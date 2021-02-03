Complejo residencial Ziloj kompleks v Budve

  1. Realting.com
Budva, Montenegro
de
$89,990
;
19
ID: 27529
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/8/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Budva
  • Ciudad
    Budva

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de negocios
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Número de plantas
    Número de plantas
    9

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

En Budva, en la zona de Dubovica Luxury, se lanzó un nuevo proyecto residencial, que combina un alto nivel de confort y excelente ubicación - a poca distancia están la Universidad y el moderno centro comercial Mega Mall.

El complejo está diseñado para 38 apartamentos de varios tipos: desde estudios acogedores a amplios apartamentos con uno, dos o tres dormitorios. Cada apartamento tiene una magnífica vista del mar, lo que hace que la vida sea especialmente atractiva tanto para la residencia permanente como para la recreación.

Los residentes del complejo estarán disponibles una infraestructura bien pensada:

  • elegante grupo de entrada con recepción y seguridad de las 24 horas,

  • centro de spa con sauna, jacuzzi y moderno gimnasio,

  • una piscina climatizada al aire libre que opera todo el año,

  • restaurante y bar de piscina,

  • parque infantil y de atracciones cerca,

  • propio servicio de traslado a la playa.

Hay 40 plazas de garaje en la parte subterránea, el costo de cada una es de 35.000 euros.

El proyecto está hecho en un estilo arquitectónico clásico. La fachada está forrada con piedra natural, los suelos están decorados con granito y parquet, la plomería es italiana, y las grandes ventanas panorámicas proporcionan una hermosa iluminación natural y ofrecen vistas impresionantes.

Para la comodidad de los compradores, se ofrecen plazos flexibles al pagar desde el 50%.

La construcción está prevista para junio de 2027.

Este complejo residencial en Dubovica Lux combina la armonía de la naturaleza y la infraestructura urbana, ofreciendo apartamentos elegantes junto al mar con alto potencial de inversión.

Localización en el mapa

Budva, Montenegro

Realting.com
Ir
