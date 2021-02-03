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Complejo residencial New Becici - 60K

Boreti, Montenegro
de
$143,363
;
11
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ID: 38113
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 10
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 21/6/26

Localización

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  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Budva
  • Pueblo
    Boreti
  • Dirección
    XLIV ulica, s 42 ANATOLIA New Becici

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2028

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Transacción remota

Sobre el complejo

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Complejo Bečići 60K no es sólo un nuevo desarrollo, sino una verdadera ciudad balnearia en uno de los lugares más prestigiosos de la Riviera Budva. Situado en una colina a solo trescientos metros de la playa, ocupa una parcela de unos 60.000 m2 y consta de varios edificios modernos y un bloque de hotel. Ofrece vistas panorámicas del Mar Adriático, y la ubicación misma proporciona una combinación de la tranquilidad del aire de montaña y la proximidad a la vida de Budva. El complejo ofrece una amplia selección de viviendas: desde estudios compactos a amplios apartamentos con múltiples dormitorios. Todos los apartamentos cuentan con interiores acabados de alta calidad, baños equipados y aire acondicionado. Gracias a la orientación favorable, las casas estarán llenas de luz solar y ofrecen vistas al mar. El complejo también está equipado con una infraestructura in situ desarrollada. La planta baja albergará un gran supermercado, varias tiendas y un centro de fitness, mientras que los terrenos estarán adornados con un restaurante y una piscina. Se proporciona aparcamiento subterráneo de varios niveles para coches, y la seguridad será asegurada por guardias y servicio de conserjería. En otras palabras, todo lo necesario para vivir, relajar y hacer negocios está a mano, ni siquiera tendrás que dejar el complejo. Dado el prestigio de la zona, a poca distancia del mar y la infraestructura desarrollada, Bečići 60K es una de las ofertas más atractivas del mercado. El complejo combina un alto nivel de confort, un ambiente de resort vibrante y potencial de crecimiento de valor, lo que lo hace adecuado tanto para residencia permanente como para alquiler o reventa en el futuro.
Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 1 habitación
Área, m² 42.0 – 57.5
Precio por m², USD 3,413 – 3,671
Precio del apartamento, USD 143,363 – 210,947
Propiedades en este complejo
Tipo de vivienda %title_rod%
Área, m²
Precio por m², USD
Coste de la propiedad, USD
Apartamentos Apartamento
Área, m² 42.0
Precio por m², USD 3,606
Precio del apartamento, USD 151,437

Localización en el mapa

Boreti, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Finanzas

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
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Tipo de interés
Importe del préstamo
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Importe del préstamo
Fecha límite
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Fecha límite
Pago mensual
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Pago mensual
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Complejo residencial New Becici - 60K
Boreti, Montenegro
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$143,363
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