Casa adosada Palace Florio by Concord

La ubicación del Palacio de Florio está situada a lo largo de una carretera costera local, a sólo 5 metros del mar. El entorno inmediato del palacio se caracteriza por el núcleo histórico del asentamiento de Prčanj, el paisaje natural, y la presencia de varios monumentos culturales e históricos individuales. En el lado opuesto de la carretera, hay ponte-mandraći (puertas de piedra auténtica) con amarres para pequeños barcos, uno de los cuales pertenece al palacio.

El palacio fue construido a mediados del siglo XVII por la familia Florio muy influyente y rica. Cuenta con amplios pasillos, puertas de madera maciza con paneles, y una sección de lujo tratada del primer piso, que es altamente representativo. En la primera planta, hay una zona de recepción con un salón representativo. Fue creado alrededor de 1800 en el estilo Empire. El salón conservado originalmente (de suelo a techo) representa uno de los mejores ejemplos de este estilo en la Bahía de Kotor.

A través de una reconstrucción integral, el palacio conserva sus dimensiones existentes y el número de suelos. En la planta baja habrá una gran cocina, una bodega y una taberna, un espacio ideal para reuniones, con paredes decoradas con documentos históricos conservados sobre el palacio y la familia Florio. Desde la primera planta, a través de la monumental escalera de piedra conservada hecha de piedra Brač, se llega al salón verde y la sala de chimenea, que conduce a un balcón que ofrece una vista de la Bahía de Kotor. En este piso, también hay el comedor y la cocina del palacio. La segunda planta cuenta con dormitorios principales, mientras que un espacio adicional en el ático incluye una habitación con baño.

El patio del palacio es rico en comodidades, incluyendo una cocina de verano con chimenea central, así como una zona de relajación con spa y gimnasio. Una gran piscina se encuentra en la parte central del patio. Además del palacio, también hay una capilla que data de 1798, un antiguo pozo, y un garaje para seis vehículos, en la parte superior de los cuales hay una zona de terraza para socializar y relajarse, que ofrece una vista de la Bahía de Kotor.