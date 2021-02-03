  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Rafailovici
  4. Complejo residencial Five-star hotel Meliá Private Residences in Budva

Complejo residencial Five-star hotel Meliá Private Residences in Budva

Rafailovici, Montenegro
de
$306,332
;
15
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
ID: 27474
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 2655
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 21/8/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Budva
  • Pueblo
    Rafailovici

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Número de plantas
    Número de plantas
    10

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Concesión de un permiso de residencia

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Русский Русский

Hotel de cinco estrellas Meliá Private Residences en Budva.

Lanzamiento de ventas de apartamentos en el Hotel Meliá de cinco estrellas - directamente en el paseo marítimo de Rafailovići!

¡No te pierdas la oportunidad de tener una residencia en primera línea de playa gestionada por la marca internacional Meliá!

Los apartamentos Sea-view están situados en un complejo con servicios completos de cinco estrellas: asistencia al conserje y gestión del alquiler por un operador internacional.

Meliá Budva Private Residences es una oportunidad única de poseer propiedades en la playa de Adriático en Bečići, a solo 10 metros de la playa de Bandera Azul. El proyecto combina apartamentos modernos con derechos de propiedad completos y un modelo de alquiler rentable.
Sistema de participación profesional: 70% al propietario – 30% a la empresa de gestión.
Gracias a la marca internacional y la demanda turística durante todo el año, estos apartamentos proporcionan ingresos estables, lo que hace que la inversión no sólo sea cómoda, sino también altamente rentable.

Infraestructura de la clase mundial:
• Dos piscinas panorámicas con vistas al Adriático
• Centro Wellness & SPA con instalaciones de relajación durante todo el año
• Centro de fitness con modernos equipos de cardio y resistencia
• Club infantil – un espacio dedicado para juegos y ocio para niños
• Cuatro restaurantes y tres bares con cocina mediterránea y ambiente
• casino de dos niveles – vida nocturna en el nivel de los principales centros turísticos de Europa
• Playa privada de 3.000 m2 – exclusivamente para residentes e invitados.

Ubicación & Ventajas:
• Playa Bečići – 10 m
• Ciudad vieja Budva – 4 km (45 minutos a pie)
• Aeropuertos: Tivat – 20 km, Podgorica – 60 km, Dubrovnik – 70 km
• Budva – el complejo más visitado de la región
• 26 restaurantes a poca distancia.

Project Highlights:
• Marca internacional de 5 estrellas – Meliá Hotels International en Budva
• 154 habitaciones de hotel
• Más de 100 plazas de aparcamiento
• Apertura programada: Junio 2027.

Inversiones " Devoluciones:
Meliá Hotels International opera más de 400 hoteles en todo el mundo y tiene un programa de lealtad con 15 millones de miembros.

Esto garantiza una alta ocupación y una demanda anual. Los alquileres gestionados profesionalmente aseguran que los propietarios disfruten de ingresos estables sin molestias.

Residencias privadas Meliá Budva no es sólo un hogar en la costa adriática – es la mezcla perfecta de un estilo de vida resort y una inversión inteligente.

Aquí, la armonía mediterránea satisface la fiabilidad de un operador de hotel de clase mundial.

Localización en el mapa

Rafailovici, Montenegro

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial Apartment in a new building with a pool in Tivat
Tivat, Montenegro
de
$153,920
Complejo residencial New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Kumbor, Montenegro
de
$1,16M
Edificio de apartamentos Budva novye Bechichi
Becici, Montenegro
de
$149,702
Complejo residencial Residential complex by the sea in Tivat
Tivat, Montenegro
de
$130,866
Complejo residencial New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
Tivat, Montenegro
de
$1,70M
Está viendo
Complejo residencial Five-star hotel Meliá Private Residences in Budva
Rafailovici, Montenegro
de
$306,332
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud Mostrar contactos
Otros complejos
Complejo residencial Vidikovac
Complejo residencial Vidikovac
Complejo residencial Vidikovac
Complejo residencial Vidikovac
Complejo residencial Vidikovac
Mostrar todo Complejo residencial Vidikovac
Complejo residencial Vidikovac
Budva, Montenegro
de
$216,750
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 5
Un apartamento de 1+1, 2+1, 3+1 con una superficie de desde  Se venden entre 52 y 112 metros cuadrados en un moderno complejo residencial de clase Business Plus en construcción con piscina y área cerrada, ubicado en la nueva y pintoresca zona de Tivat Donja Lastva. Los apartamentos están ubi…
Agencia
Montenegro Intel city
Dejar una solicitud
Complejo residencial The new complex in Tivat is located 500m from the sea
Complejo residencial The new complex in Tivat is located 500m from the sea
Complejo residencial The new complex in Tivat is located 500m from the sea
Complejo residencial The new complex in Tivat is located 500m from the sea
Complejo residencial The new complex in Tivat is located 500m from the sea
Mostrar todo Complejo residencial The new complex in Tivat is located 500m from the sea
Complejo residencial The new complex in Tivat is located 500m from the sea
Tivat, Montenegro
de
$158,982
Año de construcción 2025
Número de plantas 4
El nuevo complejo multifuncional se encuentra en la prestigiosa zona de Donja Lastva de Tivat, en terreno plano. La distancia al mar y al paseo marítimo es de sólo 550m, y a Porto-Montenegro es de 1,5 km. El complejo está rodeado de toda la infraestructura necesaria para una vida cómoda y ac…
Agencia
VALUE.ONE
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Edificio de apartamentos Budva novye Bechichi
Edificio de apartamentos Budva novye Bechichi
Edificio de apartamentos Budva novye Bechichi
Edificio de apartamentos Budva novye Bechichi
Edificio de apartamentos Budva novye Bechichi
Edificio de apartamentos Budva novye Bechichi
Becici, Montenegro
de
$149,702
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 5
¡Очень популярная квартира с 2 апартаментами площадью 60 м2! Современные апартаменты площадью 60 м2 с 2 жилыми помещениями, 2 террасами и 1 салоном. Квартира находится в доме с 4 и 5 спальнями в огромной торре. С балконов открывается вид на город и горы. Имеет прекрасный арендный и инвестиц…
Agencia
Montenegro Intel city
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Montenegro
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
03.02.2021
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
07.12.2020
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
19.11.2020
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
14.09.2020
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
09.09.2020
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
23.06.2020
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
Mostrar todas las publicaciones