  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Municipio de Budva

Obra nueva en venta en Municipio de Budva

;
Budva
16
Sveti Stefan
1
Denjasi Cesminovo
1
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Premium Premium
Apart - hotel Alivia Hotel & Residences Sveti Stefan
Apart - hotel Alivia Hotel & Residences Sveti Stefan
Apart - hotel Alivia Hotel & Residences Sveti Stefan
Apart - hotel Alivia Hotel & Residences Sveti Stefan
Apart - hotel Alivia Hotel & Residences Sveti Stefan
Mostrar todo Apart - hotel Alivia Hotel & Residences Sveti Stefan
Apart - hotel Alivia Hotel & Residences Sveti Stefan
Przno, Montenegro
de
$322,198
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 9
Área 41–112 m²
13 objetos inmobiliarios 13
🌊Alivia Hotel & Residences, Sveti StefanPremium apartamentos frente al mar con rendimiento anual garantizado 8%Alivia Hotel & Residences es un exclusivo aparthotel en el corazón de Montenegro, en la legendaria bahía de Sveti Stefan. Esto es más que un hogar junto al mar, es una herramienta d…
Desarrollador
Mereha Developments
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Desarrollador
Mereha Developments
Idiomas hablados
English, Русский, Српски
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial Flayt
Complejo residencial Flayt
Complejo residencial Flayt
Complejo residencial Flayt
Complejo residencial Flayt
Mostrar todo Complejo residencial Flayt
Complejo residencial Flayt
Boreti, Montenegro
de
$166,469
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 6
Área 53–67 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Можно купить в ипотеку от банка на 15 лет!! Внимание! Квартиры в этом комплексе можно купить в ипотеку от банка ( для граждан России и нерезиотов Че. Преимущества покупки сейчас: - Bulgaria сдача дома - конец 2023 года - Черногория – готовиться ко вступлению в ЕС в 2025 году…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
52.8 – 67.0
176,845 – 264,231
Agencia
Риэлтор без границ
Dejar una solicitud
Complejo residencial Residential Complex in Becici
Complejo residencial Residential Complex in Becici
Complejo residencial Residential Complex in Becici
Complejo residencial Residential Complex in Becici
Boreti, Montenegro
de
$171,527
Un complejo de apartamentos turísticos en Becici, uno de los pueblos turísticos más buscados de la Riviera Budva, a solo un par de minutos a pie del paseo marítimo y la playa. La arquitectura del edificio combina revestimientos de piedra natural y paneles de madera con balcones panorámicos e…
Agencia
MD Realty
Dejar una solicitud
TekceTekce
Complejo residencial ЖК Dubovica
Complejo residencial ЖК Dubovica
Complejo residencial ЖК Dubovica
Complejo residencial ЖК Dubovica
Complejo residencial ЖК Dubovica
Budva, Montenegro
de
$96,166
Año de construcción 2026
Nuevo complejo residencial formato boutique en la zona de Dubovica, Budva - una tranquila pendiente verde a pocos minutos del centro de la ciudad, lejos del bullicio turístico, pero con una salida rápida a toda la infraestructura de la costa. La casa es un edificio compacto de 5 plantas: el …
Agencia
MD Realty
Dejar una solicitud
Complejo residencial Adriatic pearl resort II
Complejo residencial Adriatic pearl resort II
Complejo residencial Adriatic pearl resort II
Complejo residencial Adriatic pearl resort II
Denjasi Cesminovo, Montenegro
de
$297,069
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 3
Apartamentos con vistas al mar en un complejo cerrado de éliteVenta de apartamentos con dormitorio independiente en un complejo privado de clase premium.Perfecto para vivir e invertir.✨ Sobre el complejo:• Territorio cerrado• El aparcamiento está incluido en el precio• Sunset vista gimnasio …
Agencia
Montenegro Intel city
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residential building with a sea view 200m from Bečići beach
Complejo residencial New residential building with a sea view 200m from Bečići beach
Complejo residencial New residential building with a sea view 200m from Bečići beach
Complejo residencial New residential building with a sea view 200m from Bečići beach
Complejo residencial New residential building with a sea view 200m from Bečići beach
Complejo residencial New residential building with a sea view 200m from Bečići beach
Complejo residencial New residential building with a sea view 200m from Bečići beach
Becici, Montenegro
de
$191,598
Año de construcción 2027
Número de plantas 6
Área 52–84 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Un nuevo y moderno edificio residencial en la popular ciudad balneario de Bečići. El edificio está situado en la autopista Adriática, a solo 10 minutos en coche del centro de Budva. Cerca encontrará un supermercado y restaurantes de mariscos. Este es el quinto edificio en un nuevo desarrollo…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
52.0
210,041
Apartamentos 3 habitaciones
84.0
339,296
Agencia
VALUE.ONE
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Apart - hotel Luxury apartments in Dukley Gardens — first line to the sea!
Apart - hotel Luxury apartments in Dukley Gardens — first line to the sea!
Apart - hotel Luxury apartments in Dukley Gardens — first line to the sea!
Apart - hotel Luxury apartments in Dukley Gardens — first line to the sea!
Apart - hotel Luxury apartments in Dukley Gardens — first line to the sea!
