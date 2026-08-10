  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Municipio de Tivat

Obra nueva en venta en Municipio de Tivat

;
Tivat
26
Donja Lastva
2
Gornja Lastva
2
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Complejo residencial Kub
Complejo residencial Kub
Complejo residencial Kub
Complejo residencial Kub
Complejo residencial Kub
Mostrar todo Complejo residencial Kub
Complejo residencial Kub
Krasici, Montenegro
de
$577,514
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 3
Moderno complejo residencial en la costa adriáticaUn complejo residencial de nueva generación. La arquitectura del proyecto está inscrita armoniosamente en el paisaje natural, creando un ambiente de calma y coziness. La mañana aquí comienza con los colores brillantes del amanecer sobre el ma…
Agencia
MD Realty
Dejar una solicitud
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Mostrar todo Complejo residencial
Complejo residencial
Donja Lastva, Montenegro
de
$159,841
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 6
En la pintoresca zona de Donja Lastva, situada en la ciudad de Tivat, se planea construir una mini-ciudad exclusiva que consta de dieciséis casas. Este complejo destaca por su excelente ubicación, incluyendo su proximidad a Porto Montenegro, así como escuelas y jardines de infancia, lo que l…
Agencia
MD Realty
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
Complejo residencial New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
Complejo residencial New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
Complejo residencial New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
Complejo residencial New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
Mostrar todo Complejo residencial New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
Complejo residencial New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
Tivat, Montenegro
de
$1,70M
Año de construcción 2027
Presentando Synchro Yards - el nuevo y esperado barrio residencial de Porto Montenegro, diseñado para aquellos que aprecian el lujo, la comodidad y la inspiración.Situado en el paseo marítimo, justo al lado del agua, esta zona está destinada a convertirse en la opción número uno en popularid…
Agencia
VALUE.ONE
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
TekceTekce
Residencia Opatovo
Residencia Opatovo
Residencia Opatovo
Residencia Opatovo
Residencia Opatovo
Mostrar todo Residencia Opatovo
Residencia Opatovo
Donja Lastva, Montenegro
de
$405,029
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 5
Nos complace presentar a su atención un exclusivo complejo residencial premium situado en el pintoresco suburbio de Tivat, en Donja Lastva. Sólo 7 apartamentos en un área protegida cerrada garantizan un alto nivel de privacidad y comodidad.Las ventajas del complejo:Ubicación: primera costa, …
Agencia
MD Realty
Dejar una solicitud
Complejo residencial Marina Village
Complejo residencial Marina Village
Complejo residencial Marina Village
Complejo residencial Marina Village
Complejo residencial Marina Village
Mostrar todo Complejo residencial Marina Village
Complejo residencial Marina Village
Radovici, Montenegro
de
$455,489
Año de construcción 2026
Área 37–417 m²
14 objetos inmobiliarios 14
Marina Village — distrito costero de Luštica Bay Marina Village — un distrito costero dentro de la Bahía de Luštica, construido alrededor de un moderno puerto deportivo y paseo marítimo. Es la primera parte completa del proyecto de la Bahía de Luštica, donde ya se ha formado una infraestruct…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
37.3 – 75.7
456,558 – 1,04M
Apartamentos 2 habitaciones
79.7 – 115.5
1,04M – 1,44M
Apartamentos 3 habitaciones
107.5
1,96M
Apartamentos 4 habitaciones
234.5 – 416.5
2,49M – 5,21M
Agencia
MD Realty
Dejar una solicitud
Complejo residencial New collection of residences at The Peaks Luštica Bay
Complejo residencial New collection of residences at The Peaks Luštica Bay
Complejo residencial New collection of residences at The Peaks Luštica Bay
Complejo residencial New collection of residences at The Peaks Luštica Bay
Complejo residencial New collection of residences at The Peaks Luštica Bay
Mostrar todo Complejo residencial New collection of residences at The Peaks Luštica Bay
Complejo residencial New collection of residences at The Peaks Luštica Bay
Radovici, Montenegro
de
$778,607
Año de construcción 2029
Número de plantas 3
Área 86–147 m²
4 objetos inmobiliarios 4
Nueva colección de residencias en The Peaks Luštica Bay!La nueva colección de residencias en The Peaks se encuentra en la Bahía de Luštica, uno de los destinos turísticos más prestigiosos de la costa adriática. Situado en la entrada de la primera y única comunidad de golf de Montenegro, el d…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
86.0
787,129
Apartamentos 2 habitaciones
96.0 – 147.0
1,22M – 1,96M
Apartamentos 3 habitaciones
129.0
1,64M
Agencia
VALUE.ONE
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat
Complejo residencial Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat
Complejo residencial Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat
