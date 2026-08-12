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Estudios en venta en Montenegro

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223 propiedades total found
Estudio en Becici, Montenegro
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Estudio
Becici, Montenegro
Área 42 m²
Piso 9/11
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$152,717
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Estudio 1 habitación en Podgorica, Montenegro
Estudio 1 habitación
Podgorica, Montenegro
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Descubra una excelente oportunidad para poseer un apartamento estudio reformado y totalmente…
$89,850
VAT
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Estudio 1 habitación en Ulcinj, Montenegro
Estudio 1 habitación
Ulcinj, Montenegro
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 20 m²
Descubra una excelente oportunidad para tener un apartamento estudio funcional en el corazón…
$51,837
VAT
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LDV InvestLDV Invest
Estudio 1 habitación en 8, Montenegro
Estudio 1 habitación
8, Montenegro
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 38 m²
Mar Vistas. Muévete listo. Alto potencial de alquiler. Bienvenido a este excepcional apartam…
$113,298
VAT
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Estudio 1 habitación en Tivat, Montenegro
Estudio 1 habitación
Tivat, Montenegro
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Modern Studio Apartment en Boka Place, Porto Montenegro – Prime Investment Opportunity Descu…
$472,770
VAT
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Estudio 1 habitacion en Becici, Montenegro
Estudio 1 habitacion
Becici, Montenegro
Dormitorios 1
Área 33 m²
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$130,804
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Estudio en Montenegro
Estudio
Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 252 m²
En venta, nuevo apartamento estudio amueblado, 25m2, en el sexto piso de un edificio de 9 pi…
$112,963
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Estudio en Sveti Stefan, Montenegro
Estudio
Sveti Stefan, Montenegro
Área 51 m²
Número de plantas 4
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$436,152
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Estudio 1 habitacion en 36 a, Montenegro
Estudio 1 habitacion
36 a, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 20 m²
Bienvenido a un acogedor estudio en la ciudad de Tivat! ¡Oferta caliente!Esta perla de 20 m2…
$95,302
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MONTBEL D.O.O.
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Estudio 1 habitación en Bar, Montenegro
Estudio 1 habitación
Bar, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 21 m²
Piso 1/6
Apartamento estudio listo para funcionar en venta en un nuevo complejo residencial. Todo inc…
$95,215
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Estudio en Montenegro
Estudio
Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 28 m²
📍 Ubicación: Blok 9📐 Tamaño: 28 m2💶 Precio: 350€/mes🛋️ Totalmente amuebladoUn apartamento es…
$408
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Estudio en Rafailovici, Montenegro
Estudio
Rafailovici, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 28 m²
Piso 3/3
Venta apartamento estudio en primera línea en Rafailovici.Superficie del apartamento 28m2 y …
$195,888
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A+RealEstate Montenegro
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Estudio en Becici, Montenegro
Estudio
Becici, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 21 m²
Piso 3
🏡 Estudio con balcón en Casa di Sofia, BecchiID-602📍 Bechichichi, Chernogoriya📐 Plaza: 21 m2…
$97,236
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Estudio 1 habitación en Tivat, Montenegro
Estudio 1 habitación
Tivat, Montenegro
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
A modern luxury studio apartment for sale in Porto Montenegro, located in the prestigious Bo…
$440,325
VAT
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Estudio 1 habitación en Tivat, Montenegro
Estudio 1 habitación
Tivat, Montenegro
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 27 m²
studio apartment of 24.5 m² in the very center of Tivat, in the well-known Technomax buildin…
$146,002
VAT
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Estudio en Montenegro
Estudio
Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Studio for Rent, 35m2, City Kvart, Podgorica
$467
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Estudio 2 habitaciones en Mrcevac, Montenegro
Estudio 2 habitaciones
Mrcevac, Montenegro
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 22 m²
Piso 2/4
¡No te pierdas! Este estudio de 22m2 con un entresuelo de 10m2 rara vez vuelve al mercado!11…
$130,960
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Mini Condos
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English, Español, Français, Italiano, Српски, Hrvatski, Crnogorski
Estudio en Montenegro
Estudio
Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 302 m²
Un estudio moderno y confortable en el asentamiento de City Kej. Totalmente equipado: Intern…
$699
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Estudio en Montenegro
Estudio
Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Estado: Totalmente aprobado/legalizado • Estado: Usado una vez (como nuevo) • Extras: Vista …
$151,773
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Estudio en Montenegro
Estudio
Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 252 m²
Un apartamento estudio totalmente amueblado de 25m2 está disponible para alquilar. El aparta…
$409
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Estudio en Budva, Montenegro
Estudio
Budva, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Piso 5
Este amplio y confortable apartamento estudio se encuentra en el barrio Rozino de Budva, a s…
$104,636
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Estudio 1 habitación en Becici, Montenegro
Estudio 1 habitación
Becici, Montenegro
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 28 m²
Piso 1
☀️ СтуID-618📐 📍 🏖 ❗️ == sync, corrected by elderman ==
$96,589
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Estudio 1 habitación en 7, Montenegro
Estudio 1 habitación
7, Montenegro
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 26 m²
Estudio preparado en el séptimo piso (de 10) en un nuevo edificio de calidad en el barrio de…
$98,494
VAT
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Estudio 1 habitación en Radovici, Montenegro
Estudio 1 habitación
Radovici, Montenegro
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 62 m²
For sale: A brand-new, unused studio apartment in the prestigious Luštica Bay development, T…
$359,212
VAT
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Estudio en Sveti Stefan, Montenegro
Estudio
Sveti Stefan, Montenegro
Área 49 m²
Número de plantas 4
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$390,954
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Estudio 1 habitación en Podgorica, Montenegro
Estudio 1 habitación
Podgorica, Montenegro
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 19 m²
Un nuevo apartamento estudio de lujo no ocupado de 19 m2 está disponible para alquiler o ven…
$86,906
VAT
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Estudio en Kotor, Montenegro
Estudio
Kotor, Montenegro
Área 29 m²
Número de plantas 4
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$142,464
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Estudio en Radovici, Montenegro
Estudio
Radovici, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
LOCALACIÓNEste apartamento está en la península de Lustica de Montenegro en Boka Bay, dentro…
$452,867
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Estudio 1 habitación en 11 Vrtic Sunce, Montenegro
Estudio 1 habitación
11 Vrtic Sunce, Montenegro
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 21 m²
Venta: Apartamento estudio totalmente amueblado y de alto rendimiento en uno de los barrios …
$87,215
VAT
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Estudio en Montenegro
Estudio
Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 252 m²
Un apartamento estudio totalmente amueblado de 25m2 está disponible para alquilar. El aparta…
$408
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Parámetros de las propiedades en Montenegro

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