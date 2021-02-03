Apart hotel Crowne Plaza Kolašin

Crowne Plaza Kolašin: Su Activo en Montenegro, gestionado por una marca global
🏔️Ubicación – El corazón de Kolašin
Un moderno hotel de 4 estrellas (zona total de 11,368 m2) situado en el centro de la principal estación de montaña y bienestar en el norte de Montenegro. Todo lo que necesitas está a poca distancia.
✨World-Class Hotel Infrastructure
SPA Centro (564 m2), gimnasio, piscina cubierta
Restaurante (270 m2) & bar salón, servicio de habitaciones
Boutiques, aparcamiento subterráneo
Servicios exclusivos para propietarios: traslados, alquiler de equipos, excursiones privadas
💰Su beneficio – A partir del día de la compra
umbral de entrada: desde 150.000 €
Rendimiento garantizado: 8% anual en euros
Ocupación proyectada: 80-85% gracias a la demanda turística durante todo el año
📈Crecimiento de capital + UE Permiso de residencia
Después de que Montenegro se une a la UE (2028), se proyecta que los valores inmobiliarios aumentarán un 15–20%
La compra le otorga automáticamente un permiso de residencia de Montenegrin, que será equivalente a un permiso de residencia de la UE de 2028
🔑Convertirse en el propietario de un activo administrado por IHG (Crowne Plaza)
Más información sobre la selección de apartamentos y bloqueo en los rendimientos garantizados en euros.