Complejo residencial Blizikuce Hills - Pool Residences

Blizikuće Hills Pool Residencias, un complejo residencial de 9 casas adosadas en la Riviera Budva, con vistas panorámicas a la isla de Sveti Stefan, el mar y las montañas. El complejo está diseñado como una combinación de vida de lujo, entorno natural y una infraestructura bien pensada para un estilo de vida saludable: la arquitectura moderna se encuentra junto a olivares y vegetación mediterránea que rodea el territorio. Sobre el concepto: Cada una de las 9 casas adosadas es una casa de cuatro pisos con su propia piscina y un garaje de 2 coches, diseñado para aquellos que quieren vivir rodeados de naturaleza, pero al alcance de la ciudad y el mar. La arquitectura se basa en ventanas panorámicas de 2,5 m de altura y terrazas con vistas al mar, mientras que las fachadas y los parapetos están hechos de piedra natural local, el proyecto no se centra en la escala, sino en la calidad y privacidad de cada casa. Calidad de los materiales y la construcción: Facades, escaleras y parapetos hechos de piedra natural local Parquet de roble en dormitorios, porcelana de piedra en baños y habitaciones técnicas Villeroy & Boch sanitary wareCooper Hunter (Canadá) sistemas de aire acondicionado multiplicado Puertas de entrada anti-vandal, puertas interiores de madera y MDF Internet de fibra óptica, sistema de protección contra incendios, alarma de seguridad, videovigilanciaAprovisionamiento de agua universal, tanque de almacenamiento de respaldo, sistema bio-séptico Piscinas totalmente equipadas con acabado de mosaico y sistema de purificación de agua. Isla Sveti Stefan — unos 5 minutos en cocheBudva — unos 10 minutos en cocheBeaches — unos 5 minutos en cochePorto Montenegro y Kotor (sitio de la UNESCO) — unos 30 minutos en cocheTivat Airport y Podgorica Airport — unos 50 minutos en cocheSki resorts — unas 2 horas en cocheBlizikuće Hills es un formato para aquellos que buscan su propia casa con una piscina en una zona tranquila y verde de la Riviera. Es adecuado tanto para la vida familiar permanente como para uso estacional con la posibilidad de alquilar, especialmente teniendo en cuenta la proximidad a Sveti Stefan, uno de los lugares más reconocibles del Adriático. Potencial de inversión: La Riviera Budva sigue siendo uno de los segmentos de mayor crecimiento del mercado inmobiliario Montenegrin. Comprar directamente del desarrollador le exime del impuesto sobre la transferencia de bienes, y poseer un adosado proporciona motivos para obtener un permiso de residencia en Montenegro. La empresa de gestión se encarga de mantenimiento de la casa y de la organización de alquiler, lo que alivia al propietario de la necesidad de manejar esto personalmente.