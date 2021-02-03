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Apart hotel Kolasin Valleys

, Montenegro
de
$292,920
VAT
de
$42/m²
27/4/26
$292,920
24/6/24
$521,269
;
30 1
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ID: 20043
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 27/4/26

Localización

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Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    3

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Concesión de un permiso de residencia

Sobre el complejo

Hoteles excepcionales en los valles de Kolasin: invierta en lujo y relajación en Montenegro

Descripción del proyecto:

Kolasin Valleys está abriendo una nueva página en el mundo de los negocios y las inversiones hoteleras en la región montañosa de Montenegro. Este proyecto apto para todas las estaciones cuenta con 23 hoteles de alta categoría, desarrollados por la empresa líder canadiense Ecosign. Combinando elegancia y una ubicación única, Kolasin Valleys ofrece condiciones incomparables para los huéspedes y oportunidades rentables para los inversores.

Descripción del hotel:

Cada hotel en Kolasin Valleys es una encarnación del lujo y comodidad, ofreciendo a los huéspedes servicios y comodidades superiores. Los hoteles están equipados con modernos centros de spa, restaurantes de alta cocina, acogedores lobby y salas de relajación, donde cada detalle está meticulosamente planeado para satisfacer plenamente la satisfacción de los huéspedes. necesidades. Ofreciendo oportunidades para la recreación activa y la relajación, los hoteles en los valles de Kolasin son ideales para inversiones en el sector hotelero de alta clase.

Únase al proyecto de los valles de Kolasin:

Forme parte del proyecto que redefine los estándares del negocio hotelero en Montenegro. Invertir en los hoteles de los valles de Kolasin no sólo le proporciona una participación en una empresa única, sino que también ofrece un impresionante potencial de crecimiento y ganancias, gracias a la creciente demanda turística y al desarrollo estratégico de la región.

Para Para obtener más información sobre compras e inversiones, comuníquese con el desarrollador.

Kolasin Valleys es su oportunidad de invertir en el futuro del lujo y la relajación en el corazón de Montenegro, donde la innovación se encuentra con las tradiciones de la hospitalidad

Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 1 habitación
Área, m² 47.0 – 72.0
Precio por m², USD 6,757 – 8,116
Precio del apartamento, USD 323,384 – 595,003
Apartamentos 2 habitaciones
Área, m² 72.0 – 76.0
Precio por m², USD 6,959 – 7,110
Precio del apartamento, USD 521,269 – 538,504
Propiedades en este complejo
Tipo de vivienda %title_rod%
Área, m²
Precio por m², USD
Coste de la propiedad, USD
Apartamentos Piso independiente
Área, m² 35.0
Precio por m², USD 6,016
Precio del apartamento, USD 214,418

Localización en el mapa

, Montenegro
Alimentación

Reseña en vídeo de apart - hotel Kolasin Valleys

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
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Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
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VAT
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