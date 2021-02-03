Complejo residencial Sea view apartments in Budva

Apartamentos con vistas al mar en Budva.
Un exclusivo complejo residencial situado en la zona más prestigiosa de Budva, a solo 550 metros de la playa. El complejo combina diseño mediterráneo moderno, tecnologías avanzadas de construcción y máxima comodidad para vivir y relajarse.
Características clave:
• Diseño Premium y construcción de alta calidad: arquitectura moderna, ventanas panorámicas y diseños cuidadosamente planificados.
• Vistas al mar: el 90% de los apartamentos ofrecen vistas al mar Adriático.
• Conveniencia y comodidad: sistemas “Smart Home”, incluyendo iluminación, calefacción por suelo radiante y aire acondicionado.
• Seguridad: sistema de vigilancia de vídeo y control de acceso.
• Aparcamiento: aparcamiento subterráneo para 50 vehículos y 2 ascensores para comodidad de los residentes.
• Apartamentos: unidades de 1 y 2 dormitorios.
• Diseño de paisaje moderno.
Plan de pago:
• depósito inicial del 30%
• Plan de instalación del 0%
• Programa de pago de 3 años.
Esta oferta es la combinación perfecta de comodidad, cohesión y seguridad, diseñada para aquellos que valoran la calidad de vida y quieren disfrutar de la belleza de Montenegro todos los días.