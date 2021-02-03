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Complejo residencial Boka Verde

Tivat, Montenegro
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$275,255
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ID: 38126
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 26
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 21/6/26

Localización

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  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Tivat
  • Ciudad
    Tivat

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2028

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Área vallada
  • Ascensor

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  • Empresa de gestión
  • Transacción remota

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Boka Verde — un moderno complejo residencial en Tivat Boka Verde es un nuevo complejo residencial premium situado en una de las localidades más buscadas en Tivat, frente al parque Zupa y a pocos minutos del mar, el centro de la ciudad y el puerto deportivo de Porto Montenegro. El proyecto está diseñado según el concepto "ciudad-parque", combinando arquitectura moderna, privacidad y una abundancia de espacios públicos verdes. El complejo consta de 10 edificios de baja altura y sólo 50 residencias, garantizando un ambiente íntimo, un alto nivel de confort y un sentido de privacidad. El concepto arquitectónico fue desarrollado por la firma internacional Semrén & Månsson y se inspira en la naturaleza de Montenegro, una combinación del mar, las montañas, la piedra natural y la vegetación mediterránea. Una característica clave del proyecto es la zona interior completamente peatonalizada, libre de coches. Todas las plazas de aparcamiento están ubicadas en el nivel subterráneo, permitiendo que el espacio central del complejo se dedique a un parque ajardinado con piscina, zonas recreativas y senderos para caminar. Infraestructura compleja: piscina al aire libre para los residentesPaisaje interior parqueniños parque infantil deportes y zona de entrenamiento recreación y áreas sociales dentro del complejo Zona BBQ y chimenea loungelandscaping con un sistema de riego automático estacionamiento comunitario subterráneo con acceso directo a estaciones de carga de edificios para vigilancia de vehículos eléctricos y control de acceso Tipos de propiedad: apartamentos con jardines privados en la planta baja (Garden Apartments)apartamentos con terrazas verdes (Floating Garden Apartments)penthouses con amplias terrazas y áreas privadas en la azotea (Sky Garden Penthouses) Ventajas de la ubicación: Parque Zupa - al otro lado de la calleBelane playa — unos 600 mTivat center — unos 10 minutos a piePorto Montenegro — unos 10 minutos a pieKalimanj marina — unos 5 minutos a pieTivat International Airport — unos 5 minutos en escuelas carinternacionales y clínicas privadas — en las inmediacionesEquipos técnicos y acabados: Los apartamentos se entregan con acabados de alta calidad premium: parquet de madera en zonas de estar, baldosas de porcelana de gran formato, ventanas de aluminio, sistemas de aire acondicionado ocultos, calefacción por suelo radiante en áreas de baldosas, sistema sanitario de primera clase, internet de fibra óptica y un sistema de intercomunicación de vídeo. Boka Verde es creado para aquellos que buscan una combinación de arquitectura moderna, infraestructura desarrollada, un ambiente verde, y una ubicación conveniente en una de las ciudades más dinámicamente en desarrollo de Montenegro. El complejo es igualmente adecuado para la residencia permanente y con fines de inversión para generar ingresos de alquiler. Es posible comprar una plaza de aparcamiento, el precio es de 25.000 euros.

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Tivat, Montenegro
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Complejo residencial Boka Verde
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