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Casa en condominio en venta en Montenegro

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345 propiedades total found
Apartamento independiente Piso independiente en Municipio de Andrijevica, Montenegro
UP UP
Apartamento independiente Piso independiente
Municipio de Andrijevica, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Hoteles excepcionales en Kolasin Valleys - Invierte en lujo y relax en MontenegroDescripción…
$210,575
VAT
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Kolasin Valleys
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Apartamento independiente Piso independiente en , Montenegro
UP UP
Apartamento independiente Piso independiente
, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 28 m²
Hoteles excepcionales en Kolasin Valleys - Invierte en lujo y relax en MontenegroDescripción…
$173,753
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Kolasin Valleys
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Apartamento independiente Piso independiente en Dr Ljubomira Rasovica, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente
Dr Ljubomira Rasovica, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Número de plantas 7
Cómodo vivir con estilo es lo que Lumen Homes Residential Complex le ofrece en un lugar tran…
$234,087
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TekceTekce
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Municipio de Kolašin, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Municipio de Kolašin, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 11
Apartamento complejo residencial en la ciudad de Bar, a 150 metros del mar. A poca distancia…
Precio en demanda
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Radovici, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Radovici, Montenegro
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 71 m²
Número de plantas 4
Apartamento con vistas panorámicas al mar en la zona central, complejo Lustica Bay • 1 dormi…
$498,155
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Apartamento independiente Piso independiente en Kolasin, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente
Kolasin, Montenegro
Área 29 m²
$177,737
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Mereha Developments
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación en Boreti, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación
Boreti, Montenegro
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 27 m²
Piso 4/11
Ofrecemos a la venta un estudio en el complejo Belvedere Residence, situado en una de las zo…
$111,854
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Budva, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Budva, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 156 m²
Piso 2/4
Se ofrece un apartamento en venta en el complejo de viviendas de lujo Dukley Gardens en el M…
$1,44M
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Radovici, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Radovici, Montenegro
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 73 m²
Ofrecemos apartamentos en venta con 1 dormitorio en Marina Village, Luštica Bay - una zona r…
$980,166
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación en Rafailovici, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación
Rafailovici, Montenegro
Habitaciones 1
Área 27 m²
Piso 2/9
Ofrecemos a la venta un estudio con vistas al mar en el complejo Casa al Mare en Becici - 50…
$176,026
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Apartamento independiente Piso independiente 6 habitaciones en Bogisici, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 6 habitaciones
Bogisici, Montenegro
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 558 m²
Un excepcional complejo moderno de villas, en estilo tradicional montenegrino, en el corazón…
$3,46M
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Apartamento independiente Piso independiente en Przno, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente
Przno, Montenegro
Área 73 m²
$556,409
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Mereha Developments
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English, Русский, Српски
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Rafailovici, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Rafailovici, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 106 m²
Piso 2/11
Complejo residencial Premium en primera línea en Rafailovichi – inversión en calidad y estab…
$357,896
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Budva, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Budva, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Número de plantas 5
Ofrecemos apartamentos en venta en un moderno complejo residencial en una tranquila zona ver…
$147,435
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Apartamento independiente Piso independiente 5 habitaciones en Tivat, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 5 habitaciones
Tivat, Montenegro
Habitaciones 5
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 135 m²
Número de plantas 6
Parámetros básicos: Ubicación: Porto Montenegro, Tivat. Plaza: 135 m2 Estructura: 2 dormitor…
$1,56M
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Apartamento independiente Piso independiente en , Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente
, Montenegro
Los picos - Apartamentos El Peaks Apartments es una colección de residencias premium en la z…
$990,544
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Health trail, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Health trail, Montenegro
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Piso 3/4
Ofrecemos a la venta un apartamento acogedor en el complejo residencial de Adria en Herceg N…
$171,817
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en , Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 76 m²
Hoteles excepcionales en Kolasin Valleys - Invierte en lujo y relax en MontenegroDescripción…
$528,855
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Kolasin Valleys
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English, Русский, Ελληνικά, Српски, Crnogorski
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en 43 b, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
43 b, Montenegro
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
Piso 4/5
Ofrecemos a la venta un apartamento con 1 dormitorio en un moderno complejo residencial en B…
$212,754
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Número de plantas 3
Complejo residencial en Risan - confort y estilo por el mar Descubre una oportunidad única p…
$220,925
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Apartamento independiente Piso independiente en Kolasin, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente
Kolasin, Montenegro
Área 33 m²
$216,939
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Mereha Developments
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Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Boreti, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Boreti, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 84 m²
Piso 5/8
Ofrecemos para la venta un apartamento soleado con 2 dormitorios y una terraza con vistas al…
$387,454
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Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Budva, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Budva, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
Piso 2/2
Ofrecemos a la venta un apartamento con 2 dormitorios en un moderno complejo residencial en …
$247,002
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Kumbor, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Kumbor, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Le ofrecemos apartamentos exclusivos en un moderno complejo residencial situado en la pintor…
$301,933
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Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Budva, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Budva, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 123 m²
Número de plantas 3
Un proyecto exclusivo de una gran empresa de construcción sobre Budva, a solo 350 metros de …
$547,740
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Tivat, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Tivat, Montenegro
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 81 m²
Apartamento con un dormitorio y vistas panorámicas al mar en Porto Montenegro - Edificio Ver…
$799,124
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Cetinje Njegusi Kotor, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Cetinje Njegusi Kotor, Montenegro
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
Piso 4/8
En venta es un hotel de cinco estrellas de una habitación SIRO, la primera marca hotelera SI…
$576,174
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Apartamento independiente Piso independiente en Kolasin, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente
Kolasin, Montenegro
Área 29 m²
$186,365
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Budva, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Budva, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 97 m²
Dukley Gardens, situado en la península de Zavala, en el corazón de la bulliciosa Budva Rivi…
$945,572
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Radovici, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Radovici, Montenegro
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Ofrecemos a la venta un apartamento con 1 dormitorio en la zona de Heights del complejo de l…
$608,856
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Parámetros de las propiedades en Montenegro

con Garaje
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
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