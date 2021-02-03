Apart hotel Crowne Plaza Kolašin

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Crowne Plaza Kolašin es un hotel turístico de primera calidad gestionado por una marca internacional, situado en el corazón de Kolašin. El proyecto se está desarrollando como un moderno centro de bienestar montañoso, centrado en la recreación durante todo el año, el turismo de bienestar y la propiedad de la inversión en un formato condo-hotel.
El complejo cuenta con 105 unidades residenciales: habitaciones de 24 a 36 m2 y estudios de 40 a 64 m2. El formato condo-hotel permite a los propietarios utilizar los apartamentos para residencia personal, generar ingresos de alquiler y disfrutar de la infraestructura del hotel.
El hotel está programado para abrir en Q1 2027.
Infraestructura:
RecepciónLobby barLounge barRestaurant con un área de aproximadamente 270 m2Servicio de habitacionesSPA center Fitness ClubPanorámica piscina con vistas a las montañas y la ciudadBoutiquesParkingTransferencias individuales para huéspedes y propietarios Programas de excursiónRental de buggies, ATV, bicicletas y equipo de esquíUbicación:
El hotel está situado en la parte central de Kolašin, a solo 100 metros de la plaza principal y de la zona peatonal con restaurantes, bares, tiendas, bancos e infraestructura de la ciudad.
Kolašin 1450 Ski Center – aproximadamente 11 kmKolašin 1600 Ski Center — aproximadamente 13 kmPodgorica Airport — aproximadamente 60 kmTivat Airport — aproximadamente 140 kmDubrovnik — aproximadamente 200 kmTirana — aproximadamente 200 kmPosibilidad de inversión:
El proyecto se orienta hacia el tráfico turístico durante todo el año debido a la combinación de esquí, infraestructura de bienestar y una ubicación central en Kolašin. El formato condo-hotel permite a los propietarios combinar el uso personal de sus apartamentos con los ingresos de alquiler generados bajo la dirección del operador hotelero.
Localización en el mapa
Kolasin, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Finanzas
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
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