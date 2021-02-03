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Complejo residencial Skyline Becici

Becici, Montenegro
de
$229,450
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9
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ID: 38112
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 7
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 21/6/26

Localización

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  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Budva
  • Pueblo
    Becici
  • Dirección
    Jadranski put

Características del objeto

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Transacción remota

Sobre el complejo

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Moderno complejo residencial Skyline Apartments se encuentra en Becici - una de las zonas más populares de la Riviera Budva, directamente al mar. El proyecto es un moderno edificio residencial con apartamentos, enfocado en vivir cómodamente y descansar cerca de la costa. El complejo tiene una buena ubicación, vistas panorámicas y diseños funcionales de apartamentos. Los apartamentos están equipados con cocinas, zonas recreativas y baños, lo que los hace convenientes para estancias a corto y largo plazo. En el territorio del complejo y en sus inmediaciones se proporcionan: piscina abierta acceso directo a aparcamiento playa Wi-Fi y comunicación moderna y grupos de entrada conveniente El complejo se centra en la vida cotidiana cómoda y el descanso junto al mar.
Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 1 habitación
Área, m² 47.0 – 50.0
Precio por m², USD 4,882 – 5,966
Precio del apartamento, USD 229,450 – 298,285

Localización en el mapa

Becici, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Finanzas

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Coste de la propiedad
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Tipo de interés
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Complejo residencial Skyline Becici
Becici, Montenegro
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$229,450
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