Complejo residencial Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat
Complejo residencial Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat
Complejo residencial Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat
Complejo residencial Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat
Tivat, Montenegro
de
$195,870
Año de construcción 2026
Número de plantas 3
Área 42–76 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Complejo residencial en una zona pintoresca y confortable de Tivat.Un moderno complejo residencial de primera clase situado en una de las zonas más pintorescas y confortables de Tivat. Esta es una oportunidad única para aquellos que buscan una combinación de comodidad, calidad y ubicación pr…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
42.3
157,581
Apartamentos 2 habitaciones
76.0
317,857
Agencia
VALUE.ONE
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial Horizon — an exclusive neighborhood in Luštica Bay
Complejo residencial Horizon — an exclusive neighborhood in Luštica Bay
Complejo residencial Horizon — an exclusive neighborhood in Luštica Bay
Complejo residencial Horizon — an exclusive neighborhood in Luštica Bay
Complejo residencial Horizon — an exclusive neighborhood in Luštica Bay
Mostrar todo Complejo residencial Horizon — an exclusive neighborhood in Luštica Bay
Complejo residencial Horizon — an exclusive neighborhood in Luštica Bay
Radovici, Montenegro
de
$490,207
Número de plantas 3
Área 101–138 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Horizon — an exclusive neighborhood in Luštica Bay. Discover a unique space where mornings begin with the sun rising over the sea, and days are filled with the peaceful silence of golf courses stretching to the horizon. Horizon is a secluded and prestigious residential area, located …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
101.0
1,32M
Apartamentos 3 habitaciones
138.0
2,01M
Agencia
VALUE.ONE
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial The Peaks Lustica Bay, a new world-class golf resort
Complejo residencial The Peaks Lustica Bay, a new world-class golf resort
Complejo residencial The Peaks Lustica Bay, a new world-class golf resort
Complejo residencial The Peaks Lustica Bay, a new world-class golf resort
Complejo residencial The Peaks Lustica Bay, a new world-class golf resort
Mostrar todo Complejo residencial The Peaks Lustica Bay, a new world-class golf resort
Complejo residencial The Peaks Lustica Bay, a new world-class golf resort
Radovici, Montenegro
de
$1,00M
Número de plantas 2
Bienvenido al primer complejo de golf con un campo de golf de 18 hoyos en Montenegro - The Peaks Lustica Bay!Este lugar único ofrece condiciones perfectas para los golfistas de todos los niveles. Diseñado en colaboración con el renombrado diseñador Gary Player, el campo de golf Peaks impresi…
Agencia
VALUE.ONE
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial Tivat Kavac
Complejo residencial Tivat Kavac
Complejo residencial Tivat Kavac
Complejo residencial Tivat Kavac
Complejo residencial Tivat Kavac
Mostrar todo Complejo residencial Tivat Kavac
Complejo residencial Tivat Kavac
Tivat, Montenegro
de
$118,139
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 3
Apartamentos en cuotas con un primer pago del 50%.Venta de apartamentos de 2 dormitorios, 51.19m2 con vistas a la montaña o vistas al mar, NEXUS en Kavache (Tivat) en cuotas o por un importe total.Nuevo complejo residencial en Kavache (Tivat) casa moderna para 43 apartamentos, con una zona c…
Agencia
DOO MNG Built
Dejar una solicitud
Complejo residencial New modern premium residential complex on the Lustica peninsula
Complejo residencial New modern premium residential complex on the Lustica peninsula
Complejo residencial New modern premium residential complex on the Lustica peninsula
Complejo residencial New modern premium residential complex on the Lustica peninsula
Complejo residencial New modern premium residential complex on the Lustica peninsula
Mostrar todo Complejo residencial New modern premium residential complex on the Lustica peninsula
Complejo residencial New modern premium residential complex on the Lustica peninsula
Krasici, Montenegro
de
$577,514
Área 130–328 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Un nuevo complejo residencial ultramoderno de clase premium en el estilo Art Nouveau en la península de Lustica en el pueblo de Krasici. Puede elegir entre apartamentos dúplex de dos niveles o lofts de un nivel con acceso a la piscina. En el territorio del complejo hay un patio privado con z…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
157.0
611,671
Apartamentos 2 habitaciones
129.6
585,664
Villa
328.0
1,50M
Agencia
VALUE.ONE
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial The Peaks
Complejo residencial The Peaks
Complejo residencial The Peaks
Complejo residencial The Peaks
Complejo residencial The Peaks
Mostrar todo Complejo residencial The Peaks
Complejo residencial The Peaks
, Montenegro
de
$985,487
Año de construcción 2029
3 objetos inmobiliarios 3
Los picos — la primera residencia de golf en Montenegro El Peaks es el distrito más prestigioso y privado del complejo turístico de gran escala Luštica Bay en la península de Luštica, entre el Mar Adriático y la Bahía de Kotor. El proyecto está diseñado como una combinación única de estilo d…
