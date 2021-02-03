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Complejo residencial Lenara Residence

43 b, Montenegro
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$210,185
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ID: 38147
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 11
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 27/6/26

Localización

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  • Dirección
    43 b

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Transacción remota

Sobre el complejo

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Rusca Son (Lenara Residence) es un moderno complejo residencial en Becici, situado a solo 5 minutos del mar. El proyecto consta de 23 apartamentos: 4 estudios, 10 1+1 apartamentos, 7 2+1 apartamentos y 2 áticos de dos niveles. El complejo ofrece apartamentos con vistas al mar, vistas parciales al mar, terrazas, jardín y áticos con terrazas panorámicas y sus propias piscinas infinitas. El complejo fue creado en el formato de un hotel de apartamentos con infraestructura para vivir y alquilar cómodamente: SPA, fitness, sauna, piscina, limpieza y estacionamiento. En la planta local hay acceso directo a la zona SPA, fitness y piscina, y los apartamentos de este nivel tienen terrazas con acceso a la piscina y zonas para tomar el sol. Se presta especial atención a la comodidad y la infraestructura: el complejo está equipado con un aparcamiento de dos niveles para 23 coches, que proporciona una maniobra conveniente y alojamiento incluso para coches grandes. La arquitectura del edificio incluye fachadas modernas, amplias terrazas y un diseño reflexivo centrado en el máximo uso del espacio y vistas al mar. El complejo se encuentra en Becici - una de las zonas más populares de la Riviera Budva. Esta zona es conocida por su amplia playa de arena, considerada como una de las mejores de Montenegro, así como una infraestructura desarrollada para la recreación y la vida. En las inmediaciones del complejo se encuentran: Paseo marítimo y playa Bechichirestorana, cafeterías y clubes de playa supermercados y rutas de senderismo de infraestructura diaria a lo largo del mar También en unos minutos en coche se encuentra el casco antiguo de Budva - el centro histórico y turístico de la región con restaurantes, boutiques y vida cultural. La ubicación combina la tranquilidad de la zona residencial y la proximidad a la actividad turística, lo que hace que el complejo sea conveniente tanto para residencia permanente como para alquiler.

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43 b, Montenegro
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Complejo residencial Lenara Residence
43 b, Montenegro
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