  4. Complejo residencial Residential complex in Radanovići

Radanovici, Montenegro
$98,112
13
Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Kotor
  • Pueblo
    Radanovici

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Número de plantas
    Número de plantas
    3

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Concesión de un permiso de residencia

Sobre el complejo

Complejo residencial en Radanovići.

El complejo residencial está situado en una zona verde tranquila y segura y consta de 72 apartamentos de varios tipos: estudios, un dormitorio y dos dormitorios.

La ubicación combina proximidad a los servicios clave (escuelas, tiendas) y la red de transporte regional con la tranquilidad de estar lejos del bullicio de la ciudad. Los edificios de baja altura, rodeados de vegetación y naturaleza, crean un ambiente de armonía y serenidad.

La compleja infraestructura incluye:
• Estacionamiento subterráneo
• Piscina
• Parque infantil
• Espacio cerrado.

Cada apartamento está diseñado con su comodidad en mente: habitaciones brillantes, materiales premium y acabados de alta calidad. Los apartamentos estarán equipados con aire acondicionado LG en cada habitación, muebles de pasillo, y una estufa eléctrica Siemens y horno en la cocina.

Plan de pago:
Está disponible un plan de instalación. El 20% se paga al firmar el contrato, y la cantidad restante se puede pagar durante 18 meses, con un horario de pago flexible acordado individualmente.

La elección ideal para familias que buscan una combinación de estilo, comodidad y armonía con la naturaleza.