Agencia
MD Realty
Dejar una solicitud
Complejo residencial Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat
Complejo residencial Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat
Complejo residencial Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat
Complejo residencial Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat
Complejo residencial Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat
Mostrar todo Complejo residencial Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat
Complejo residencial Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat
Tivat, Montenegro
de
$787,883
Año de construcción 2026
Número de plantas 3
Área 99–140 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Apartamentos de lujo con piscinas privadas en un desarrollo exclusivo en Tivat.Estos apartamentos únicos, diseñados para los compradores más exigentes, cuentan con piscinas privadas y forman parte de un proyecto exclusivo en un nuevo distrito de Tivat. Esta es la segunda fase de un complejo …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
99.0 – 134.0
787,129 – 1,10M
Apartamentos 3 habitaciones
140.0
894,160
Agencia
VALUE.ONE
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial Villa complex in the suburbs of Tivat
Complejo residencial Villa complex in the suburbs of Tivat
Complejo residencial Villa complex in the suburbs of Tivat
Complejo residencial Villa complex in the suburbs of Tivat
Complejo residencial Villa complex in the suburbs of Tivat
Mostrar todo Complejo residencial Villa complex in the suburbs of Tivat
Complejo residencial Villa complex in the suburbs of Tivat
Tivat, Montenegro
de
$754,199
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Área 180 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Un nuevo proyecto exclusivo de villas de lujo modernas en una de las zonas costeras más prometedoras, a solo 6 km del centro de Tivat, en el pueblo de Kavac. Este es un lugar donde el diseño reflexivo, los altos estándares de construcción y las impresionantes vistas panorámicas crean un espa…
Agencia
VALUE.ONE
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial New premium district of Luštica Bay — Heights
Complejo residencial New premium district of Luštica Bay — Heights
Complejo residencial New premium district of Luštica Bay — Heights
Complejo residencial New premium district of Luštica Bay — Heights
Complejo residencial New premium district of Luštica Bay — Heights
Mostrar todo Complejo residencial New premium district of Luštica Bay — Heights
Complejo residencial New premium district of Luštica Bay — Heights
Radovici, Montenegro
de
$365,595
Número de plantas 3
Introducing Heights — una exclusiva colección de estudios, apartamentos y áticos situados en las pistas entre el primer campo de golf de Centrale y Montenegro.Aquí es donde una arquitectura elegante, vistas panorámicas y un ambiente mediterráneo cálido se fusionan en un estilo de vida premiu…
Agencia
VALUE.ONE
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial Apartments in Tivat Hotel and Residences under Radisson Blu management
Complejo residencial Apartments in Tivat Hotel and Residences under Radisson Blu management
Complejo residencial Apartments in Tivat Hotel and Residences under Radisson Blu management
Complejo residencial Apartments in Tivat Hotel and Residences under Radisson Blu management
Complejo residencial Apartments in Tivat Hotel and Residences under Radisson Blu management
Mostrar todo Complejo residencial Apartments in Tivat Hotel and Residences under Radisson Blu management
Complejo residencial Apartments in Tivat Hotel and Residences under Radisson Blu management
Tivat, Montenegro
de
$406,695
Año de construcción 2027
Número de plantas 5
Área 47–81 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Apartamentos en un Complejo Residencial Premium en un Nuevo Distrito de Tivat bajo Radisson Blu Management!El complejo está diseñado de acuerdo con las normas internacionales de hoteles de 5 estrellas. Se compone de dos edificios separados e incluye 33 residencias de marca.Cada edificio está…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
47.0
411,370
Apartamentos 2 habitaciones
81.0
713,815
Agencia
VALUE.ONE
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial Premium complex in the center of Tivat
Complejo residencial Premium complex in the center of Tivat
Complejo residencial Premium complex in the center of Tivat
Complejo residencial Premium complex in the center of Tivat
Complejo residencial Premium complex in the center of Tivat
Mostrar todo Complejo residencial Premium complex in the center of Tivat
Complejo residencial Premium complex in the center of Tivat
Tivat, Montenegro
de
$593,292
Año de construcción 2028
Número de plantas 5
Área 47–243 m²
5 objetos inmobiliarios 5
Complejo Premium en el centro de Tivat.Un moderno complejo residencial y comercial de primera calidad situado en el corazón de Tivat, a pocos minutos del famoso puerto deportivo de Porto Montenegro. El proyecto está diseñado para aquellos que aprecian un alto nivel de vida, arquitectura cont…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
