Complejo residencial Five-star hotel Meliá Private Residences in Budva

Hotel de cinco estrellas Meliá Private Residences en Budva.

Lanzamiento de ventas de apartamentos en el Hotel Meliá de cinco estrellas - directamente en el paseo marítimo de Rafailovići!

¡No te pierdas la oportunidad de tener una residencia en primera línea de playa gestionada por la marca internacional Meliá!

Los apartamentos Sea-view están situados en un complejo con servicios completos de cinco estrellas: asistencia al conserje y gestión del alquiler por un operador internacional.

Meliá Budva Private Residences es una oportunidad única de poseer propiedades en la playa de Adriático en Bečići, a solo 10 metros de la playa de Bandera Azul. El proyecto combina apartamentos modernos con derechos de propiedad completos y un modelo de alquiler rentable.

Sistema de participación profesional: 70% al propietario – 30% a la empresa de gestión.

Gracias a la marca internacional y la demanda turística durante todo el año, estos apartamentos proporcionan ingresos estables, lo que hace que la inversión no sólo sea cómoda, sino también altamente rentable.

Infraestructura de la clase mundial:

• Dos piscinas panorámicas con vistas al Adriático

• Centro Wellness & SPA con instalaciones de relajación durante todo el año

• Centro de fitness con modernos equipos de cardio y resistencia

• Club infantil – un espacio dedicado para juegos y ocio para niños

• Cuatro restaurantes y tres bares con cocina mediterránea y ambiente

• casino de dos niveles – vida nocturna en el nivel de los principales centros turísticos de Europa

• Playa privada de 3.000 m2 – exclusivamente para residentes e invitados.

Ubicación & Ventajas:

• Playa Bečići – 10 m

• Ciudad vieja Budva – 4 km (45 minutos a pie)

• Aeropuertos: Tivat – 20 km, Podgorica – 60 km, Dubrovnik – 70 km

• Budva – el complejo más visitado de la región

• 26 restaurantes a poca distancia.

Project Highlights:

• Marca internacional de 5 estrellas – Meliá Hotels International en Budva

• 154 habitaciones de hotel

• Más de 100 plazas de aparcamiento

• Apertura programada: Junio 2027.

Inversiones " Devoluciones:

Meliá Hotels International opera más de 400 hoteles en todo el mundo y tiene un programa de lealtad con 15 millones de miembros.

Esto garantiza una alta ocupación y una demanda anual. Los alquileres gestionados profesionalmente aseguran que los propietarios disfruten de ingresos estables sin molestias.

Residencias privadas Meliá Budva no es sólo un hogar en la costa adriática – es la mezcla perfecta de un estilo de vida resort y una inversión inteligente.

Aquí, la armonía mediterránea satisface la fiabilidad de un operador de hotel de clase mundial.