Mostrar todo Apart - hotel Luxury apartments in Dukley Gardens — first line to the sea!
Apart - hotel Luxury apartments in Dukley Gardens — first line to the sea!
Budva, Montenegro
de
$1,03M
Opciones de acabado Con acabado
Apartamentos de lujo en Dukley Gardens — primera línea del mar!Apartamentos de 133 m2 con vistas directas al Mar Adriático.Disposición: dos dormitorios, dos baños (bañera y ducha), salón con una gran mesa de comedor, cocina totalmente equipada con electrodomésticos y una bodega.Infraestructu…
Agencia
DOO MNG Built
Dejar una solicitud
Complejo residencial New Becici - 60K
Complejo residencial New Becici - 60K
Complejo residencial New Becici - 60K
Complejo residencial New Becici - 60K
Complejo residencial New Becici - 60K
Mostrar todo Complejo residencial New Becici - 60K
Complejo residencial New Becici - 60K
Boreti, Montenegro
de
$144,098
Año de construcción 2028
Área 42–57 m²
4 objetos inmobiliarios 4
Complejo Bečići 60K no es sólo un nuevo desarrollo, sino una verdadera ciudad balnearia en uno de los lugares más prestigiosos de la Riviera Budva. Situado en una colina a solo trescientos metros de la playa, ocupa una parcela de unos 60.000 m2 y consta de varios edificios modernos y un bloq…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
42.0 – 57.5
144,215 – 212,201
Apartamento
42.0
152,337
Agencia
MD Realty
Dejar una solicitud
Complejo residencial Blizikuce Hills - Pool Residences
Complejo residencial Blizikuce Hills - Pool Residences
Complejo residencial Blizikuce Hills - Pool Residences
Complejo residencial Blizikuce Hills - Pool Residences
Complejo residencial Blizikuce Hills - Pool Residences
Mostrar todo Complejo residencial Blizikuce Hills - Pool Residences
Complejo residencial Blizikuce Hills - Pool Residences
Sveti Stefan, Montenegro
de
$634,225
Área 295 m²
1 objeto inmobiliario 1
Blizikuće Hills Pool Residencias, un complejo residencial de 9 casas adosadas en la Riviera Budva, con vistas panorámicas a la isla de Sveti Stefan, el mar y las montañas. El complejo está diseñado como una combinación de vida de lujo, entorno natural y una infraestructura bien pensada para …
Agencia
MD Realty
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos FOR SALE! Apartments with a direct sea view in Bečići!
Edificio de apartamentos FOR SALE! Apartments with a direct sea view in Bečići!
Edificio de apartamentos FOR SALE! Apartments with a direct sea view in Bečići!
Edificio de apartamentos FOR SALE! Apartments with a direct sea view in Bečići!
Edificio de apartamentos FOR SALE! Apartments with a direct sea view in Bečići!
Mostrar todo Edificio de apartamentos FOR SALE! Apartments with a direct sea view in Bečići!
Edificio de apartamentos FOR SALE! Apartments with a direct sea view in Bečići!
Becici, Montenegro
de
$152,798
Opciones de acabado Con acabado
¡Por la venta! Apartamentos con vista directa al mar en Bečići!Un nuevo edificio residencial completado en 2020: construcción de alta calidad en una zona moderna cerca del complejo Monte Dreams. El edificio está ocupado un 80%.El mar está a sólo 800 m, con tiendas y toda la infraestructura n…
Agencia
DOO MNG Built
Dejar una solicitud
Complejo residencial Skyline Becici
Complejo residencial Skyline Becici
Complejo residencial Skyline Becici
Complejo residencial Skyline Becici
Complejo residencial Skyline Becici
Mostrar todo Complejo residencial Skyline Becici
Complejo residencial Skyline Becici
Becici, Montenegro
de
$230,385
Año de construcción 2021
Área 29–50 m²
4 objetos inmobiliarios 4
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
47.0 – 50.0
230,814 – 300,058
Agencia
MD Realty
Dejar una solicitud
Complejo residencial Apartments in condo hotel on the beachfront in Becici
Complejo residencial Apartments in condo hotel on the beachfront in Becici
Complejo residencial Apartments in condo hotel on the beachfront in Becici
Complejo residencial Apartments in condo hotel on the beachfront in Becici
Complejo residencial Apartments in condo hotel on the beachfront in Becici
Mostrar todo Complejo residencial Apartments in condo hotel on the beachfront in Becici
Complejo residencial Apartments in condo hotel on the beachfront in Becici
Becici, Montenegro
de
$633,628
Año de construcción 2023
Número de plantas 12
Área 78 m²
1 objeto inmobiliario 1
New condo hotel under construction right on the beachfront in Becici in the center of Budva Riviera – the most developed and attractive to tourist part of the coast of Montenegro.   Hotel has direct access to the 2 kilometers long beach which is considered the most beautiful in Montenegr…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
78.0
630,122
Agencia
VALUE.ONE
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial Bečići
Complejo residencial Bečići
Complejo residencial Bečići