47.0 – 73.0
601,038 – 866,882
Apartamentos 2 habitaciones
110.0
1,32M
Apartamentos 3 habitaciones
171.0
2,20M
Apartamentos 5 habitaciones
243.0
4,57M
Agencia
VALUE.ONE
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial Apartments in a new building with a pool in Tivat
Complejo residencial Apartments in a new building with a pool in Tivat
Complejo residencial Apartments in a new building with a pool in Tivat
Complejo residencial Apartments in a new building with a pool in Tivat
Complejo residencial Apartments in a new building with a pool in Tivat
Mostrar todo Complejo residencial Apartments in a new building with a pool in Tivat
Complejo residencial Apartments in a new building with a pool in Tivat
Tivat, Montenegro
de
$183,045
Año de construcción 2025
Área 44–72 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Nuevo edificio residencial en los suburbios de Tivat, en la zona de Kava, a pocos minutos en coche del centro de Tivat.El complejo se encuentra en una pequeña elevación, permitiendo a los residentes disfrutar de las vistas del mar y la ciudad. Las ventanas panorámicas ofrecen mucha luz en la…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
44.0
183,297
Apartamentos 2 habitaciones
72.0
298,011
Agencia
VALUE.ONE
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial Apartments for sale in an exclusive complex near Porto Montenegro
Complejo residencial Apartments for sale in an exclusive complex near Porto Montenegro
Complejo residencial Apartments for sale in an exclusive complex near Porto Montenegro
Complejo residencial Apartments for sale in an exclusive complex near Porto Montenegro
Complejo residencial Apartments for sale in an exclusive complex near Porto Montenegro
Mostrar todo Complejo residencial Apartments for sale in an exclusive complex near Porto Montenegro
Complejo residencial Apartments for sale in an exclusive complex near Porto Montenegro
Tivat, Montenegro
de
$236,791
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
TivatApartamentos en venta en un Complejo Exclusivo, a pocos minutos a pie de Porto Montenegro y el centro de Tivat.Características:Vistas del verde Župa ParkArquitectura moderna perfectamente integrada en la naturalezaApartamentos amplios y luminosos con terrazasComplejo cerrado con diseño …
Agencia
DOO MNG Built
Dejar una solicitud
Complejo residencial A premium-class residential modern complex in Tivat
Complejo residencial A premium-class residential modern complex in Tivat
Complejo residencial A premium-class residential modern complex in Tivat
Complejo residencial A premium-class residential modern complex in Tivat
Complejo residencial A premium-class residential modern complex in Tivat
Mostrar todo Complejo residencial A premium-class residential modern complex in Tivat
Complejo residencial A premium-class residential modern complex in Tivat
Tivat, Montenegro
de
$659,461
Año de construcción 2023
Número de plantas 2
Área 236–286 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Oferta especial de verano!Un nuevo complejo residencial de primera clase cerrado se encuentra en un nuevo distrito de Tivat. El complejo está situado en una pequeña elevación rodeada de vegetación, cerca de toda la infraestructura urbana. La distancia al mar es de 400 metros. Las ventanas pa…
Agencia
VALUE.ONE
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial A new residential complex in Tivat
Complejo residencial A new residential complex in Tivat
Complejo residencial A new residential complex in Tivat
Complejo residencial A new residential complex in Tivat
Complejo residencial A new residential complex in Tivat
Tivat, Montenegro
de
$163,012
Año de construcción 2025
Número de plantas 3
Un nuevo complejo residencial en el corazón del pintoresco suburbio de Tivat, a pocos minutos en coche del centro de la ciudad.El complejo consta de seis edificios únicos que comprenden 54 apartamentos de 37 a 76 m2, ofreciendo una amplia variedad de diseños adecuados tanto para la vida indi…
Agencia
VALUE.ONE
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial Boka Verde
Complejo residencial Boka Verde
Complejo residencial Boka Verde
Complejo residencial Boka Verde
Complejo residencial Boka Verde
Complejo residencial Boka Verde
Tivat, Montenegro
de
$276,667
Año de construcción 2028
1 objeto inmobiliario 1
Boka Verde — un moderno complejo residencial en Tivat Boka Verde es un nuevo complejo residencial premium situado en una de las localidades más buscadas en Tivat, frente al parque Zupa y a pocos minutos del mar, el centro de la ciudad y el puerto deportivo de Porto Montenegro. El proyecto es…
Agencia
MD Realty
Dejar una solicitud
Complejo residencial Tivat Gardens
Complejo residencial Tivat Gardens
Complejo residencial Tivat Gardens
Complejo residencial Tivat Gardens
Complejo residencial Tivat Gardens
Mostrar todo Complejo residencial Tivat Gardens
Complejo residencial Tivat Gardens
Tivat, Montenegro
de
$124,885
Año de construcción 2026
1 objeto inmobiliario 1
El complejo "Tivat Gardens" es un complejo residencial cerrado de élite diseñado en un estilo arquitectónico moderno. Situado en una tranquila parcela cerca del parque de la ciudad Tivat y el prestigioso puerto deportivo de Porto Montenegro, los residentes tienen acceso a zonas de senderismo…
