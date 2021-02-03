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Apart hotel Crowne Plaza Kolašin

Kolasin, Montenegro
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ID: 35098
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 7/4/26

Localización

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  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Kolašin
  • Ciudad
    Kolasin
  • Dirección
    Mirka Vesovica, 9 B S Ski Rental

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    5

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Concesión de un permiso de residencia

Sobre el complejo

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Crowne Plaza Kolašin: Su Activo en Montenegro, gestionado por una marca global

🏔️Ubicación – El corazón de Kolašin
Un moderno hotel de 4 estrellas (zona total de 11,368 m2) situado en el centro de la principal estación de montaña y bienestar en el norte de Montenegro. Todo lo que necesitas está a poca distancia.

✨World-Class Hotel Infrastructure

  • SPA Centro (564 m2), gimnasio, piscina cubierta

  • Restaurante (270 m2) & bar salón, servicio de habitaciones

  • Boutiques, aparcamiento subterráneo

  • Servicios exclusivos para propietarios: traslados, alquiler de equipos, excursiones privadas

💰Su beneficio – A partir del día de la compra

  • umbral de entrada: desde 150.000 €

  • Rendimiento garantizado: 8% anual en euros

  • Ocupación proyectada: 80-85% gracias a la demanda turística durante todo el año

📈Crecimiento de capital + UE Permiso de residencia

  • Después de que Montenegro se une a la UE (2028), se proyecta que los valores inmobiliarios aumentarán un 15–20%

  • La compra le otorga automáticamente un permiso de residencia de Montenegrin, que será equivalente a un permiso de residencia de la UE de 2028

🔑Convertirse en el propietario de un activo administrado por IHG (Crowne Plaza)
Más información sobre la selección de apartamentos y bloqueo en los rendimientos garantizados en euros.

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Kolasin, Montenegro
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Importe del préstamo
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Fecha límite
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Fecha límite
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