el mundo. Situado en los Alpes Montenegrin dentro de una reserva natural protegida, el complejo abarca dos elevaciones (1450 Village y 1600 Village) y ofrece una auténtica vida alpina durante todo el año.

El plan maestro completo incluye 150 km de pistas de esquí, 23 hoteles y edificios residenciales, 73 chalets privados, y más de 30 restaurantes y instalaciones de bienestar. Todas las residencias tienen acceso al esquí / esquí. El primer hotel, Swissôtel Resort Kolašin, abrió en 2025 y establece el estándar operativo para todo el desarrollo.

Residencias Q se encuentra en 1600 Village, la elevación más alta y exclusiva, ofreciendo acceso directo a la pendiente, condiciones de nieve garantizadas y vistas panorámicas a la montaña.

Ubicación: 1600 Village, Kolašin Valleys Mountain Resort, Montenegro

Tipo de edificio: Residencias de marca Ski-in/ski-out

Operador: Swissôtel (Accor Group)

Altitud: 1.600 metros sobre el nivel del mar

Unidades disponibles

Estudios: 28–32 m2 tención desde €183,744

1 dormitorio: 32–44 m2 Silencio desde 201,222 €

2 Dormitorios: 61–65 m2 Silencio desde 370.080 € hasta 454.160

Todas las unidades entregadas totalmente amuebladas y llave en mano (cocina equipada, acabados premium, calefacción por suelo radiante, almacenamiento incorporado).

Características clave

✓ Acceso directo al esquí/salida

✓ Swissôtel management and services (concierge, housekeeping, maintenance)

✓ Programa de alquiler opcional con gestión de rendimiento profesional

✓ On-site: 3 restaurantes, spa & wellness, ski room

✓ Uso durante todo el año: esquí en invierno, clima fresco alpino en verano (18–24°C)

Beneficios de inversión