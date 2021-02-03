  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Meljine
  4. Complejo residencial Astar Marina

Complejo residencial Astar Marina

Meljine, Montenegro
de
$299,691
;
9
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
ID: 5473
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 10196
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 18/8/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Herceg Novi
  • Pueblo
    Meljine

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Русский Русский

A7-040. Apartamento de dos niveles de lujo en primera línea, Meljine, Herceg Novi

¡Venta!

Dos lujosos apartamentos de dos niveles, 44.3 metros cuadrados con perfectas vistas al mar en un proyecto boutique en la primera línea al mar en Meljin, Herceg Novi.

Los apartamentos consisten en una cocina abierta, salón y una cama separada arriba.

Astar Marina es un proyecto boutique de primera línea que consta de 36 apartamentos y un garaje subterráneo.

Tercer piso Estructura del Apt Tamaño, sq.m Terraza, sq.m Tamaño total, precio sq.m D4, D5 1 + 0 44.3 3.8 48.1 275.000 €

Nuestro proyecto ofrece una rara oportunidad para convertirse en propietario de un apartamento de primera línea en una propiedad de lujo donde se puede disfrutar de la vida o alquilar un apartamento y ganar un ingreso estable.

Ventajas de la ubicación

  • Primera línea
  • Vistas al mar desde todos los apartamentos
  • Cerca del hotel de lujo Lazure Marina & Spa
  • Marina yate cerca
  • Playas equipadas
  • Promenade 7 km de largo
  • Infraestructura urbana

Localización en el mapa

Meljine, Montenegro

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Edificio de apartamentos Budva novye Bechichi
Becici, Montenegro
de
$149,702
Complejo residencial Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat
Tivat, Montenegro
de
$158,508
Edificio de apartamentos
Bar, Montenegro
de
$182,422
Complejo residencial New modern premium residential complex on the Lustica peninsula
Krasici, Montenegro
de
$578,193
Complejo residencial The Peaks Lustica Bay, a new world-class golf resort
Radovici, Montenegro
de
$859,950
Está viendo
Complejo residencial Astar Marina
Meljine, Montenegro
de
$299,691
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud Mostrar contactos
Otros complejos
Complejo residencial Muo Kotor Bay
Complejo residencial Muo Kotor Bay
Muo, Montenegro
de
$228,263
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 3
Presentando un nuevo complejo residencial en Muo, Bahía de Kotor.Nos complace presentar un nuevo complejo residencial en el acogedor y tranquilo pueblo de Muo, Bahía de Kotor. Esta región es famosa por su clima templado, olivos centenarios y las aguas cristalinas de la bahía. El complejo se …
Agencia
VALUE.ONE
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial Lustica Bay: new district Centrale
Complejo residencial Lustica Bay: new district Centrale
Radovici, Montenegro
de
$364,722
Número de plantas 3
Centrale es una nueva adición al complejo de la Bahía de Luštica, combinando un retiro tranquilo con todos los beneficios de la vida cosmopolita.Este nuevo distrito se convertirá en el centro de la ciudad de Luštica Bay y en un floreciente barrio residencial. Construido con el diseño intelig…
Agencia
VALUE.ONE
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Edificio de apartamentos
Edificio de apartamentos
Bar, Montenegro
de
$160,204
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 8
Área 36–239 m²
9 objetos inmobiliarios 9
Instalaciones:Un nuevo complejo residencial rodeado por la belleza encantadora de Montenegro y las aguas brillantes del Mar Mediterráneo combina lujo, comodidad y una oportunidad única de inversión! El apartamento que compras en el proyecto es un concepto.Complejo hotelero de 5 estrellas, he…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
36.0 – 43.0
163,112 – 193,243
Apartamentos 2 habitaciones
71.0 – 74.0
193,078 – 356,241
Apartamentos 3 habitaciones
239.0
1,52M
Agencia
GATE Realty
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
GATE Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Српски
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Montenegro
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
03.02.2021
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
07.12.2020
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
19.11.2020
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
14.09.2020
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
09.09.2020
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
23.06.2020
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
Mostrar todas las publicaciones