Complejo residencial Bečići
Complejo residencial Bečići
Mostrar todo Complejo residencial Bečići
Complejo residencial Bečići
Becici, Montenegro
de
$144,778
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 7
2 objetos inmobiliarios 2
Apartamentos en venta por el mar en Bečići — ¡Sólo 350 metros del paseo marítimo!Precios desde €81,000Apartamentos en un nuevo complejo a solo 350 metros de la costa azul de Bečići, cerca de las mejores playas, restaurantes y hoteles de prestigio como Splendid y Iberostar 4*. Aquí, el ambien…
Agencia
DOO MNG Built
Dejar una solicitud
Complejo residencial Anatolia Becici
Complejo residencial Anatolia Becici
Complejo residencial Anatolia Becici
Complejo residencial Anatolia Becici
Complejo residencial Anatolia Becici
Mostrar todo Complejo residencial Anatolia Becici
Complejo residencial Anatolia Becici
Boreti, Montenegro
de
$267,528
Año de construcción 2021
Área 72–210 m²
5 objetos inmobiliarios 5
Anatolia es un moderno complejo residencial en el pueblo de Becici, en la Riviera Budva, situado en una leve elevación de 300 a 400 metros del mar. El proyecto une cuatro edificios de alturas variables y combina infraestructura interna desarrollada, vistas panorámicas del mar y las montañas,…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
72.0
267,744
Apartamentos 2 habitaciones
88.0 – 210.0
294,288 – 461,628
Agencia
MD Realty
Dejar una solicitud
Complejo residencial Ziloj kompleks v Blizikuce
Complejo residencial Ziloj kompleks v Blizikuce
Complejo residencial Ziloj kompleks v Blizikuce
Complejo residencial Ziloj kompleks v Blizikuce
Complejo residencial Ziloj kompleks v Blizikuce
Mostrar todo Complejo residencial Ziloj kompleks v Blizikuce
Complejo residencial Ziloj kompleks v Blizikuce
Radenovici, Montenegro
de
$5,043
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 3
Inicio de ventas de apartamentos en un complejo cerrado, en el pueblo elite de Blizikuche12 km del centro de BudvaLas ventajas del complejo son que se encuentra en un lugar donde se encuentran las rosas de molino de viento, donde hay una horquilla garantizada en el mar y un barrio tranquilo.…
Agencia
Montenegro Intel city
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residential complex with sea view in Becici
Complejo residencial New residential complex with sea view in Becici
Complejo residencial New residential complex with sea view in Becici
Complejo residencial New residential complex with sea view in Becici
Complejo residencial New residential complex with sea view in Becici
Mostrar todo Complejo residencial New residential complex with sea view in Becici
Complejo residencial New residential complex with sea view in Becici
Becici, Montenegro
de
$217,199
Área 59 m²
1 objeto inmobiliario 1
El complejo se ubicará en la pendiente de la Riviera Budva, en Bečići, en un pintoresco lugar ecológico con un paisaje urbano único. La distancia del ruido de la ciudad, así como una abundancia de vegetación crean un ambiente para la relajación y la tranquilidad. El aire de montaña no sólo c…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
59.0
260,019
Agencia
VALUE.ONE
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial New Residential Complex ROYAL CENTRAL RESIDENCE in the Heart of Budva
Complejo residencial New Residential Complex ROYAL CENTRAL RESIDENCE in the Heart of Budva
Complejo residencial New Residential Complex ROYAL CENTRAL RESIDENCE in the Heart of Budva
Complejo residencial New Residential Complex ROYAL CENTRAL RESIDENCE in the Heart of Budva
Complejo residencial New Residential Complex ROYAL CENTRAL RESIDENCE in the Heart of Budva
Complejo residencial New Residential Complex ROYAL CENTRAL RESIDENCE in the Heart of Budva
Budva, Montenegro
de
$162,067
Año de construcción 2026
Número de plantas 7
Área 47–77 m²
2 objetos inmobiliarios 2
El nuevo complejo residencial "ROYAL CENTRAL RESIDENCE" se encuentra en el corazón de Budva, desarrollado por el desarrollador líder de la Budva Riviera. El proyecto destaca por su ubicación privilegiada y elegante diseño arquitectónico. Cuenta con un estilo moderno, amplias habitaciones, y …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
47.0
273,918
Apartamentos 2 habitaciones
77.0
435,430
Agencia
VALUE.ONE
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial Sky Apartments in Montenegro, Becici
Complejo residencial Sky Apartments in Montenegro, Becici
Complejo residencial Sky Apartments in Montenegro, Becici
Complejo residencial Sky Apartments in Montenegro, Becici
Complejo residencial Sky Apartments in Montenegro, Becici
Mostrar todo Complejo residencial Sky Apartments in Montenegro, Becici
Complejo residencial Sky Apartments in Montenegro, Becici
Boreti, Montenegro
de
$224,703
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 7
