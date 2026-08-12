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Locales comerciales en venta en Montenegro

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Podgorica
18
Herceg Novi
31
Risan
5
Zabljak
5
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560 propiedades total found
Hotel 575 m² en Budva, Montenegro
UP UP
Hotel 575 m²
Budva, Montenegro
Habitaciones 15
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Área 575 m²
Número de plantas 5
Presentamos a su atención, negocio listo en Budva. Operating apartamento hotel 950m de la pl…
$1,49M
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Vendedor particular
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Propiedad comercial 1 470 m² en Herceg Novi, Montenegro
Propiedad comercial 1 470 m²
Herceg Novi, Montenegro
Dormitorios 47
Nº de cuartos de baño 47
Área 1 470 m²
Hotel de lujo de cuatro estrellas en venta en Kumbor, Herceg Novi Tamaño: 3.500m2 (1.470 m2 …
$5,20M
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Propiedad comercial 400 m² en Tivat, Montenegro
Propiedad comercial 400 m²
Tivat, Montenegro
Área 400 m²
Parcela 348m2 *3 plantas, cada 156 m2, todos los apartamentos están completamente amueblados…
$1,46M
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TekceTekce
Hotel 735 m² en 5, Montenegro
Hotel 735 m²
5, Montenegro
Dormitorios 20
Nº de cuartos de baño 18
Área 735 m²
Silencio 735 m2 Silencio 20 habitaciones Silencio 18 baños Silencio sección 425 m2 Silencios…
$1,78M
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MONTBEL D.O.O.
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Propiedad comercial 85 m² en Budva, Montenegro
Propiedad comercial 85 m²
Budva, Montenegro
Área 85 m²
Hay un espacio comercial de 85 m2 en alquiler en Hotel Diplomat, situado en el bypass Budva,…
$3,002
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Hotel 242 m² en Tivat, Montenegro
Hotel 242 m²
Tivat, Montenegro
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 242 m²
Ofrecemos a la venta un edificio residencial registrado de dos plantas con un local comercia…
$1,68M
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Monteonline
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Propiedad comercial 70 m² en Montenegro
Propiedad comercial 70 m²
Montenegro
Área 70 m²
Espacio comercial de alta calidad en venta en el complejo premium de uso mixto TQ Plaza en e…
$363,706
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Propiedad comercial 85 m² en Budva, Montenegro
Propiedad comercial 85 m²
Budva, Montenegro
Área 85 m²
Espacio comercial de 85 m2 está disponible en venta dentro del Hotel Diplomat, situado a lo …
$415,665
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Propiedad comercial 300 m² en Luštica Bay Golf Course, Montenegro
Propiedad comercial 300 m²
Luštica Bay Golf Course, Montenegro
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 300 m²
Villa de lujo en el frente del mar, Lustica Villa de primera ubicación en Bjelila, Lustica P…
$2,31M
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Residencia 7 200 m² en Kotor, Montenegro
Residencia 7 200 m²
Kotor, Montenegro
Habitaciones 11
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 4
Área 7 200 m²
Número de plantas 3
Situado en el tranquilo pueblo de Ukropci, esta singular finca de retiro combina auténtica a…
$2,25M
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Propiedad comercial 300 m² en Herceg Novi, Montenegro
Propiedad comercial 300 m²
Herceg Novi, Montenegro
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Área 300 m²
Propiedad comercial en venta en Meljine, Herceg Novi La propiedad está a sólo 150 m del mar.…
$750,505
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Oficina 18 m² en Budva, Montenegro
Oficina 18 m²
Budva, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 18 m²
Un espacio de oficina de 18 m2 se encuentra en el centro de Budva, en el prestigioso distrit…
$85,532
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Hotel 1 530 m² en Seoca, Montenegro
Hotel 1 530 m²
Seoca, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 20
Nº de cuartos de baño 20
Área 1 530 m²
Una oportunidad excepcional de inversión de hoteles llave en mano en Seoce, Budva, que ofrec…
$1
VAT
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Propiedad comercial 450 m² en Montenegro
Propiedad comercial 450 m²
Montenegro
Área 450 m²
Exclusiva villa con piscinas y impresionantes vistas al mar, con vistas a las islas Sveti St…
$1,85M
