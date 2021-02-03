Complejo residencial Adriatic pearl resort II

Apartamentos con vistas al mar en un complejo cerrado de élite
Venta de apartamentos con dormitorio independiente en un complejo privado de clase premium.
Perfecto para vivir e invertir.
✨ Sobre el complejo:
• Territorio cerrado
• El aparcamiento está incluido en el precio
• Sunset vista gimnasio 🌇
• Espacio SPA
• Own service company
🏗 Calidad y confort:
• Inversionista alemán
• Altos estándares de construcción
• Suelos cálidos
• Acondicionadores de aire inteligente
• Diseños reflexivos
• Ya el 50% de los apartamentos están reservados
💳 Términos de compra:
• Instalación hasta 2 años sin interés
• Obtención de un permiso de residencia al comprar
• Sin impuesto de compra