Agencia
MD Realty
Dejar una solicitud
Complejo residencial Parkside Residence
Complejo residencial Parkside Residence
Complejo residencial Parkside Residence
Complejo residencial Parkside Residence
Complejo residencial Parkside Residence
Mostrar todo Complejo residencial Parkside Residence
Complejo residencial Parkside Residence
Mrcevac, Montenegro
de
$116,121
Año de construcción 2027
1 objeto inmobiliario 1
Parkside Residences complejo residencial, situado en la zona de Mrcevac, Tivat. El proyecto está situado en una elevación en medio de vegetación mediterránea, a unos 2 km del centro de la ciudad y cerca de la costa de la bahía de Tivat. Gracias a su ubicación a una altitud de unos 100 metros…
Agencia
MD Realty
Dejar una solicitud
Complejo residencial Heights
Complejo residencial Heights
Complejo residencial Heights
Complejo residencial Heights
Complejo residencial Heights
Mostrar todo Complejo residencial Heights
Complejo residencial Heights
, Montenegro
de
$449,723
Año de construcción 2028
Área 45–108 m²
4 objetos inmobiliarios 4
HEIGHTS - Residencias panorámicas sobre Marina Village en Luštica Bay HEIGHTS es una nueva zona residencial dentro de Luštica Bay, situada en una colina entre el distrito central y el primer campo de golf de Montenegro por Gary Player Design. Gracias a su ubicación única, las residencias ofr…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
64.8
610,285
Apartamentos 2 habitaciones
92.4
835,674
Apartamentos 3 habitaciones
107.9
996,336
Piso independiente
44.5
450,778
Agencia
MD Realty
Dejar una solicitud
Complejo residencial Dumidran 149-5
Complejo residencial Dumidran 149-5
Complejo residencial Dumidran 149-5
Complejo residencial Dumidran 149-5
Complejo residencial Dumidran 149-5
Complejo residencial Dumidran 149-5
Mrcevac, Montenegro
de
$184,252
Año de construcción 2027
1 objeto inmobiliario 1
El complejo residencial Dumidran 149-5 es un moderno proyecto boutique en Tivat, situado en la zona de Mrcevac, no lejos del centro de la ciudad, Porto Montenegro, y Tivat Aeropuerto Internacional. El proyecto incluye sólo 5 apartamentos, garantizando privacidad, comodidad y un ambiente tran…
Agencia
MD Realty
Dejar una solicitud
Complejo residencial Residential сomplex in the сenter of Tivat
Complejo residencial Residential сomplex in the сenter of Tivat
Complejo residencial Residential сomplex in the сenter of Tivat
Complejo residencial Residential сomplex in the сenter of Tivat
Complejo residencial Residential сomplex in the сenter of Tivat
Mostrar todo Complejo residencial Residential сomplex in the сenter of Tivat
Complejo residencial Residential сomplex in the сenter of Tivat
Tivat, Montenegro
de
$312,902
Año de construcción 2027
Número de plantas 3
Área 56–102 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Este es un moderno complejo residencial en el corazón de Tivat, situado justo enfrente de un parque verde con callejuelas y playas. El proyecto combina la comodidad de la vida urbana con la proximidad de la naturaleza, creando un espacio único para la vida, la relajación y la armonía.Arquite…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
56.0
317,907
Apartamentos 2 habitaciones
101.0 – 102.0
461,544 – 479,388
Agencia
VALUE.ONE
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial Porto-Montenegrro-apartments in Vero&Versa residences
Complejo residencial Porto-Montenegrro-apartments in Vero&Versa residences
Complejo residencial Porto-Montenegrro-apartments in Vero&Versa residences
Complejo residencial Porto-Montenegrro-apartments in Vero&Versa residences
Complejo residencial Porto-Montenegrro-apartments in Vero&Versa residences
Mostrar todo Complejo residencial Porto-Montenegrro-apartments in Vero&Versa residences
Complejo residencial Porto-Montenegrro-apartments in Vero&Versa residences
Tivat, Montenegro
de
$449,786
Año de construcción 2028
Número de plantas 5
Área 67–99 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Residencias de Vero curvasa — apartamentos premium en el corazón de Porto-Montenegro.Vero curvasa Residencias es un nuevo proyecto residencial premium situado en el corazón de Porto Montenegro, a pocos pasos del mar, el puerto deportivo de yates, tiendas, centro de bienestar, locales cultura…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
67.0
619,531
Apartamentos 2 habitaciones
99.0
960,505
Agencia
VALUE.ONE
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial New residential development with pool in Tivat
Complejo residencial New residential development with pool in Tivat
Complejo residencial New residential development with pool in Tivat
Complejo residencial New residential development with pool in Tivat
Complejo residencial New residential development with pool in Tivat
Mostrar todo Complejo residencial New residential development with pool in Tivat
Complejo residencial New residential development with pool in Tivat
Tivat, Montenegro
de
$114,562
Número de plantas 6
Área 44–109 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Un nuevo proyecto en Tivat, situado a sólo 2,5 km del centro de la ciudad y Porto-Montenegro, rodeado de vegetación y hermosos paisajes. La distancia al mar es de sólo 800 m. El complejo está situado en una pequeña elevación, permitiendo a los residentes disfrutar de vistas panorámicas del m…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
