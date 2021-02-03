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Complejo residencial Heights

, Montenegro
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$447,427
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ID: 38119
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 17
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 21/6/26

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Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2028

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Ascensor

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  • Empresa de gestión
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

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HEIGHTS - Residencias panorámicas sobre Marina Village en Luštica Bay HEIGHTS es una nueva zona residencial dentro de Luštica Bay, situada en una colina entre el distrito central y el primer campo de golf de Montenegro por Gary Player Design. Gracias a su ubicación única, las residencias ofrecen vistas panorámicas de la Bahía de Trašte, la Bahía de Boka Kotorska, el Mar Adriático y el puerto deportivo de la Bahía de Luštica. El proyecto está diseñado como una comunidad mediterránea moderna con énfasis en luz, espacio, privacidad y entorno natural. La arquitectura de HEIGHTS combina elementos tradicionales de Montenegrin con soluciones de diseño contemporáneo: piedra natural, tonos naturales claros, acristalamiento panorámico, y amplias terrazas crean un ambiente de serenidad al lado del mar. HEIGHTS incluye una colección de estudios, apartamentos y áticos con amplios balcones, terrazas y áreas de relajación abiertas. Los diseños están orientados a maximizar la luz natural y conectar perfectamente los espacios interiores con los paisajes circundantes. Concepto de HEIGHTS Vistas panorámicas del mar y Boka Kotorska Baylocation entre Centrale y The Peaks campo de golfmoderna arquitecturas mediterráneaspacios balcones y terrazas interiores de sombra natural materiales naturales y paisaje verdeerylavender y jardines de olivos amplia piscina privadaparados zonas de piscina para niños en medio de vegetaciónyoga y espacios de fitness garajes subterráneos para selectos espacios de aparcamiento residencialesAlta nivel de privacidad y servicio puerto deportivo con un hotel de 5 estrellas The Chedi Luštica Bayrestaurants, cafes, and boutiquesgolf club and golf academygolf driving range and golf simulatorspa center and wellness infrastructuretennis and padel courtssports fields and outdoor gimnasio areaswalking and bike paths Playas privadas y clubes de playa24/7 seguridad y video surveillanceconcierge service and property management services
Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 1 habitación
Área, m² 64.8
Precio por m², USD 9,354
Precio del apartamento, USD 605,748
Apartamentos 2 habitaciones
Área, m² 92.4
Precio por m², USD 8,981
Precio del apartamento, USD 829,461
Apartamentos 3 habitaciones
Área, m² 107.9
Precio por m², USD 9,162
Precio del apartamento, USD 988,929
Propiedades en este complejo
Tipo de vivienda %title_rod%
Área, m²
Precio por m², USD
Coste de la propiedad, USD
Apartamentos Piso independiente
Área, m² 44.5
Precio por m², USD 10,048
Precio del apartamento, USD 447,427

Localización en el mapa

, Montenegro
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Coste de la propiedad
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Fecha límite
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Complejo residencial Heights
, Montenegro
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