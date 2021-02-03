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Complejo residencial Centrale

, Montenegro
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$361,384
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ID: 38121
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 19
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 21/6/26

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Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

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Centrale — el nuevo centro de la vida en Luštica Bay Centrale en la Bahía de Luštica es un distrito creado no como un centro turístico clásico junto al mar, sino como un centro mediterráneo de pleno derecho para vivir todo el año. Todo aquí está construido alrededor de la comodidad diaria: calles peatonales sin coches, una plaza central con cafeterías y restaurantes, tiendas, infraestructura deportiva, una escuela, espacios de relajación y acceso rápido a todas las zonas de la Bahía de Luštica. A diferencia de Marina Aldea con su pronunciada atmósfera marina de yates, Centrale se siente más tranquila y más residencial. Es un lugar donde la vida continúa no sólo en verano. Por la mañana, la gente va a tomar un café o un entrenamiento, por la noche se reúnen para cenar, pasear por la plaza, o pasar tiempo en las terrazas. Qué es Centrale El distrito se encuentra entre Marina Village y el futuro complejo de golf The Peaks y se está convirtiendo gradualmente en la parte central de todo el proyecto de la Bahía de Luštica. El proyecto incluye: residencias residenciales de varios formatos espacios públicos espaciospedestrian calles y plazas y restaurantesan colegio internacional centros médicosporta infraestructura áreas de recreación y espacios verdes La arquitectura de Centrale se ejecuta en un estilo mediterráneo moderno: piedra natural, fachadas de luz, terrazas abiertas, grandes ventanales, y una tranquila paleta natural. El distrito está diseñado con énfasis en un estilo de vida peatonal: amplias zonas de caminata, tráfico de coches mínimos y mucha vegetación. Los residentes de Centrale también reciben acceso a toda la infraestructura de la Bahía de Luštica: playas y clubes de playamarina y hotel de 5 estrellas Chedi Luštica Baytennis y padel canchas futibles club de golf y centro de golf academiaspa y bienestar infraestructura servicio de conserje24/7 seguridad y mantenimiento de la propiedad ¿Quién es Centrale para Centrale es elegido por aquellos que valoran no sólo el ambiente turístico junto al mar, sino también la vida cotidiana cómoda dentro de un moderno distrito costero. Es conveniente vivir aquí permanentemente, pasar varios meses al año, o trabajar a distancia manteniendo el acceso a toda la infraestructura del complejo. Ubicación Centrale se encuentra en la península de Luštica cerca de Tivat y la Bahía de Kotor. Aeropuerto Tivat - unos 15 minutos Kotor - unos 20 minutos Budva – unos 35–40 minutos Aeropuerto de Dubrovnik — aproximadamente 1 horaInversión potencial Centrale es considerado uno de los distritos más prometedores de la Bahía de Luštica debido a su concepto de un centro residencial de pleno derecho. Mientras Marina Village ya se ha formado como distrito costero por el puerto deportivo, Centrale sigue desarrollando activamente junto con infraestructura, espacios comerciales y demanda de vida durante todo el año. Para los compradores, esto no es sólo bienes raíces por el mar, sino una oportunidad para convertirse en parte de un nuevo distrito mediterráneo que se está convirtiendo gradualmente en una ciudad moderna de pleno derecho en el Adriático.
Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 1 habitación
Área, m² 39.2 – 69.0
Precio por m², USD 7,402 – 10,249
Precio del apartamento, USD 361,384 – 521,999
Apartamentos 2 habitaciones
Área, m² 96.9
Precio por m², USD 7,693
Precio del apartamento, USD 745,712

Localización en el mapa

, Montenegro
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

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Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
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Tipo de interés
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Importe del préstamo
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Fecha límite
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Complejo residencial Centrale
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