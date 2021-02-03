Complejo residencial Skyline Becici

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Moderno complejo residencial Skyline Apartments se encuentra en Becici - una de las zonas más populares de la Riviera Budva, directamente al mar.
El proyecto es un moderno edificio residencial con apartamentos, enfocado en vivir cómodamente y descansar cerca de la costa. El complejo tiene una buena ubicación, vistas panorámicas y diseños funcionales de apartamentos.
Los apartamentos están equipados con cocinas, zonas recreativas y baños, lo que los hace convenientes para estancias a corto y largo plazo.
En el territorio del complejo y en sus inmediaciones se proporcionan:
piscina abierta acceso directo a aparcamiento playa Wi-Fi y comunicación moderna y grupos de entrada conveniente El complejo se centra en la vida cotidiana cómoda y el descanso junto al mar.