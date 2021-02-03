  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Becici
  4. Barrio residencial Apartments for Sale by the Sea in Bečići — Only 350 Meters from the Promenade!

Barrio residencial Apartments for Sale by the Sea in Bečići — Only 350 Meters from the Promenade!

Becici, Montenegro
de
$124,655
de
$3,196/m²
5/12/25
$124,655
5/12/25
$12,466
;
8
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
ID: 33032
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/12/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Budva
  • Pueblo
    Becici

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Ladrillo monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    7

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Русский Русский

Apartamentos en un nuevo complejo a solo 350 metros de la costa azul de Bečići, cerca de las mejores playas, restaurantes y hoteles de prestigio como Splendid y Iberostar 4*. Aquí, el ambiente turístico se combina perfectamente con la comodidad de la vida urbana, una opción ideal para la inversión o residencia permanente.

Tamaños del apartamento: de 27 m2 a 135 m2.

PLAN DE INSTALMENTO durante 1,5 años
Primer pago - sólo 50%!
(Por ejemplo, para un estudio en la instalación, el primer pago es sólo 40,500 €!)

Crecimiento de capital: +25–30% en 18 meses.

¡Tu casa junto al mar te está esperando, da un paso hacia tu sueño hoy!
Opciones de pago flexibles disponibles!

Localización en el mapa

Becici, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Finanzas
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Edificio de apartamentos Premium dom v centre goroda
Bar, Montenegro
de
$79,517
Complejo residencial Lastva Park Residential Complex
Gornja Lastva, Montenegro
de
$716,352
Complejo residencial A new apartment complex with its own infrastructure in the suburbs of Kotor
Kotor, Montenegro
de
$204,870
Complejo residencial Lustica Bay: waterfront development with a golf course
Radovici, Montenegro
de
$491,351
Complejo residencial Residential сomplex in the сenter of Tivat
Tivat, Montenegro
de
$236,130
Está viendo
Barrio residencial Apartments for Sale by the Sea in Bečići — Only 350 Meters from the Promenade!
Becici, Montenegro
de
$124,655
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud Mostrar contactos
Otros complejos
Complejo residencial New modern condo-hotel on the waterfront
Complejo residencial New modern condo-hotel on the waterfront
Complejo residencial New modern condo-hotel on the waterfront
Complejo residencial New modern condo-hotel on the waterfront
Complejo residencial New modern condo-hotel on the waterfront
Mostrar todo Complejo residencial New modern condo-hotel on the waterfront
Complejo residencial New modern condo-hotel on the waterfront
Rafailovici, Montenegro
de
$713,912
Área 107–137 m²
2 objetos inmobiliarios 2
New modern condo-hotel on the waterfront. Condo-hotel is modern development project, comfortably located in Rafailovici at the Budva Riviera - the most developed and attractive tourist destination in Montenegro. Apartments are located directly on the coast of the Adriatic Sea and on the 2 km…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
107.0
794,530
Apartamentos 3 habitaciones
137.0
982,328
Agencia
VALUE.ONE
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial New residential building in Budva
Complejo residencial New residential building in Budva
Complejo residencial New residential building in Budva
Complejo residencial New residential building in Budva
Complejo residencial New residential building in Budva
Complejo residencial New residential building in Budva
Complejo residencial New residential building in Budva
Budva, Montenegro
de
$136,130
Año de construcción 2025
Número de plantas 4
New residential complex "PIETRA RESIDENCE" in the quiet district of Budva - Podkošljun, just a 4-minute drive from the beach and promenade.   Project features: • Two-level underground garage • Installment plan and phased payment • Modern design and functional layouts • Location: …
Agencia
VALUE.ONE
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial Sovremennyy kompleks v centre poselka Bechichi u morya
Complejo residencial Sovremennyy kompleks v centre poselka Bechichi u morya
Complejo residencial Sovremennyy kompleks v centre poselka Bechichi u morya
Complejo residencial Sovremennyy kompleks v centre poselka Bechichi u morya
Complejo residencial Sovremennyy kompleks v centre poselka Bechichi u morya
Mostrar todo Complejo residencial Sovremennyy kompleks v centre poselka Bechichi u morya
Complejo residencial Sovremennyy kompleks v centre poselka Bechichi u morya
Boreti, Montenegro
de
$134,418
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 11
Área 33–211 m²
168 objetos inmobiliarios 168
El complejo residencial en Becici es un proyecto único mezclado armoniosamente en los pintorescos paisajes de montaña, con hermosas vistas al mar y rodeado de espacios verdes. El complejo está situado en una de las zonas más atractivas de la costa de Montenegro, a pocos minutos a pie de la p…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
38.5 – 64.6
125,457 – 248,320
Apartamentos 2 habitaciones
66.8 – 94.6
217,902 – 324,709
Apartamentos 3 habitaciones
99.2 – 135.4
366,062 – 599,460
Apartamentos 4 habitaciones
122.2 – 211.3
398,453 – 852,109
Apartamento
65.2
212,552
Agencia
MD Realty
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Montenegro
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
03.02.2021
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
07.12.2020
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
19.11.2020
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
14.09.2020
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
09.09.2020
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
23.06.2020
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
Mostrar todas las publicaciones