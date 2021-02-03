  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Kumbor
  4. Complejo residencial A Star Serenity

Complejo residencial A Star Serenity

Kumbor, Montenegro
de
$145,920
;
14
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
ID: 27439
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 18/8/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Herceg Novi
  • Pueblo
    Kumbor

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de confort
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    4

Sobre el complejo

Se está construyendo un complejo moderno en la zona turística más demandada del municipio de Herceg Novi, diseñado para una vida cómoda e inversión segura.

🏊‍♂️ En el terreno:
• gran piscina de aproximadamente 200 m²
• área cerrada y ajardinada
• moderno parque infantil
• entorno tranquilo — ideal para familias y descanso

🌊 Ventajas de la ubicación:
• solo 300 metros del mar
• 5 minutos en coche hasta Portonovi, uno de los resorts más prestigiosos del Adriático
• 5 minutos del mayor centro SPA de Herceg Novi
• 5 minutos de dos marinas modernas para propietarios de yates
• impresionantes vistas panorámicas de la Bahía de Kotor

🗓 Fecha estimada de finalización — septiembre de 2026.

💼 Beneficios de inversión:
• alto potencial de alquiler gracias a la ubicación única
condiciones especiales durante la fase de construcción — crecimiento garantizado del valor hasta la entrega
• cómodo plan de pago a plazos
• este es el 3.er proyecto exitoso del promotor — garantía de calidad y fiabilidad
más de la mitad de los apartamentos ya vendidos — confirmación de la alta demanda

✨ Este proyecto combina estilo de vida junto al mar, confort familiar e inversión segura.

Localización en el mapa

Kumbor, Montenegro

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial Apartments in a new complex in the center of Tivat
Tivat, Montenegro
de
$119,554
Complejo residencial New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
Tivat, Montenegro
de
$1,70M
Complejo residencial Exclusive residential complex in Dobrota
Dobrota, Montenegro
de
$297,836
Edificio de apartamentos MON-101 Deluxe Estate Resort is a luxury gated residential complex located in Babin Do
Budva, Montenegro
de
$208,700
Edificio de apartamentos Тиват
Tivat, Montenegro
de
$146,926
Está viendo
Complejo residencial A Star Serenity
Kumbor, Montenegro
de
$145,920
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud Mostrar contactos
Otros complejos
Complejo residencial Lustica Bay
Complejo residencial Lustica Bay
Radovici, Montenegro
de
$450,430
Opciones de acabado Con acabado
Área 71–338 m²
9 objetos inmobiliarios 9
Anclado en una rica tradición local y un profundo respeto por la naturaleza, Lustica Bay es el mayor complejo de lujo y proyecto residencial hasta la fecha con un campo de golf, puerto deportivo y muchos más. Este desarrollo está situado en la hermosa península de Lustica en la maravillosa b…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
71.0 – 77.0
503,643 – 757,797
Apartamentos 2 habitaciones
98.0 – 118.0
696,007 – 1,59M
Villa
184.0 – 338.0
2,56M – 4,01M
Agencia
VALUE.ONE
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
Complejo residencial New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
Tivat, Montenegro
de
$1,70M
Año de construcción 2027
Presentando Synchro Yards - el nuevo y esperado barrio residencial de Porto Montenegro, diseñado para aquellos que aprecian el lujo, la comodidad y la inspiración.Situado en el paseo marítimo, justo al lado del agua, esta zona está destinada a convertirse en la opción número uno en popularid…
Agencia
VALUE.ONE
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Edificio de apartamentos Тиват
Edificio de apartamentos Тиват
Tivat, Montenegro
de
$146,926
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 4
Ofrezco a la compra apartamentos en un complejo en construcción ? Tivat Los apartamentos están ubicados en una zona tranquila, rodeados por un bosque de pinos. En las inmediaciones hay tiendas, restaurantes, playas limpias y la prestigiosa zona de Porto Montenegro. Los apartamentos están ilu…
Agencia
Montenegro Intel city
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Montenegro
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
03.02.2021
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
07.12.2020
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
19.11.2020
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
14.09.2020
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
09.09.2020
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
23.06.2020
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
Mostrar todas las publicaciones