Área 92–140 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Se venden 3 áticos en Bečići, en la séptima planta, con vistas panorámicas al mar. Ubicación privilegiada cerca de la mejor playa de arena de Montenegro, rodeada de hoteles de 5 estrellas. Los tres áticos ocupan toda la planta. Cada uno tiene salida individual a la azotea. En la azotea…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
92.0
225,044
Apartamentos 2 habitaciones
120.0 – 140.0
271,206 – 340,450
Agencia
Red Feniks Montenegro
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Complejo residencial New modern condo-hotel on the waterfront
Complejo residencial New modern condo-hotel on the waterfront
Complejo residencial New modern condo-hotel on the waterfront
Complejo residencial New modern condo-hotel on the waterfront
Complejo residencial New modern condo-hotel on the waterfront
Mostrar todo Complejo residencial New modern condo-hotel on the waterfront
Complejo residencial New modern condo-hotel on the waterfront
Rafailovici, Montenegro
de
$768,151
Área 107–137 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Nuevo hotel moderno en primera línea. Condo-hotel es un proyecto de desarrollo moderno, situado cómodamente en Rafailovici en la Budva Riviera - el destino turístico más desarrollado y atractivo de Montenegro. Los apartamentos están situados directamente en la costa del Mar Adriático y en la…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
107.0
812,465
Apartamentos 3 habitaciones
137.0
1,00M
Agencia
VALUE.ONE
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial Onmia Hills
Complejo residencial Onmia Hills
Complejo residencial Onmia Hills
Complejo residencial Onmia Hills
Complejo residencial Onmia Hills
Mostrar todo Complejo residencial Onmia Hills
Complejo residencial Onmia Hills
Rijeka Rezevici, Montenegro
de
$232,775
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 4
Onia Hills Resort & Residences ofrece una notable selección de 55 habitaciones de un dormitorio y 10 residencias de dos dormitorios totalmente amuebladas, que van desde 63 a 92 metros cuadrados. Cada hogar combina diseño a medida, materiales de alta calidad y acabados excepcionales con funci…
Agencia
MD Realty
Dejar una solicitud
Complejo residencial Alivia Boutique Residences
Complejo residencial Alivia Boutique Residences
Complejo residencial Alivia Boutique Residences
Complejo residencial Alivia Boutique Residences
Complejo residencial Alivia Boutique Residences
Complejo residencial Alivia Boutique Residences
Przno, Montenegro
de
$326,914
Año de construcción 2026
1 objeto inmobiliario 1
Alivia Hotel & Residences es un complejo premium de apartamentos e infraestructura hotelera situado cerca de Sveti Stefan en la Budva Riviera. El proyecto combina oportunidades de residencia personal, vacaciones al lado del mar e ingresos de alquiler en una de las zonas más prestigiosas de l…
Agencia
MD Realty
Dejar una solicitud
Complejo residencial Apartments in a 5 star hotel on the first line in Budva
Complejo residencial Apartments in a 5 star hotel on the first line in Budva
Complejo residencial Apartments in a 5 star hotel on the first line in Budva
Complejo residencial Apartments in a 5 star hotel on the first line in Budva
Complejo residencial Apartments in a 5 star hotel on the first line in Budva
Mostrar todo Complejo residencial Apartments in a 5 star hotel on the first line in Budva
Complejo residencial Apartments in a 5 star hotel on the first line in Budva
Budva, Montenegro
de
$885,113
Año de construcción 2026
Número de plantas 11
Área 87–172 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Un nuevo hotel de lujo de 5 estrellas se encuentra en Budva, Montenegro a 10 metros del mar. El sello distintivo del complejo es su ubicación exclusiva en primera línea, ventanas panorámicas con vistas al mar, y la presencia de su propia infraestructura.En total, el hotel cuenta con 88 habit…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
87.0
1,21M
Apartamentos 3 habitaciones
172.0
2,43M
Agencia
VALUE.ONE
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial Ziloj kompleks v Budve
Complejo residencial Ziloj kompleks v Budve
Complejo residencial Ziloj kompleks v Budve
Complejo residencial Ziloj kompleks v Budve
Complejo residencial Ziloj kompleks v Budve
Mostrar todo Complejo residencial Ziloj kompleks v Budve
Complejo residencial Ziloj kompleks v Budve
Budva, Montenegro
de
$198,511
Año de construcción 2027
Número de plantas 9
En Budva, en la zona de Dubovica Luxury, se lanzó un nuevo proyecto residencial, que combina un alto nivel de confort y excelente ubicación - a poca distancia están la Universidad y el moderno centro comercial Mega Mall.El complejo está diseñado para 38 apartamentos de varios tipos: desde es…
Agencia
