Complejo residencial Kub

Moderno complejo residencial en la costa adriática

Un complejo residencial de nueva generación. La arquitectura del proyecto está inscrita armoniosamente en el paisaje natural, creando un ambiente de calma y coziness. La mañana aquí comienza con los colores brillantes del amanecer sobre el mar, y las noches están llenas de silencio y calidez mediterránea.

Apartamentos y villas

Amplios diseños con ventanas panorámicas y grandes terrazas ofrecen vistas a la bahía y montañas. Cada apartamento y villa se piensa en el más mínimo detalle: interiores modernos, luz máxima y un sentido del espacio.

Loft A1 - 157 m2 - 529,199 €

Luminoso salón, dormitorio, dos baños y una amplia terraza para el desayuno matutino en el aire fresco.

Duplex A5 - 119,2 m2 - 496,199 €

Disposición de dos niveles: salón con baño de invitados en la parte inferior, dos dormitorios con baños en la parte superior. Perfecto para la familia.

Duplex A6 - 129.6 m2 - 506,699 €

Espacio funcional con dos dormitorios y una terraza con vistas a la bahía.

Loft A7 - 183m2 - 639,499 €

Opción de lujo con dos dormitorios y una terraza panorámica donde cada día se llena de aire ligero y marítimo.

Duplex A8 - 150.6 m2 - 529,199 €

Dos niveles de confort moderno: un salón con acceso a la terraza y dos amplios dormitorios.

Villa 2 - 350 m2 - 1,800,000 €

Prestigioso chalet con su propia piscina, garaje y tierra. En la primera planta - salón y dos dormitorios, en la segunda - tres más. Las ventanas panorámicas ofrecen vistas al Adriático y a las montañas.

Infraestructura e instalaciones

El complejo incluye una piscina infinita con una longitud de 25 metros, un área bien cuidada y protegida, equipamiento moderno de apartamentos. La compra remota es posible con el pago en una moneda conveniente.

Atmósfera e inversión

Este proyecto no es sólo vivienda, sino la armonía de la arquitectura y la naturaleza. Esta es una opción para aquellos que aprecian la belleza, privacidad y comodidad, y también consideran bienes raíces en el Adriático como una inversión confiable.