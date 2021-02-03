  1. Realting.com
Complejo residencial Sea view apartments in Budva

Budva, Montenegro
de
$217,976
;
10
ID: 33232
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 2717
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 30/1/26

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Budva
  • Ciudad
    Budva

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Número de plantas
    Número de plantas
    5

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Concesión de un permiso de residencia

Sobre el complejo

Apartamentos con vistas al mar en Budva.

Un exclusivo complejo residencial situado en la zona más prestigiosa de Budva, a solo 550 metros de la playa. El complejo combina diseño mediterráneo moderno, tecnologías avanzadas de construcción y máxima comodidad para vivir y relajarse.

Características clave:
• Diseño Premium y construcción de alta calidad: arquitectura moderna, ventanas panorámicas y diseños cuidadosamente planificados.
• Vistas al mar: el 90% de los apartamentos ofrecen vistas al mar Adriático.
• Conveniencia y comodidad: sistemas “Smart Home”, incluyendo iluminación, calefacción por suelo radiante y aire acondicionado.
• Seguridad: sistema de vigilancia de vídeo y control de acceso.
• Aparcamiento: aparcamiento subterráneo para 50 vehículos y 2 ascensores para comodidad de los residentes.
• Apartamentos: unidades de 1 y 2 dormitorios.
• Diseño de paisaje moderno.

Plan de pago:
• depósito inicial del 30%
• Plan de instalación del 0%
• Programa de pago de 3 años.

Esta oferta es la combinación perfecta de comodidad, cohesión y seguridad, diseñada para aquellos que valoran la calidad de vida y quieren disfrutar de la belleza de Montenegro todos los días.

Localización en el mapa

Budva, Montenegro
Complejo residencial Sea view apartments in Budva
Budva, Montenegro
de
$217,976
Otros complejos
Complejo residencial Apartments in a new residential complex in Budva
Complejo residencial Apartments in a new residential complex in Budva
Complejo residencial Apartments in a new residential complex in Budva
Complejo residencial Apartments in a new residential complex in Budva
Complejo residencial Apartments in a new residential complex in Budva
Mostrar todo Complejo residencial Apartments in a new residential complex in Budva
Complejo residencial Apartments in a new residential complex in Budva
Budva, Montenegro
Budva, Montenegro
de
$154,823
Año de construcción 2026
Área 41–63 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Apartamentos en un nuevo complejo residencial en Budva.Un moderno complejo residencial situado en la zona tranquila y ecológica de Budva — Dubovica. Esta ubicación ofrece un entorno natural tranquilo con vistas pintorescas de las montañas y el mar, mientras que a pocos minutos del centro com…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
41.0
158,725
Apartamentos 2 habitaciones
63.0
238,108
Complejo residencial The new residential complex near the sea and Portonovi
Complejo residencial The new residential complex near the sea and Portonovi
Complejo residencial The new residential complex near the sea and Portonovi
Complejo residencial The new residential complex near the sea and Portonovi
Complejo residencial The new residential complex near the sea and Portonovi
Mostrar todo Complejo residencial The new residential complex near the sea and Portonovi
Complejo residencial The new residential complex near the sea and Portonovi
Kumbor, Montenegro
Kumbor, Montenegro
de
$407,160
Año de construcción 2025
Apartamentos en venta en un nuevo complejo en la mejor ubicación del Herceg Novi Riviera, a 150 metros del mar y del proyecto Portonovi. Magníficas vistas del mar rodeadas de naturaleza intacta, seguridad de las 24 horas y compleja infraestructura harán que su estancia sea cómoda e inolvidab…
Complejo residencial A new apartment complex with its own infrastructure in the suburbs of Kotor
Complejo residencial A new apartment complex with its own infrastructure in the suburbs of Kotor
Complejo residencial A new apartment complex with its own infrastructure in the suburbs of Kotor
Complejo residencial A new apartment complex with its own infrastructure in the suburbs of Kotor
Complejo residencial A new apartment complex with its own infrastructure in the suburbs of Kotor
Mostrar todo Complejo residencial A new apartment complex with its own infrastructure in the suburbs of Kotor
Complejo residencial A new apartment complex with its own infrastructure in the suburbs of Kotor
Kotor, Montenegro
Kotor, Montenegro
de
$204,870
Número de plantas 3
Área 83 m²
1 objeto inmobiliario 1
A new gem in Kotor - a complex of luxury apartments with 5-star hotel service. This is a unique concept that combines luxury, investment, and homely warmth. The complex is located between the mountains and the Adriatic Sea, surrounded by nature. The windows offer stunning views of the gree…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
83.0
405,185
