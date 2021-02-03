Complejo residencial Torre A Cona

Resort & Spa – Mediterráneo Elegance in Sutomore Ofrecemos apartamentos en venta en un complejo residencial de tipo de cámara, situado en uno de los rincones más pintorescos de la Bar Riviera, en el complejo turístico de Sutomore. El proyecto combina la atmósfera de un complejo de élite y la comodidad de la vivienda tecnológica moderna, ofreciendo a los propietarios no sólo bienes raíces, sino un estilo de vida completo de Resort & Spa. Sobre el complejo: Recepción las 24 horas del día: Mantenimiento y limpieza. SPA Wellness: Hammam y sauna finlandesa. Piscina al aire libre: Piscina grande (12×4.5 m) con zona de descanso (115 m2) y tumbonas. Terraza en la azotea: Tejado con Jacuzzi y vistas panorámicas del mar y las montañas. Seguridad: Sistema de videovigilancia y área cerrada. Estacionamiento: Garaje subterráneo para 10 coches y aparcamiento abierto para 5 asientos. La carga se proporciona para vehículos eléctricos. Ubicación y medio ambiente: El complejo está situado en una parcela plana de 1170 m2 con acceso conveniente a la carretera principal, que proporciona una excelente logística. Accesibilidad al transporte: Aeropuerto Podgorica - 36 km, Aeropuerto Tivat - 48 km. La ciudad de Bar (puerto y puerto deportivo) - sólo 7 km.Budva - 27 km. Infraestructura: A poca distancia (800m-1.4km) hay supermercados IDEA y VOLI, escuela, jardines de infancia, centro médico y oficina de correos. El edificio cuenta con sólo 12 apartamentos, que garantizan privacidad y tranquilidad: Apartamentos de 1 habitación: (55.5 – 62.6 m2) – amplios salones y terrazas. Apartamentos de 2 dormitorios: (61.3 – 85.9 m2) – incluyendo áticos de lujo en la planta superior con su propio acceso a la terraza de la azotea. Calidad de la construcción y materiales Terminando: Fachadas de piedra natural, en los pisos en zonas residenciales - parquet de roble en el estilo de "Rustic". Plumbing: Mixers and built-in Grohe systems, Ariston water heaters, linear shower escaleras. Clima: Cada habitación tiene acondicionadores de aire Inverter Hisense. En los baños se proporciona calefacción por suelo radiante. Ventanas y puertas: Perfiles de aluminio con puertas de entrada blindadas de fractura térmica. Hogar inteligente (opcional): La posibilidad de instalar un sistema Smart Home con sensores de fuga, humo, luz y control climático a través de la puerta de entrada Zigbee. potencial de inversión El complejo se encuentra en una zona de desarrollo dinámico de la Bar Riviera, que garantiza un aumento estable en el coste por metro cuadrado a largo plazo. La presencia de su propia infraestructura premium (SPA, piscina, recepción) hace que la instalación sea única para esta ubicación y garantiza una alta demanda de alquileres a corto y largo plazo.