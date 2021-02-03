Complejo residencial Sea view apartments in Budva

Apartamentos con vistas al mar en Budva.

Un exclusivo complejo residencial situado en la zona más prestigiosa de Budva, a solo 550 metros de la playa. El complejo combina diseño mediterráneo moderno, tecnologías avanzadas de construcción y máxima comodidad para vivir y relajarse.

Características clave:

• Diseño Premium y construcción de alta calidad: arquitectura moderna, ventanas panorámicas y diseños cuidadosamente planificados.

• Vistas al mar: el 90% de los apartamentos ofrecen vistas al mar Adriático.

• Conveniencia y comodidad: sistemas “Smart Home”, incluyendo iluminación, calefacción por suelo radiante y aire acondicionado.

• Seguridad: sistema de vigilancia de vídeo y control de acceso.

• Aparcamiento: aparcamiento subterráneo para 50 vehículos y 2 ascensores para comodidad de los residentes.

• Apartamentos: unidades de 1 y 2 dormitorios.

• Diseño de paisaje moderno.

Plan de pago:

• depósito inicial del 30%

• Plan de instalación del 0%

• Programa de pago de 3 años.

Esta oferta es la combinación perfecta de comodidad, cohesión y seguridad, diseñada para aquellos que valoran la calidad de vida y quieren disfrutar de la belleza de Montenegro todos los días.