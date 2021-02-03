  1. Realting.com
Complejo residencial Adriatic pearl resort II

Denjasi Cesminovo, Montenegro
de
$297,069
de
$4,891/m²
;
3
ID: 27326
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 28/2/26

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Budva
  • Ciudad
    Denjasi Cesminovo

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de negocios
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Ladrillo monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    3

Sobre el complejo

Русский Русский

Apartamentos con vistas al mar en un complejo cerrado de élite

Venta de apartamentos con dormitorio independiente en un complejo privado de clase premium.

Perfecto para vivir e invertir.

✨ Sobre el complejo:

• Territorio cerrado

• El aparcamiento está incluido en el precio

• Sunset vista gimnasio 🌇

• Espacio SPA

• Own service company

🏗 Calidad y confort:

• Inversionista alemán

• Altos estándares de construcción

• Suelos cálidos

• Acondicionadores de aire inteligente

• Diseños reflexivos

• Ya el 50% de los apartamentos están reservados

💳 Términos de compra:

• Instalación hasta 2 años sin interés

• Obtención de un permiso de residencia al comprar

• Sin impuesto de compra

Localización en el mapa

Denjasi Cesminovo, Montenegro
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
