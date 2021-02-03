Complejo residencial Ziloj kompleks v Budve

En Budva, en la zona de Dubovica Luxury, se lanzó un nuevo proyecto residencial, que combina un alto nivel de confort y excelente ubicación - a poca distancia están la Universidad y el moderno centro comercial Mega Mall.

El complejo está diseñado para 38 apartamentos de varios tipos: desde estudios acogedores a amplios apartamentos con uno, dos o tres dormitorios. Cada apartamento tiene una magnífica vista del mar, lo que hace que la vida sea especialmente atractiva tanto para la residencia permanente como para la recreación.

Los residentes del complejo estarán disponibles una infraestructura bien pensada:

elegante grupo de entrada con recepción y seguridad de las 24 horas,

centro de spa con sauna, jacuzzi y moderno gimnasio,

una piscina climatizada al aire libre que opera todo el año,

restaurante y bar de piscina,

parque infantil y de atracciones cerca,

propio servicio de traslado a la playa.

Hay 40 plazas de garaje en la parte subterránea, el costo de cada una es de 35.000 euros.

El proyecto está hecho en un estilo arquitectónico clásico. La fachada está forrada con piedra natural, los suelos están decorados con granito y parquet, la plomería es italiana, y las grandes ventanas panorámicas proporcionan una hermosa iluminación natural y ofrecen vistas impresionantes.

Para la comodidad de los compradores, se ofrecen plazos flexibles al pagar desde el 50%.

La construcción está prevista para junio de 2027.

Este complejo residencial en Dubovica Lux combina la armonía de la naturaleza y la infraestructura urbana, ofreciendo apartamentos elegantes junto al mar con alto potencial de inversión.