MD Realty
Dejar una solicitud
Complejo residencial Belvedere Residence
Complejo residencial Belvedere Residence
Complejo residencial Belvedere Residence
Complejo residencial Belvedere Residence
Complejo residencial Belvedere Residence
Mostrar todo Complejo residencial Belvedere Residence
Complejo residencial Belvedere Residence
Boreti, Montenegro
de
$100,323
Área 27–199 m²
9 objetos inmobiliarios 9
El Belvedere Residence en Bečići es un moderno complejo residencial en la Riviera Budva, situado a unos 3 km de Budva, a poca distancia del mar, el paseo marítimo y toda la infraestructura turística de la zona. El complejo se abrió en 2016 y se percibe no sólo como un lugar para vacaciones d…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
53.0
256,203
Apartamentos 2 habitaciones
95.0 – 96.0
421,235 – 444,317
Apartamento
36.0
171,956
Piso independiente
27.0
111,945
Agencia
MD Realty
Dejar una solicitud
Complejo residencial Sea view apartments in Budva
Complejo residencial Sea view apartments in Budva
Complejo residencial Sea view apartments in Budva
Complejo residencial Sea view apartments in Budva
Complejo residencial Sea view apartments in Budva
Mostrar todo Complejo residencial Sea view apartments in Budva
Complejo residencial Sea view apartments in Budva
Budva, Montenegro
de
$217,976
Año de construcción 2026
Número de plantas 5
Área 53–78 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Apartamentos con vistas al mar en Budva.Un exclusivo complejo residencial situado en la zona más prestigiosa de Budva, a solo 550 metros de la playa. El complejo combina diseño mediterráneo moderno, tecnologías avanzadas de construcción y máxima comodidad para vivir y relajarse.Característic…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
53.0
210,827
Apartamentos 2 habitaciones
78.0
316,519
Agencia
VALUE.ONE
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial Pervaa linia mora v Cernogorii rassrocka bez procentov i vozmoznost oplatoj kriptovalutoj
Complejo residencial Pervaa linia mora v Cernogorii rassrocka bez procentov i vozmoznost oplatoj kriptovalutoj
Complejo residencial Pervaa linia mora v Cernogorii rassrocka bez procentov i vozmoznost oplatoj kriptovalutoj
Complejo residencial Pervaa linia mora v Cernogorii rassrocka bez procentov i vozmoznost oplatoj kriptovalutoj
Complejo residencial Pervaa linia mora v Cernogorii rassrocka bez procentov i vozmoznost oplatoj kriptovalutoj
Mostrar todo Complejo residencial Pervaa linia mora v Cernogorii rassrocka bez procentov i vozmoznost oplatoj kriptovalutoj
Complejo residencial Pervaa linia mora v Cernogorii rassrocka bez procentov i vozmoznost oplatoj kriptovalutoj
Rafailovici, Montenegro
de
$304,845
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 7
1 objeto inmobiliario 1
Complejo frente al mar de lujo en Becici, BudvaUbicación: Becici, Budva, MontenegroSuperficie total: 40.800 m2Formato: 142 residencias y 154 habitaciones de hotelUn desarrollador confiable con un historial comprobado de proyectos exitosos en Montenegro.Perfecta mezcla de lujo costero, comodi…
Agencia
DOO MNG Built
Dejar una solicitud
Complejo residencial Newbuilt gated townhouse community in Budva Riviera
Complejo residencial Newbuilt gated townhouse community in Budva Riviera
Complejo residencial Newbuilt gated townhouse community in Budva Riviera
Complejo residencial Newbuilt gated townhouse community in Budva Riviera
Complejo residencial Newbuilt gated townhouse community in Budva Riviera
Mostrar todo Complejo residencial Newbuilt gated townhouse community in Budva Riviera
Complejo residencial Newbuilt gated townhouse community in Budva Riviera
Blizikuce, Montenegro
de
$627,443
Año de construcción 2023
Número de plantas 3
Nuevo complejo cerrado de casas adosadas con 3 y 4 dormitorios.El proyecto está en la Riviera Budva, en un tranquilo lugar aislado Blizikuce, junto a Sveti Stefan. La construcción está siendo realizada por una empresa que ha construido y ejecutado con éxito varios proyectos en Montenegro. To…
Agencia
VALUE.ONE
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Barrio residencial Apartments for Sale by the Sea in Bečići — Only 350 Meters from the Promenade!
Barrio residencial Apartments for Sale by the Sea in Bečići — Only 350 Meters from the Promenade!
Barrio residencial Apartments for Sale by the Sea in Bečići — Only 350 Meters from the Promenade!
Barrio residencial Apartments for Sale by the Sea in Bečići — Only 350 Meters from the Promenade!
Barrio residencial Apartments for Sale by the Sea in Bečići — Only 350 Meters from the Promenade!
Mostrar todo Barrio residencial Apartments for Sale by the Sea in Bečići — Only 350 Meters from the Promenade!
Barrio residencial Apartments for Sale by the Sea in Bečići — Only 350 Meters from the Promenade!
