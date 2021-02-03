Complejo residencial Heights

HEIGHTS - Residencias panorámicas sobre Marina Village en Luštica Bay HEIGHTS es una nueva zona residencial dentro de Luštica Bay, situada en una colina entre el distrito central y el primer campo de golf de Montenegro por Gary Player Design. Gracias a su ubicación única, las residencias ofrecen vistas panorámicas de la Bahía de Trašte, la Bahía de Boka Kotorska, el Mar Adriático y el puerto deportivo de la Bahía de Luštica. El proyecto está diseñado como una comunidad mediterránea moderna con énfasis en luz, espacio, privacidad y entorno natural. La arquitectura de HEIGHTS combina elementos tradicionales de Montenegrin con soluciones de diseño contemporáneo: piedra natural, tonos naturales claros, acristalamiento panorámico, y amplias terrazas crean un ambiente de serenidad al lado del mar. HEIGHTS incluye una colección de estudios, apartamentos y áticos con amplios balcones, terrazas y áreas de relajación abiertas. Los diseños están orientados a maximizar la luz natural y conectar perfectamente los espacios interiores con los paisajes circundantes. Concepto de HEIGHTS Vistas panorámicas del mar y Boka Kotorska Baylocation entre Centrale y The Peaks campo de golfmoderna arquitecturas mediterráneaspacios balcones y terrazas interiores de sombra natural materiales naturales y paisaje verdeerylavender y jardines de olivos amplia piscina privadaparados zonas de piscina para niños en medio de vegetaciónyoga y espacios de fitness garajes subterráneos para selectos espacios de aparcamiento residencialesAlta nivel de privacidad y servicio puerto deportivo con un hotel de 5 estrellas The Chedi Luštica Bayrestaurants, cafes, and boutiquesgolf club and golf academygolf driving range and golf simulatorspa center and wellness infrastructuretennis and padel courtssports fields and outdoor gimnasio areaswalking and bike paths Playas privadas y clubes de playa24/7 seguridad y video surveillanceconcierge service and property management services