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Complejo residencial Villas and Townhouses in Kavac

Kavac, Montenegro
de
$385,054
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ID: 38151
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 36
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 27/6/26

Localización

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  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Kotor
  • Pueblo
    Kavac

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada

Además

  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

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Una moderna y cerrada comunidad residencial de primera clase situada en una pintoresca ladera con vistas panorámicas al mar, las montañas y la naturaleza circundante. El proyecto cubre una superficie de aproximadamente 23.000 m2 e incluye casas modernas y villas separadas con parcelas privadas. Los tamaños de parcela varían de 200 a 1.200 m2, y cada residencia está diseñada para maximizar las vistas panorámicas al mar y garantizar un alto nivel de privacidad. El concepto arquitectónico del complejo se basa en un estilo mediterráneo moderno utilizando materiales ecológicos y eficientes en la energía. La construcción utiliza estructuras de hormigón armado de alta fiabilidad, sistemas de aislamiento eficientes en energía, ventanas panorámicas resistentes al impacto y soluciones modernas de ingeniería para una vida confortable durante todo el año. El proyecto ofrece varios formatos de propiedad: Casas adosadas para 2 y 4 familias con áreas que van desde 120 a 130 m2Casas con áreas que van desde 176 a 220 m2 Parcelas privadas desde 200 a 1.200 m2Panorámicas terrazas con vistas al marParking espacios para cada casa El precio de las propiedades incluye acabado completo, sistemas de ingeniería, baños equipados, paisajismo, plazas de aparcamiento, vegetación parcela, y preparación de las casas para una vida cómoda. Los compradores también tienen acceso a soluciones individuales de diseño interior y exterior, así como opciones adicionales, incluyendo una piscina, sauna, gimnasio, diseño de paisajes y paquetes de muebles llave en mano. La ubicación del complejo ofrece acceso rápido a lugares clave en la bahía de Kotor. Tivat, Kotor, Tivat Aeropuerto Internacional, prestigiosos puertos deportivos, playas, restaurantes y toda la infraestructura necesaria para una vida cómoda y vacaciones están a pocos minutos. Ventajas del proyecto: Gated community Vistas panorámicas al mar y a la montaña Arquitectura moderna Tecnologías de la construcción eficientes en la energía Materiales ecológicos Acristalamiento panorámico Opciones de diseño flexible Posibilidad de personalización individual de la casa Gran potencial de inversión Proximidad a Tivat, Kotor y el aeropuerto internacional El proyecto combina la privacidad de las tecnologías suburbanas de construcción, modernas y una ubicación conveniente en una de las regiones más buscadas de Montenegro.

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Kavac, Montenegro
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Kavac, Montenegro
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