Becici, Montenegro
de
$124,655
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 7
Apartamentos en un nuevo complejo a solo 350 metros de la costa azul de Bečići, cerca de las mejores playas, restaurantes y hoteles de prestigio como Splendid y Iberostar 4*. Aquí, el ambiente turístico se combina perfectamente con la comodidad de la vida urbana, una opción ideal para la inv…
Agencia
DOO MNG Built
Dejar una solicitud
Complejo residencial Bellemond Residence
Complejo residencial Bellemond Residence
Complejo residencial Bellemond Residence
Complejo residencial Bellemond Residence
Complejo residencial Bellemond Residence
Mostrar todo Complejo residencial Bellemond Residence
Complejo residencial Bellemond Residence
Becici, Montenegro
de
$330,950
Año de construcción 2022
Área 47–77 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Bellemond Residence – un complejo residencial premium en Becici Bellemond Residence se encuentra en el pueblo de Becici, en la Riviera Budva. El edificio se encuentra en la primera costa, a pocos pasos del mar, con cualquier construcción frente a ella prohibida. La playa de arena está a sólo…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
47.0 – 49.0
331,218 – 375,073
Apartamentos 2 habitaciones
77.0
563,186
Agencia
MD Realty
Dejar una solicitud
Complejo residencial A new exclusive project on the Budva Riviera
Complejo residencial A new exclusive project on the Budva Riviera
Complejo residencial A new exclusive project on the Budva Riviera
Complejo residencial A new exclusive project on the Budva Riviera
Complejo residencial A new exclusive project on the Budva Riviera
Mostrar todo Complejo residencial A new exclusive project on the Budva Riviera
Complejo residencial A new exclusive project on the Budva Riviera
Katun Rezevici, Montenegro
de
$380,329
Número de plantas 3
Área 64–90 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Nuevo proyecto exclusivo de primera clase en la Riviera Budva en la aldea de Reževići.Un lugar ideal para la inversión y la vida.El proyecto se encuentra en una de las zonas más prestigiosas de la Riviera Budva, ofreciendo una combinación única de belleza natural, aislamiento e infraestructu…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
64.0
386,919
Apartamentos 2 habitaciones
90.0
524,928
Agencia
VALUE.ONE
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial Lenara Residence
Complejo residencial Lenara Residence
Complejo residencial Lenara Residence
Complejo residencial Lenara Residence
Complejo residencial Lenara Residence
Mostrar todo Complejo residencial Lenara Residence
Complejo residencial Lenara Residence
43 b, Montenegro
de
$212,754
Año de construcción 2026
Área 46–133 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
46.0
212,926
Apartamentos 2 habitaciones
70.0 – 133.0
304,097 – 1,22M
Agencia
MD Realty
Dejar una solicitud
Complejo residencial New modern complex on the first line in Becici
Complejo residencial New modern complex on the first line in Becici
Complejo residencial New modern complex on the first line in Becici
Complejo residencial New modern complex on the first line in Becici
Complejo residencial New modern complex on the first line in Becici
Mostrar todo Complejo residencial New modern complex on the first line in Becici
Complejo residencial New modern complex on the first line in Becici
Becici, Montenegro
de
$293,050
Año de construcción 2023
Número de plantas 10
Área 69–116 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Nuevo complejo residencial moderno en Becici - un lugar ideal para aquellos que quieren vivir cerca del mar y disfrutar de hermosas vistas al mar. La distancia a la playa de arena es de sólo 150 metros.El complejo cuenta con 10 plantas con 8 apartamentos por planta con vistas al mar y a la m…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
69.0
320,831
Apartamentos 2 habitaciones
116.0
542,413
Agencia
VALUE.ONE
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial Sovremennyy kompleks v centre poselka Bechichi u morya
Complejo residencial Sovremennyy kompleks v centre poselka Bechichi u morya
Complejo residencial Sovremennyy kompleks v centre poselka Bechichi u morya
Complejo residencial Sovremennyy kompleks v centre poselka Bechichi u morya
Complejo residencial Sovremennyy kompleks v centre poselka Bechichi u morya
Mostrar todo Complejo residencial Sovremennyy kompleks v centre poselka Bechichi u morya
Complejo residencial Sovremennyy kompleks v centre poselka Bechichi u morya
Boreti, Montenegro
de
$134,418
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 11
El complejo residencial en Becici es un proyecto único mezclado armoniosamente en los pintorescos paisajes de montaña, con hermosas vistas al mar y rodeado de espacios verdes. El complejo está situado en una de las zonas más atractivas de la costa de Montenegro, a pocos minutos a pie de la p…
Agencia
MD Realty
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residential complex in Dubovica Budva
Complejo residencial New residential complex in Dubovica Budva
Complejo residencial New residential complex in Dubovica Budva
Complejo residencial New residential complex in Dubovica Budva
Complejo residencial New residential complex in Dubovica Budva
Mostrar todo Complejo residencial New residential complex in Dubovica Budva
Complejo residencial New residential complex in Dubovica Budva
Budva, Montenegro
de
$100,475
Año de construcción 2027
Número de plantas 6
Área 46–168 m²
3 objetos inmobiliarios 3
New residential complex in Dubovica Budva The complex is located in the prestigious Dubovica area. Nearby you will find the city center, Slovenska and Mogren beaches, Bečići, and the Rozino district.   About the Complex: • Modern development consisting of 5 residential buildings • On…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
