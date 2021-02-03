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Complejo residencial Alivia Boutique Residences

Przno, Montenegro
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ID: 38127
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 27
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 1/7/26

Localización

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  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Budva
  • Pueblo
    Przno
  • Dirección
    M 1

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

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Alivia Hotel & Residences es un complejo premium de apartamentos e infraestructura hotelera situado cerca de Sveti Stefan en la Budva Riviera. El proyecto combina oportunidades de residencia personal, vacaciones al lado del mar e ingresos de alquiler en una de las zonas más prestigiosas de la costa montenegrina. El complejo está situado en un territorio privado de unos 10.000 m2 entre olivares y naturaleza mediterránea. La ubicación combina un ambiente tranquilo, la proximidad al mar y el acceso conveniente a los principales centros turísticos de la Budva Riviera. El concepto del proyecto se centra en un formato resort de cinco estrellas con una amplia gama de servicios para propietarios e invitados. Los propietarios pueden utilizar la infraestructura del complejo y participar en el programa de gestión de alquileres. Infraestructura compleja: Piscina panorámica con vistas al mar y zona Sveti StefanBarSPARelaxation terraces Territorio privado de aproximadamente 10.000 m2 Gestión hotelera profesional Servicio de traslado al carrito de golf a la playa Pesca y ocio junto al marUbicación: Sveti Stefan —al lado del complejoMiločer Park — a pocos minutos en las playas de CarBudva Riviera — en la proximidad inmediataBudva — a unos 10 minutos en cocheTivat Airport — a unos 21 kmInvestment potential: Oportunidad de residencia personal y generación de ingresos de alquiler Gestión de los fondos de alquiler profesionales Alta demanda de bienes raíces en la zona de Sveti StefanLimited supply of new projects of this format on the coastProspects for property value growth after constructionConstruction is scheduled for completion in Q4 2026.

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Przno, Montenegro
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