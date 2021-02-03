Complejo residencial New Becici - 60K

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Complejo Bečići 60K no es sólo un nuevo desarrollo, sino una verdadera ciudad balnearia en uno de los lugares más prestigiosos de la Riviera Budva. Situado en una colina a solo trescientos metros de la playa, ocupa una parcela de unos 60.000 m2 y consta de varios edificios modernos y un bloque de hotel. Ofrece vistas panorámicas del Mar Adriático, y la ubicación misma proporciona una combinación de la tranquilidad del aire de montaña y la proximidad a la vida de Budva.
El complejo ofrece una amplia selección de viviendas: desde estudios compactos a amplios apartamentos con múltiples dormitorios. Todos los apartamentos cuentan con interiores acabados de alta calidad, baños equipados y aire acondicionado. Gracias a la orientación favorable, las casas estarán llenas de luz solar y ofrecen vistas al mar.
El complejo también está equipado con una infraestructura in situ desarrollada. La planta baja albergará un gran supermercado, varias tiendas y un centro de fitness, mientras que los terrenos estarán adornados con un restaurante y una piscina. Se proporciona aparcamiento subterráneo de varios niveles para coches, y la seguridad será asegurada por guardias y servicio de conserjería. En otras palabras, todo lo necesario para vivir, relajar y hacer negocios está a mano, ni siquiera tendrás que dejar el complejo.
Dado el prestigio de la zona, a poca distancia del mar y la infraestructura desarrollada, Bečići 60K es una de las ofertas más atractivas del mercado. El complejo combina un alto nivel de confort, un ambiente de resort vibrante y potencial de crecimiento de valor, lo que lo hace adecuado tanto para residencia permanente como para alquiler o reventa en el futuro.