46.0 – 168.0
170,101 – 623,641
Apartamentos 2 habitaciones
93.0
343,451
Agencia
VALUE.ONE
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial New luxury residential building in Budva
Complejo residencial New luxury residential building in Budva
Complejo residencial New luxury residential building in Budva
Complejo residencial New luxury residential building in Budva
Complejo residencial New luxury residential building in Budva
Mostrar todo Complejo residencial New luxury residential building in Budva
Complejo residencial New luxury residential building in Budva
Budva, Montenegro
de
$271,038
Número de plantas 10
Área 40 m²
1 objeto inmobiliario 1
Un nuevo complejo residencial de primera clase en Budva. El complejo se encuentra dentro de la ciudad, en una colina pintoresca. Esta ubicación ofrece a los residentes un acceso cómodo y fácil a la extensa infraestructura de Budva (en un radio de 200 metros, encontrará tiendas, restaurantes,…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
40.0
303,449
Agencia
VALUE.ONE
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial Riviera — a premium residential complex in Budva on the first coastline
Complejo residencial Riviera — a premium residential complex in Budva on the first coastline
Complejo residencial Riviera — a premium residential complex in Budva on the first coastline
Complejo residencial Riviera — a premium residential complex in Budva on the first coastline
Complejo residencial Riviera — a premium residential complex in Budva on the first coastline
Mostrar todo Complejo residencial Riviera — a premium residential complex in Budva on the first coastline
Complejo residencial Riviera — a premium residential complex in Budva on the first coastline
Budva, Montenegro
de
$583,863
Número de plantas 15
Área 66–119 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Complejo residencial de Riviera y hotel de cinco estrellas: lujo que vive a orillas del mar Adriático.Riviera es la encarnación de estilo de vida premium en el mismo corazón de la Riviera Budva. Una ubicación única en primera línea de mar, arquitectura contemporánea de “İki Design Group”, y …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
66.0
584,998
Apartamentos 3 habitaciones
119.0
874,208
Agencia
VALUE.ONE
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Edificio de apartamentos VUELO SOBRE BECICI
Edificio de apartamentos VUELO SOBRE BECICI
Edificio de apartamentos VUELO SOBRE BECICI
Edificio de apartamentos VUELO SOBRE BECICI
Edificio de apartamentos VUELO SOBRE BECICI
Mostrar todo Edificio de apartamentos VUELO SOBRE BECICI
Edificio de apartamentos VUELO SOBRE BECICI
Boreti, Montenegro
de
$164,636
El complejo VUELO SOBRE BECICI (traducido del español como "vuelo sobre Becici") está situado en la ladera de la Riviera de Budva, en Becici, en un lugar pintoresco y ecológico con un paisaje urbano único. La distancia del ruido de la ciudad, así como la abundancia de vegetación, crean una a…
Agencia
Montenegro Intel city
Dejar una solicitud
Complejo turístico s apartamentami v Becici
Complejo turístico s apartamentami v Becici
Complejo turístico s apartamentami v Becici
Complejo turístico s apartamentami v Becici
Becici, Montenegro
de
$113,355
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 6
Moderno complejo residencial en Becici con vistas al mar y infraestructura propiaEn venta es una nueva propiedad residencial en la prestigiosa zona de Becici, a pocos minutos del mar. El complejo se distingue por una arquitectura bien pensada, alta calidad de construcción y la disponibilidad…
Agencia
MD Realty
Dejar una solicitud
Complejo turístico Zhiloy kompleks v Bechichi
Complejo turístico Zhiloy kompleks v Bechichi
Complejo turístico Zhiloy kompleks v Bechichi
Complejo turístico Zhiloy kompleks v Bechichi
Complejo turístico Zhiloy kompleks v Bechichi
Mostrar todo Complejo turístico Zhiloy kompleks v Bechichi
Complejo turístico Zhiloy kompleks v Bechichi
Boreti, Montenegro
de
$192,931
Número de plantas 6
del 01/07/2024 al 07/07/2024: ¡10% de descuento! SUPER PROMOCIÓN ¡Bienvenido a nuestro exclusivo complejo residencial en Becici! Situado en la ladera de una pintoresca colina, en una zona ecológicamente limpia, nuestro complejo ofrece la combinación ideal de tranquilidad y confort. Aquí p…
Agencia
MD Realty
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Budva novye Bechichi
Edificio de apartamentos Budva novye Bechichi
Edificio de apartamentos Budva novye Bechichi
Edificio de apartamentos Budva novye Bechichi
Edificio de apartamentos Budva novye Bechichi
Edificio de apartamentos Budva novye Bechichi
Becici, Montenegro
de
$149,702
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 5
¡Очень популярная квартира с 2 апартаментами площадью 60 м2! Современные апартаменты площадью 60 м2 с 2 жилыми помещениями, 2 террасами и 1 салоном. Квартира находится в доме с 4 и 5 спальнями в огромной торре. С балконов открывается вид на город и горы. Имеет прекрасный арендный и инвестиц…
Agencia
Montenegro Intel city
Dejar una solicitud
Apart - hotel Apart otel Garmoniya
Apart - hotel Apart otel Garmoniya
Apart - hotel Apart otel Garmoniya
Apart - hotel Apart otel Garmoniya
Apart - hotel Apart otel Garmoniya
Mostrar todo Apart - hotel Apart otel Garmoniya
Apart - hotel Apart otel Garmoniya
Boreti, Montenegro
de
$217,435
Área 44–189 m²
19 objetos inmobiliarios 19
