Complejo residencial Astar Marina

A7-040. Apartamento de dos niveles de lujo en primera línea, Meljine, Herceg Novi

¡Venta!

Dos lujosos apartamentos de dos niveles, 44.3 metros cuadrados con perfectas vistas al mar en un proyecto boutique en la primera línea al mar en Meljin, Herceg Novi.

Los apartamentos consisten en una cocina abierta, salón y una cama separada arriba.

Astar Marina es un proyecto boutique de primera línea que consta de 36 apartamentos y un garaje subterráneo.

Tercer piso Estructura del Apt Tamaño, sq.m Terraza, sq.m Tamaño total, precio sq.m D4, D5 1 + 0 44.3 3.8 48.1 275.000 €

Nuestro proyecto ofrece una rara oportunidad para convertirse en propietario de un apartamento de primera línea en una propiedad de lujo donde se puede disfrutar de la vida o alquilar un apartamento y ganar un ingreso estable.

Ventajas de la ubicación