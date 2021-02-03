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Complejo residencial Ziloj kompleks v Blizikuce

Radenovici, Montenegro
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$5,043
de
$5,277/m²
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ID: 35516
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 4/5/26

Localización

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  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Budva
  • Pueblo
    Radenovici

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de negocios
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Ladrillo monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    3

Sobre el complejo

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Inicio de ventas de apartamentos en un complejo cerrado, en el pueblo elite de Blizikuche

12 km del centro de Budva

Las ventajas del complejo son que se encuentra en un lugar donde se encuentran las rosas de molino de viento, donde hay una horquilla garantizada en el mar y un barrio tranquilo.

El complejo se encuentra en el territorio de 2500 m2

Consta de sólo 3 casas en 3 plantas.

18 apartamentos

12 garajes, gimnasio, sauna

También tomamos el control de los apartamentos que te trajeron ingresos mientras estás fuera.

Apartamentos disponibles con 1 y 2 dormitorios

Localización en el mapa

Radenovici, Montenegro
Alimentación
Finanzas

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Fecha límite
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Fecha límite
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Pago mensual
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