Complejo residencial Ziloj kompleks v Blizikuce

Inicio de ventas de apartamentos en un complejo cerrado, en el pueblo elite de Blizikuche

12 km del centro de Budva

Las ventajas del complejo son que se encuentra en un lugar donde se encuentran las rosas de molino de viento, donde hay una horquilla garantizada en el mar y un barrio tranquilo.

El complejo se encuentra en el territorio de 2500 m2

Consta de sólo 3 casas en 3 plantas.

18 apartamentos

12 garajes, gimnasio, sauna

También tomamos el control de los apartamentos que te trajeron ingresos mientras estás fuera.

Apartamentos disponibles con 1 y 2 dormitorios