44.0
177,653
Apartamentos 2 habitaciones
86.0 – 109.0
361,432 – 612,596
Agencia
VALUE.ONE
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial Apartments in a new complex in the center of Tivat
Complejo residencial Apartments in a new complex in the center of Tivat
Complejo residencial Apartments in a new complex in the center of Tivat
Complejo residencial Apartments in a new complex in the center of Tivat
Complejo residencial Apartments in a new complex in the center of Tivat
Mostrar todo Complejo residencial Apartments in a new complex in the center of Tivat
Complejo residencial Apartments in a new complex in the center of Tivat
Tivat, Montenegro
de
$115,160
Año de construcción 2026
Área 53–124 m²
4 objetos inmobiliarios 4
Un nuevo complejo residencial con su propia infraestructura en el centro de Tivat, a 400 metros de Porto Montenegro. Este es el lugar perfecto para aquellos que quieren vivir en la ciudad de Tivat con su infraestructura y vida cultural, mientras se encuentran en una zona tranquila y verde.A …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
53.0 – 88.0
280,003 – 410,671
Apartamentos 2 habitaciones
71.0 – 124.0
370,043 – 569,888
Agencia
VALUE.ONE
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial premium klassa v Dona Lastva Tivat
Complejo residencial premium klassa v Dona Lastva Tivat
Complejo residencial premium klassa v Dona Lastva Tivat
Complejo residencial premium klassa v Dona Lastva Tivat
Complejo residencial premium klassa v Dona Lastva Tivat
Complejo residencial premium klassa v Dona Lastva Tivat
Complejo residencial premium klassa v Dona Lastva Tivat
Tivat, Montenegro
de
$138,626
Año de construcción 2026
Full “Turnkey” Transaction Support — Free for the Buyer! About the Complex: A new residential development consisting of two buildings, located in a picturesque area of Tivat. The project offers 1–2 bedroom apartments with spacious living rooms and terraces; ground-floor units feature …
Agencia
DOO MNG Built
Dejar una solicitud
Complejo residencial The final collection of residences Mirta in Marina Village
Complejo residencial The final collection of residences Mirta in Marina Village
Complejo residencial The final collection of residences Mirta in Marina Village
Complejo residencial The final collection of residences Mirta in Marina Village
Complejo residencial The final collection of residences Mirta in Marina Village
Mostrar todo Complejo residencial The final collection of residences Mirta in Marina Village
Complejo residencial The final collection of residences Mirta in Marina Village
Radovici, Montenegro
de
$416,250
Año de construcción 2029
Número de plantas 3
Área 41–160 m²
5 objetos inmobiliarios 5
La colección final de residencias Mirta en Marina Village!Mirta es la colección residencial más reciente y final en Marina Village, el barrio más reconocible de la bahía de Luštica. Situado sobre el puerto deportivo, el desarrollo ofrece una oportunidad única para poseer bienes dentro de una…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
60.0 – 62.0
651,895 – 751,297
Apartamentos 2 habitaciones
94.0
1,21M
Apartamentos 3 habitaciones
160.0
2,18M
Apartamento
41.0
421,882
Agencia
VALUE.ONE
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial Aria Residence
Complejo residencial Aria Residence
Complejo residencial Aria Residence
Complejo residencial Aria Residence
Complejo residencial Aria Residence
Complejo residencial Aria Residence
Complejo residencial Aria Residence
Mrcevac, Montenegro
de
$186,462
Año de construcción 2027
1 objeto inmobiliario 1
Aria Residences es un moderno complejo residencial de primera clase en Tivat, situado en uno de los barrios más convenientes de la ciudad. El proyecto combina seis edificios separados con un número limitado de apartamentos, una zona ajardinada cerrada y altos estándares de construcción, crea…
Agencia
MD Realty
Dejar una solicitud
Complejo residencial Residential complex by the sea in Tivat
Complejo residencial Residential complex by the sea in Tivat
Complejo residencial Residential complex by the sea in Tivat
Complejo residencial Residential complex by the sea in Tivat
Complejo residencial Residential complex by the sea in Tivat
Mostrar todo Complejo residencial Residential complex by the sea in Tivat
Complejo residencial Residential complex by the sea in Tivat
Tivat, Montenegro
de
$340,175
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Área 70–131 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Complejo residencial junto al mar en Tivat.Un moderno complejo residencial de primera clase con vistas al mar y acceso directo a la playa. Esta es una ofrenda de élite en una de las zonas más pintorescas de Tivat. Arquitectura elegante, impresionantes vistas de los acabados Adriáticos y de a…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
70.0 – 83.0
340,973 – 396,685
Apartamentos 2 habitaciones
131.0
647,272
Agencia
VALUE.ONE
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial Lustica Bay: waterfront development with a golf course
Complejo residencial Lustica Bay: waterfront development with a golf course
