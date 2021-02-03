Barrio residencial Apartments for Sale by the Sea in Bečići — Only 350 Meters from the Promenade!

Apartamentos en un nuevo complejo a solo 350 metros de la costa azul de Bečići, cerca de las mejores playas, restaurantes y hoteles de prestigio como Splendid y Iberostar 4*. Aquí, el ambiente turístico se combina perfectamente con la comodidad de la vida urbana, una opción ideal para la inversión o residencia permanente.

Tamaños del apartamento: de 27 m2 a 135 m2.

PLAN DE INSTALMENTO durante 1,5 años

Primer pago - sólo 50%!

(Por ejemplo, para un estudio en la instalación, el primer pago es sólo 40,500 €!)

Crecimiento de capital: +25–30% en 18 meses.

¡Tu casa junto al mar te está esperando, da un paso hacia tu sueño hoy!

Opciones de pago flexibles disponibles!