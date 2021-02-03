Complejo residencial Five-star hotel Meliá Private Residences in Budva

Hotel de cinco estrellas Meliá Private Residences en Budva.
Lanzamiento de ventas de apartamentos en el Hotel Meliá de cinco estrellas - directamente en el paseo marítimo de Rafailovići!
¡No te pierdas la oportunidad de tener una residencia en primera línea de playa gestionada por la marca internacional Meliá!
Los apartamentos Sea-view están situados en un complejo con servicios completos de cinco estrellas: asistencia al conserje y gestión del alquiler por un operador internacional.
Meliá Budva Private Residences es una oportunidad única de poseer propiedades en la playa de Adriático en Bečići, a solo 10 metros de la playa de Bandera Azul. El proyecto combina apartamentos modernos con derechos de propiedad completos y un modelo de alquiler rentable.
Sistema de participación profesional: 70% al propietario – 30% a la empresa de gestión.
Gracias a la marca internacional y la demanda turística durante todo el año, estos apartamentos proporcionan ingresos estables, lo que hace que la inversión no sólo sea cómoda, sino también altamente rentable.
Infraestructura de la clase mundial:
• Dos piscinas panorámicas con vistas al Adriático
• Centro Wellness & SPA con instalaciones de relajación durante todo el año
• Centro de fitness con modernos equipos de cardio y resistencia
• Club infantil – un espacio dedicado para juegos y ocio para niños
• Cuatro restaurantes y tres bares con cocina mediterránea y ambiente
• casino de dos niveles – vida nocturna en el nivel de los principales centros turísticos de Europa
• Playa privada de 3.000 m2 – exclusivamente para residentes e invitados.
Ubicación & Ventajas:
• Playa Bečići – 10 m
• Ciudad vieja Budva – 4 km (45 minutos a pie)
• Aeropuertos: Tivat – 20 km, Podgorica – 60 km, Dubrovnik – 70 km
• Budva – el complejo más visitado de la región
• 26 restaurantes a poca distancia.
Project Highlights:
• Marca internacional de 5 estrellas – Meliá Hotels International en Budva
• 154 habitaciones de hotel
• Más de 100 plazas de aparcamiento
• Apertura programada: Junio 2027.
Inversiones " Devoluciones:
Meliá Hotels International opera más de 400 hoteles en todo el mundo y tiene un programa de lealtad con 15 millones de miembros.
Esto garantiza una alta ocupación y una demanda anual. Los alquileres gestionados profesionalmente aseguran que los propietarios disfruten de ingresos estables sin molestias.
Residencias privadas Meliá Budva no es sólo un hogar en la costa adriática – es la mezcla perfecta de un estilo de vida resort y una inversión inteligente.
Aquí, la armonía mediterránea satisface la fiabilidad de un operador de hotel de clase mundial.