Complejo residencial Lustica Bay: waterfront development with a golf course
Complejo residencial Lustica Bay: waterfront development with a golf course
Complejo residencial Lustica Bay: waterfront development with a golf course
Mostrar todo Complejo residencial Lustica Bay: waterfront development with a golf course
Complejo residencial Lustica Bay: waterfront development with a golf course
Radovici, Montenegro
de
$491,351
Año de construcción 2016
Número de plantas 2
Área 70–338 m²
8 objetos inmobiliarios 8
Anchored in a rich local tradition and a deep respect for nature, Lustica Bay is the largest luxury resort and residential project to date with a golf course, yacht marina and many more. This development is situated on the beautiful Lustica peninsula in the marvellous Traste Bay. Complex ter…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
70.0
572,142
Apartamentos 2 habitaciones
83.0 – 118.0
674,434 – 1,57M
Villa
184.0 – 338.0
2,53M – 3,98M
Agencia
VALUE.ONE
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial New cottage gated community in the suburb of Tivat
Complejo residencial New cottage gated community in the suburb of Tivat
Complejo residencial New cottage gated community in the suburb of Tivat
Complejo residencial New cottage gated community in the suburb of Tivat
Complejo residencial New cottage gated community in the suburb of Tivat
Mostrar todo Complejo residencial New cottage gated community in the suburb of Tivat
Complejo residencial New cottage gated community in the suburb of Tivat
Tivat, Montenegro
de
$398,638
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
New Gated Cottage Community con 30 Homes, Situado a 6 km del centro de Tivat, en el pueblo de Kavac.La superficie total del complejo es de 23.000 m2. Todas las casas ofrecen vistas panorámicas de la Bahía Tivat.Los siguientes hogares están disponibles para la venta:• Adosado de dos pisos (Ti…
Agencia
VALUE.ONE
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial Horizon
Complejo residencial Horizon
Complejo residencial Horizon
Complejo residencial Horizon
Complejo residencial Horizon
Mostrar todo Complejo residencial Horizon
Complejo residencial Horizon
Radovici, Montenegro
de
$668,819
Año de construcción 2028
Área 51–138 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Bahía Lustica - Horizon Horizon es una nueva zona residencial premium dentro de Luštica Bay, situada en una colina entre el Mar Adriático y el futuro campo de golf de campeonato. El proyecto se concibe como comunidad mediterránea privada con vistas panorámicas al mar, el puerto deportivo y l…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
51.1
670,388
Apartamentos 3 habitaciones
138.3
2,01M
Agencia
MD Realty
Dejar una solicitud
Complejo residencial The new complex in Tivat 500m from the sea
Complejo residencial The new complex in Tivat 500m from the sea
Complejo residencial The new complex in Tivat 500m from the sea
Complejo residencial The new complex in Tivat 500m from the sea
Complejo residencial The new complex in Tivat 500m from the sea
Mostrar todo Complejo residencial The new complex in Tivat 500m from the sea
Complejo residencial The new complex in Tivat 500m from the sea
Tivat, Montenegro
de
$205,984
Año de construcción 2026
Número de plantas 4
Área 50–81 m²
3 objetos inmobiliarios 3
El nuevo complejo multifuncional se encuentra en la prestigiosa zona de Donja Lastva de Tivat, en terreno plano. La distancia al mar y al paseo marítimo es de sólo 550m, y a Porto-Montenegro es de 1,5 km. El complejo está rodeado de toda la infraestructura necesaria para una vida cómoda y ac…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
50.0
229,101
Apartamentos 2 habitaciones
65.0 – 81.0
283,956 – 416,470
Agencia
VALUE.ONE
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial Lustica Bay: new district Centrale
Complejo residencial Lustica Bay: new district Centrale
Complejo residencial Lustica Bay: new district Centrale
Complejo residencial Lustica Bay: new district Centrale
Complejo residencial Lustica Bay: new district Centrale
Mostrar todo Complejo residencial Lustica Bay: new district Centrale
Complejo residencial Lustica Bay: new district Centrale
Radovici, Montenegro
de
$360,758
Número de plantas 3
Centrale is a new addition to the Luštica Bay resort, combining a tranquil retreat with all the perks of cosmopolitan life.   This new district is set to become Luštica Bay’s town centre and a flourishing residential neighbourhood. Built with the attention-to-detail, intelligent design a…
Agencia
VALUE.ONE
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial New exclusive residential complex next to Porto Montenegro in the center of Tivat
Complejo residencial New exclusive residential complex next to Porto Montenegro in the center of Tivat
Complejo residencial New exclusive residential complex next to Porto Montenegro in the center of Tivat
Complejo residencial New exclusive residential complex next to Porto Montenegro in the center of Tivat
Complejo residencial New exclusive residential complex next to Porto Montenegro in the center of Tivat
Mostrar todo Complejo residencial New exclusive residential complex next to Porto Montenegro in the center of Tivat
