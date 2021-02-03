Complejo residencial Residential complex with sea view in Orahovac

Complejo residencial con vista al mar en Orahovac

Un exclusivo complejo residencial de baja densidad situado en una tranquila zona costera de Montenegro, a solo 200 metros del mar azul. El proyecto es идеально adaptado tanto para la inversión como para los ingresos de alquiler, así como para aquellos que valoran la paz, la privacidad, y la comodidad de la vida estilo resort.

Características clave del complejo:

• Número de apartamentos: 9

• Pisos: 3

• Número de garajes: 6.

Ventajas:

• Amplias terrazas con impresionantes vistas de la bahía y las montañas

• Territorio cerrado con garajes y plazas de aparcamiento

• Áreas verdes de paisaje

• A sólo 200 metros del mar cristalino

• Piscina para residentes

• Oportunidad de participar en programas de alquiler.

Orahovac es un lugar donde las montañas se encuentran con el mar, donde las mañanas comienzan con aves y cada noche termina con una puesta de sol sobre la Bahía de Kotor. Uno de los rincones más pintorescos y tranquilos de Montenegro, ofrece una rara oportunidad de vivir junto al mar, rodeado de naturaleza centenaria, aire prístino y serenidad completa.