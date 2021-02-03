  1. Realting.com
Complejo residencial a Radanovici

Sisici, Montenegro
$106,146
12
ID: 27471
Última actualización: 21/8/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Kotor
  • Pueblo
    Sisici

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de confort
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    3

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Área vallada

Además

  • Empresa de gestión
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Moderno complejo residencial con piscina en la costa de Montenegro

En uno de los rincones más pintorescos del Adriático se está construyendo un nuevo complejo residencial para 54 apartamentos. El proyecto combina arquitectura moderna, infraestructura cómoda y una buena ubicación, todo para una vida cómoda y una inversión rentable.

Sobre el complejo:

  • apartamentos estudio, apartamentos con 1 y 2 dormitorios;

  • área de 32 a 66 m2;

  • muebles parciales y cocinas instaladas - puede parar inmediatamente después de la compra;

  • piscina para residentes, zonas ajardinadas y parque infantil;

  • área protegida;

  • plazas de aparcamiento en la calle - 10.000 euros.

Términos de compra:

  • plazos de hasta 18 meses con una contribución inicial del 20%;

  • la posibilidad de condiciones de pago individuales.

Ubicación:
El complejo se encuentra en un punto único de la costa, que lo hace igualmente conveniente para vivir y recrear:

  • 9 km a Tivat,

  • 8 km a Kotor,

  • 12 km a Budva,

  • 7 km hasta Tivat Aeropuerto Internacional.

Dentro de un radio de 3-3,5 km - escuela privada "Arcadia", escuela pública y centro comercial Butiko, que es especialmente conveniente para familias con niños.

Las ventajas de la región:

  • Tivat es una prestigiosa ciudad con puerto deportivo de Porto Montenegro, restaurantes y acogedores terraplénes.

  • Kotor es un Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO con un ambiente único de la antigua ciudad.

  • Budva es la capital de Montenegro con playas, vida nocturna y eventos culturales.

Montenegro es una combinación única de mar y montañas, un clima suave, aire limpio y un ritmo medido de vida.

El complejo residencial combina la comodidad moderna, una buena ubicación y la belleza de la naturaleza adriática. Esta es una oferta para aquellos que buscan una vivienda acogedora junto al mar o un objeto confiable para la inversión.