Complejo residencial New exclusive residential complex next to Porto Montenegro in the center of Tivat
Tivat, Montenegro
de
$881,695
Área 69–281 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Nuevo complejo residencial exclusivo - los sueños de Dukley se encuentra en las inmediaciones de Porto Montenegro.Incluye tres bloques de apartamentos y una piscina en la azotea. Cada edificio cuenta con lujosos apartamentos y amplios áticos, diseñados perfectamente con los muebles de la más…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
69.0
865,726
Apartamentos 2 habitaciones
116.0
1,94M
Apartamentos 3 habitaciones
281.0
4,05M
Propiedad comercial
81.0 – 164.0
3,26M – 3,42M
Agencia
VALUE.ONE
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial Centrale
Complejo residencial Centrale
Complejo residencial Centrale
Complejo residencial Centrale
Complejo residencial Centrale
Mostrar todo Complejo residencial Centrale
Complejo residencial Centrale
, Montenegro
de
$363,238
Año de construcción 2026
Área 39–97 m²
9 objetos inmobiliarios 9
Centrale — el nuevo centro de la vida en Luštica Bay Centrale en la Bahía de Luštica es un distrito creado no como un centro turístico clásico junto al mar, sino como un centro mediterráneo de pleno derecho para vivir todo el año. Todo aquí está construido alrededor de la comodidad diaria: c…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
39.2 – 69.0
364,090 – 525,908
Apartamentos 2 habitaciones
96.9
751,297
Agencia
MD Realty
Dejar una solicitud
Complejo residencial Donja Lastva, Tivat Municipality
Complejo residencial Donja Lastva, Tivat Municipality
Complejo residencial Donja Lastva, Tivat Municipality
Complejo residencial Donja Lastva, Tivat Municipality
Complejo residencial Donja Lastva, Tivat Municipality
Tivat, Montenegro
de
$295,133
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 5
Se vende un apartamento de dos habitaciones con una superficie de 67 metros cuadrados en un moderno complejo residencial de clase Business Plus en construcción con piscina y recinto cerrado, situado en la nueva y pintoresca zona de Tivat Donja Lastva. El apartamento está situado en el quinto…
Agencia
Montenegro Intel city
Dejar una solicitud
Complejo residencial Lastva Park Residential Complex
Complejo residencial Lastva Park Residential Complex
Gornja Lastva, Montenegro
de
$716,352
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 4
Área 288 m²
1 objeto inmobiliario 1
Desarrollador
Lastva Park Residential Complex
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Тиват
Edificio de apartamentos Тиват
Edificio de apartamentos Тиват
Edificio de apartamentos Тиват
Edificio de apartamentos Тиват
Edificio de apartamentos Тиват
Tivat, Montenegro
de
$146,926
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 4
Ofrezco a la compra apartamentos en un complejo en construcción ? Tivat Los apartamentos están ubicados en una zona tranquila, rodeados por un bosque de pinos. En las inmediaciones hay tiendas, restaurantes, playas limpias y la prestigiosa zona de Porto Montenegro. Los apartamentos están ilu…
Agencia
Montenegro Intel city
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas
Pueblo de cabañas
Tivat, Montenegro
de
$6,42M
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Nuevas casas adosadas en venta en el complejo residencial premium Lastva Park, Tivat. Zona de élite de Donja Lastva, rodeada de vegetación y con vistas al mar y la montaña ?Área 154 a 204 m² 3 plantas ?2,3 dormitorios ?4 baños ?Cocina ?Terraza con vistas panorámicas ?Garaje para …
Agencia
Montenegro Intel city
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Eva Residence -Montenegro Tivat
Edificio de apartamentos Eva Residence -Montenegro Tivat
Edificio de apartamentos Eva Residence -Montenegro Tivat
Edificio de apartamentos Eva Residence -Montenegro Tivat
Edificio de apartamentos Eva Residence -Montenegro Tivat
Mostrar todo Edificio de apartamentos Eva Residence -Montenegro Tivat
Edificio de apartamentos Eva Residence -Montenegro Tivat
Gornja Lastva, Montenegro
de
$184,879
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2022
Número de plantas 4
Eva Residence building is located in nicest and quiet area of Tivat city (Montenegro)surrounded with luxurious villas and residential complex . Building consist 10 apartments of which is 6 one bedroom , 3 duplex two bedroom and 1 penthouse with two bedroom and roof top terrace .    …
Desarrollador
Kraft Construction
Dejar una solicitud
Casa club TIVAT KLUBNYY KOMPLEKS
Casa club TIVAT KLUBNYY KOMPLEKS
Casa club TIVAT KLUBNYY KOMPLEKS
Casa club TIVAT KLUBNYY KOMPLEKS
Casa club TIVAT KLUBNYY KOMPLEKS
Casa club TIVAT KLUBNYY KOMPLEKS
Casa club TIVAT KLUBNYY KOMPLEKS
Tivat, Montenegro
de
$145,776
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 4
Área 120 m²
1 objeto inmobiliario 1
Предлагаю купить квартиру в строящемся комплексе ?Тиват Квартиры расположены в тихом месте, в сосновом лесу. В «Las revistas», ресторанах, «tiendas de ropa» и «tiendas de prestigio» в Пуэрто-Монтенегро, посетите «revistas», рестораны, «tiendas de ropa de primera Calidad» и «tiendas de moda».…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 3 habitaciones
120.0
279,714
Agencia
Montenegro Intel city
Dejar una solicitud
En el mapa
Realting.com
Ir