Complejo residencial Residential complex in Radanovići

Complejo residencial en Radanovići.

El complejo residencial está situado en una zona verde tranquila y segura y consta de 72 apartamentos de varios tipos: estudios, un dormitorio y dos dormitorios.

La ubicación combina proximidad a los servicios clave (escuelas, tiendas) y la red de transporte regional con la tranquilidad de estar lejos del bullicio de la ciudad. Los edificios de baja altura, rodeados de vegetación y naturaleza, crean un ambiente de armonía y serenidad.

La compleja infraestructura incluye:

• Estacionamiento subterráneo

• Piscina

• Parque infantil

• Espacio cerrado.

Cada apartamento está diseñado con su comodidad en mente: habitaciones brillantes, materiales premium y acabados de alta calidad. Los apartamentos estarán equipados con aire acondicionado LG en cada habitación, muebles de pasillo, y una estufa eléctrica Siemens y horno en la cocina.

Plan de pago:

Está disponible un plan de instalación. El 20% se paga al firmar el contrato, y la cantidad restante se puede pagar durante 18 meses, con un horario de pago flexible acordado individualmente.

La elección ideal para familias que buscan una combinación de estilo, comodidad y armonía con la naturaleza.