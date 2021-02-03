  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Prcanj
  4. Casa adosada Palace Florio by Concord

Casa adosada Palace Florio by Concord

Prcanj, Montenegro
de
$3,48M
de
$5,801/m²
BTC
41.4018299
ETH
2 170.0469133
USDT
3 441 280.6034930
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
4
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
ID: 32609
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 27/11/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Kotor
  • Ciudad
    Prcanj

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Número de plantas
    Número de plantas
    3

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English

La ubicación del Palacio de Florio está situada a lo largo de una carretera costera local, a sólo 5 metros del mar. El entorno inmediato del palacio se caracteriza por el núcleo histórico del asentamiento de Prčanj, el paisaje natural, y la presencia de varios monumentos culturales e históricos individuales. En el lado opuesto de la carretera, hay ponte-mandraći (puertas de piedra auténtica) con amarres para pequeños barcos, uno de los cuales pertenece al palacio.

El palacio fue construido a mediados del siglo XVII por la familia Florio muy influyente y rica. Cuenta con amplios pasillos, puertas de madera maciza con paneles, y una sección de lujo tratada del primer piso, que es altamente representativo. En la primera planta, hay una zona de recepción con un salón representativo. Fue creado alrededor de 1800 en el estilo Empire. El salón conservado originalmente (de suelo a techo) representa uno de los mejores ejemplos de este estilo en la Bahía de Kotor.

A través de una reconstrucción integral, el palacio conserva sus dimensiones existentes y el número de suelos. En la planta baja habrá una gran cocina, una bodega y una taberna, un espacio ideal para reuniones, con paredes decoradas con documentos históricos conservados sobre el palacio y la familia Florio. Desde la primera planta, a través de la monumental escalera de piedra conservada hecha de piedra Brač, se llega al salón verde y la sala de chimenea, que conduce a un balcón que ofrece una vista de la Bahía de Kotor. En este piso, también hay el comedor y la cocina del palacio. La segunda planta cuenta con dormitorios principales, mientras que un espacio adicional en el ático incluye una habitación con baño.

El patio del palacio es rico en comodidades, incluyendo una cocina de verano con chimenea central, así como una zona de relajación con spa y gimnasio. Una gran piscina se encuentra en la parte central del patio. Además del palacio, también hay una capilla que data de 1798, un antiguo pozo, y un garaje para seis vehículos, en la parte superior de los cuales hay una zona de terraza para socializar y relajarse, que ofrece una vista de la Bahía de Kotor.

Localización en el mapa

Prcanj, Montenegro
Tiendas de comestibles
Alimentación

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Pueblo de cabañas ADRIA MONTENEGRO
Herceg Novi, Montenegro
de
$84,371
Villa BUY WITH CRYPTO — earn in euros! Reliable investments with guaranteed income.
Kolasin, Montenegro
de
$483,975
VAT
Pueblo de cabañas
Tivat, Montenegro
de
$6,42M
Villa Good earth Tudorovici
Budva, Montenegro
de
$925,372
Casa adosada ROSKOSNYE TAUNHAUSY I APARTAMENTY V DONE LASTVE
Donja Lastva, Montenegro
Precio en demanda
Está viendo
Casa adosada Palace Florio by Concord
Prcanj, Montenegro
de
$3,48M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Casa club TIVAT KLUBNYY KOMPLEKS
Casa club TIVAT KLUBNYY KOMPLEKS
Casa club TIVAT KLUBNYY KOMPLEKS
Casa club TIVAT KLUBNYY KOMPLEKS
Casa club TIVAT KLUBNYY KOMPLEKS
Casa club TIVAT KLUBNYY KOMPLEKS
Casa club TIVAT KLUBNYY KOMPLEKS
Tivat, Montenegro
de
$145,776
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 4
Área 120 m²
1 objeto inmobiliario 1
Предлагаю купить квартиру в строящемся комплексе ?Тиват Квартиры расположены в тихом месте, в сосновом лесу. В «Las revistas», ресторанах, «tiendas de ropa» и «tiendas de prestigio» в Пуэрто-Монтенегро, посетите «revistas», рестораны, «tiendas de ropa de primera Calidad» и «tiendas de moda».…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 3 habitaciones
120.0
280,774
Agencia
Montenegro Intel city
Dejar una solicitud
Casa club BUDVA CENTAR
Casa club BUDVA CENTAR
Casa club BUDVA CENTAR
Casa club BUDVA CENTAR
Casa club BUDVA CENTAR
Casa club BUDVA CENTAR
Budva, Montenegro
de
$228,377
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 4
#en venta #budva #edificio nuevo APARTAMENTOS EN VENTA en BUDVA CENTAR? Ubicación: El centro de Budva Al mar y al casco antiguo : 5 minutos a pie El complejo residencial de élite BUDVA CENTAR también se encuentra muy cerca de atracciones turísticas (playas de lujo, restaurantes, c…
Agencia
Montenegro Intel city
Dejar una solicitud
Villa Good earth Tudorovici
Villa Good earth Tudorovici
Villa Good earth Tudorovici
Villa Good earth Tudorovici
Budva, Montenegro
de
$925,372
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 3
Villa en venta en un pueblo de élite. Cerca, con increíbles vistas al mar y montaña Superficie del terreno 403 m2 Superficie casa 231 m2 2 plazas de aparcamiento Bassier 7×5 m La casa fue construida teniendo en cuenta las características sismológicas del país con materiales de alta cali…
Agencia
Montenegro Intel city
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Montenegro
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
03.02.2021
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
07.12.2020
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
19.11.2020
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
14.09.2020
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
09.09.2020
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
23.06.2020
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
Mostrar todas las publicaciones