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Propiedad comercial 100 m² en Budva, Montenegro
Propiedad comercial 100 m²
Budva, Montenegro
Área 100 m²
Piso 1
K4-164. Locales comerciales en BudvaVenta de locales comerciales en BudvaÁrea del espacio 10…
$297,266
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Red Feniks Montenegro
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Propiedad comercial 67 m² en Podgorica, Montenegro
Propiedad comercial 67 m²
Podgorica, Montenegro
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 67 m²
Espacio comercial en venta – Zabjelo, 67 m2. El espacio consta de un área de planta abierta,…
$198,146
VAT
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Propiedad comercial 626 m² en Budva, Montenegro
Propiedad comercial 626 m²
Budva, Montenegro
Área 626 m²
Piso 1
En venta un acogedor apartamento en el tranquilo complejo pueblo de Boko - Kotor Bay Prchan.…
Precio en demanda
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Propiedad comercial 105 m² en Budva, Montenegro
Propiedad comercial 105 m²
Budva, Montenegro
Área 105 m²
Número de plantas 2
Local comercial en el centro comercial TQ-Plaza.   TQ-Plaza está bien ubicado en el centro …
$521,383
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VALUE.ONE
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Propiedad comercial 77 m² en Tivat, Montenegro
Propiedad comercial 77 m²
Tivat, Montenegro
Área 77 m²
Venta directa del desarrollador! Superficie: 77,03 m2 Terraza: 35,41 m2 Precio: 265.000 € Of…
$305,434
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Mbroker
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Hotel 200 m² en Becici, Montenegro
Hotel 200 m²
Becici, Montenegro
Dormitorios 9
Área 200 m²
$244,373
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De inversiones en Tivat, Montenegro
De inversiones
Tivat, Montenegro
Presentamos a la venta un atractivo proyecto de inversión - un terreno con un plan listo par…
$190,007
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Propiedad comercial 187 m² en Montenegro
Propiedad comercial 187 m²
Montenegro
Área 187 m²
Piso 1/1
K4-112. Gran restaurante cerca del marRestaurante en venta en Becici, Montenegro.Consta de d…
$514,498
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Red Feniks Montenegro
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Producción 170 m² en Herceg Novi, Montenegro
Producción 170 m²
Herceg Novi, Montenegro
Área 170 m²
El salón está equipado de acuerdo con los últimos estándares profesionales europeos. Todos …
$69,579
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Negocio listo 823 m² en Becici, Montenegro
Negocio listo 823 m²
Becici, Montenegro
Habitaciones 17
Dormitorios 17
Nº de cuartos de baño 17
Área 823 m²
Número de plantas 5
Ofrecemos a la venta un apartamento de 72 m2 con dos dormitorios, situado en un nuevo edific…
$2,42M
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Propiedad comercial en Herceg Novi, Montenegro
Propiedad comercial
Herceg Novi, Montenegro
D11-086. Parcela de tierra con impresionantes vistas al mar – Ideal para un pueblo etnoUna r…
$880,363
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Red Feniks Montenegro
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Propiedad comercial 55 m² en Donja Lastva, Montenegro
Propiedad comercial 55 m²
Donja Lastva, Montenegro
Área 55 m²
Propiedad comercial en venta en Donja Lastva, Tivat – 55 m2Se ofrece un espacio comercial co…
$256,575
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Propiedad comercial en Montenegro
Propiedad comercial
Montenegro
P9-62. Parcela en BeciciVenta de parcela en BeciciZona - 765m2Parcela con permiso de constru…
$857,497
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Red Feniks Montenegro
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Propiedad comercial en Montenegro
Propiedad comercial
Montenegro
U4-299. Amplia parcela en Bigovo con vistas a la montaña.Venta parcela espaciosa en Bigovo c…
$312,798
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Red Feniks Montenegro
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Propiedad comercial 25 m² en Budva, Montenegro
Propiedad comercial 25 m²
Budva, Montenegro
Dormitorios 1
Área 25 m²
Piso 1
Venta es un espacio comercial con una superficie total de 25 m2, situado en el prestigioso y…
$150,101
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Hotel en Budva, Montenegro
Hotel
Budva, Montenegro
Este encantador mini hotel ofrece una gran oportunidad de inversión. Con una superficie de 4…
$1,27M
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Аталанта
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