El Harmony Apart Hotel está ubicado en el corazón de Montenegro, en el área Elite - de la Riviera de Budwan, en la península de Zaval, que era uno de los rincones protegidos de la naturaleza virgen. El complejo se encuentra a poca distancia del mar y de una playa limpia y bien cuidada. Todas…
Desarrollador
MS Invest
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Mnogokvartirnyy zhiloy dom BUDVA
Edificio de apartamentos Mnogokvartirnyy zhiloy dom BUDVA
Edificio de apartamentos Mnogokvartirnyy zhiloy dom BUDVA
Budva, Montenegro
de
$176,767
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 5
Área 64 m²
1 objeto inmobiliario 1
Se vende en una casa en construcción, un apartamento de 65 m2 está ubicado en el 1er piso y tiene su propia gran terraza de 20 metros, que no está incluida en el precio 2 dormitorios 1 baño Precio m2 2500 m Casa que se completará en 2024 Al comprar no pagas el 3% de impuesto
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
64.0
271,206
Agencia
Montenegro Intel city
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Deluxe estate Budva
Edificio de apartamentos Deluxe estate Budva
Edificio de apartamentos Deluxe estate Budva
Edificio de apartamentos Deluxe estate Budva
Budva, Montenegro
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 5
Área 51–78 m²
5 objetos inmobiliarios 5
Complejo DELUXE ESTATE BUDVADELUXE ESTATE representa el formato más relevante del mercado europeo — acogedoresapartamentos desde 34 m² con soluciones de planificación funcionales.UbicaciónUna de las ubicaciones más espectaculares y convenientes de la ciudad de Budva.BUDVA es considerada con …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
51.0 – 55.6
187,719 – 216,196
Apartamentos 2 habitaciones
78.2
287,744
Desarrollador
Deluxe estate Montenegro
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Apartment for sale in a popular place in Budva
Edificio de apartamentos Apartment for sale in a popular place in Budva
Edificio de apartamentos Apartment for sale in a popular place in Budva
Edificio de apartamentos Apartment for sale in a popular place in Budva
Edificio de apartamentos Apartment for sale in a popular place in Budva
Mostrar todo Edificio de apartamentos Apartment for sale in a popular place in Budva
Edificio de apartamentos Apartment for sale in a popular place in Budva
Becici, Montenegro
de
$2,500
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 6
Agencia
Montenegro Intel city
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos WooW Ivanovici by MDRealty
Edificio de apartamentos WooW Ivanovici by MDRealty
Edificio de apartamentos WooW Ivanovici by MDRealty
Edificio de apartamentos WooW Ivanovici by MDRealty
Edificio de apartamentos WooW Ivanovici by MDRealty
Mostrar todo Edificio de apartamentos WooW Ivanovici by MDRealty
Edificio de apartamentos WooW Ivanovici by MDRealty
Boreti, Montenegro
de
$125,815
Año de construcción 2025
Número de plantas 5
Área 88–115 m²
5 objetos inmobiliarios 5
Le presentamos un nuevo y emocionante complejo residencial ubicado en la pintoresca zona turística de Becici. Este proyecto es la encarnación del sueño de una casa junto al mar, ofreciendo la mayoría de los apartamentos con inmejorables vistas al mar. Desarrollado utilizando tecnologías d…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
114.7
400,404
Apartamentos 3 habitaciones
88.0
264,021 – 284,330
Agencia
MD Realty
Dejar una solicitud
Villa Good earth Tudorovici
Villa Good earth Tudorovici
Villa Good earth Tudorovici
Villa Good earth Tudorovici
Budva, Montenegro
de
$925,372
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 3
Villa en venta en un pueblo de élite. Cerca, con increíbles vistas al mar y montaña Superficie del terreno 403 m2 Superficie casa 231 m2 2 plazas de aparcamiento Bassier 7×5 m La casa fue construida teniendo en cuenta las características sismológicas del país con materiales de alta cali…
Agencia
Montenegro Intel city
Dejar una solicitud
Complejo residencial Vidikovac
Complejo residencial Vidikovac
Complejo residencial Vidikovac
Complejo residencial Vidikovac
Complejo residencial Vidikovac
Mostrar todo Complejo residencial Vidikovac
Complejo residencial Vidikovac
Budva, Montenegro
de
$216,750
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 5
Un apartamento de 1+1, 2+1, 3+1 con una superficie de desde  Se venden entre 52 y 112 metros cuadrados en un moderno complejo residencial de clase Business Plus en construcción con piscina y área cerrada, ubicado en la nueva y pintoresca zona de Tivat Donja Lastva. Los apartamentos están ubi…
Agencia
Montenegro Intel city
Dejar una solicitud
Casa club BUDVA CENTAR
Casa club BUDVA CENTAR
Casa club BUDVA CENTAR
Casa club BUDVA CENTAR
Casa club BUDVA CENTAR
Casa club BUDVA CENTAR
Budva, Montenegro
de
$228,377
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 4
Área 78 m²
1 objeto inmobiliario 1
#en venta #budva #edificio nuevo APARTAMENTOS EN VENTA en BUDVA CENTAR? Ubicación: El centro de Budva Al mar y al casco antiguo : 5 minutos a pie El complejo residencial de élite BUDVA CENTAR también se encuentra muy cerca de atracciones turísticas (playas de lujo, restaurantes, c…
Agencia
Montenegro Intel city
Dejar una solicitud
Casa club Verona house
Casa club Verona house
Casa club Verona house
Casa club Verona house
Casa club Verona house
Mostrar todo Casa club Verona house
Casa club Verona house
Budva, Montenegro
de
$117,467
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 3
Venta en una nueva casa terminada, suburbio de Budva Lastva6 apartamentos de 79 m2,3 dormitorios y salón con 2 baños y piscinaCerca de tiendas, Technomax, gasolineraCentro comercial 10 minutos¡El impuesto del 3% es pagado por el comprador!Precio 107.500 euros
Agencia
Montenegro Intel city
Dejar una solicitud
En el mapa
Realting.com
Ir