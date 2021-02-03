Complejo residencial A Star Serenity

Se está construyendo un complejo moderno en la zona turística más demandada del municipio de Herceg Novi, diseñado para una vida cómoda e inversión segura.
🏊♂️ En el terreno:
• gran piscina de aproximadamente 200 m²
• área cerrada y ajardinada
• moderno parque infantil
• entorno tranquilo — ideal para familias y descanso
🌊 Ventajas de la ubicación:
• solo 300 metros del mar
• 5 minutos en coche hasta Portonovi, uno de los resorts más prestigiosos del Adriático
• 5 minutos del mayor centro SPA de Herceg Novi
• 5 minutos de dos marinas modernas para propietarios de yates
• impresionantes vistas panorámicas de la Bahía de Kotor
🗓 Fecha estimada de finalización — septiembre de 2026.
💼 Beneficios de inversión:
• alto potencial de alquiler gracias a la ubicación única
• condiciones especiales durante la fase de construcción — crecimiento garantizado del valor hasta la entrega
• cómodo plan de pago a plazos
• este es el 3.er proyecto exitoso del promotor — garantía de calidad y fiabilidad
• más de la mitad de los apartamentos ya vendidos — confirmación de la alta demanda
✨ Este proyecto combina estilo de vida junto al mar, confort familiar e inversión segura.