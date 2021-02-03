Apart hotel Crowne Plaza Kolašin

Crowne Plaza Kolašin: Su Activo en Montenegro, gestionado por una marca global

🏔️Ubicación – El corazón de Kolašin

Un moderno hotel de 4 estrellas (zona total de 11,368 m2) situado en el centro de la principal estación de montaña y bienestar en el norte de Montenegro. Todo lo que necesitas está a poca distancia.

✨World-Class Hotel Infrastructure

SPA Centro (564 m2), gimnasio, piscina cubierta

Restaurante (270 m2) & bar salón, servicio de habitaciones

Boutiques, aparcamiento subterráneo

Servicios exclusivos para propietarios: traslados, alquiler de equipos, excursiones privadas

💰Su beneficio – A partir del día de la compra

umbral de entrada: desde 150.000 €

Rendimiento garantizado: 8% anual en euros

Ocupación proyectada: 80-85% gracias a la demanda turística durante todo el año

📈Crecimiento de capital + UE Permiso de residencia

Después de que Montenegro se une a la UE (2028), se proyecta que los valores inmobiliarios aumentarán un 15–20%

La compra le otorga automáticamente un permiso de residencia de Montenegrin, que será equivalente a un permiso de residencia de la UE de 2028

🔑Convertirse en el propietario de un activo administrado por IHG (Crowne Plaza)

Más información sobre la selección de apartamentos y bloqueo en los rendimientos garantizados en euros.