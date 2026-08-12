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Apart - hotel Crowne Plaza Kolašin
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Kolasin, Montenegro
de
$175,806
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 5
Área 28–51 m²
25 objetos inmobiliarios 25
Crowne Plaza Kolašin: Su Acta en Montenegro, gestionada por una Marca Global, con un ingreso garantizado de 8% por año en euros desde el momento de PURCHASE🏔️Ubicación – El corazón de KolašinUn moderno hotel de 4 estrellas (zona total de 11,368 m2) situado en el centro de la principal estaci…
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Mereha Developments
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Complejo residencial Mountain Retreat by Dukley complex in the center of the ski resort
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Complejo residencial Mountain Retreat by Dukley complex in the center of the ski resort
Kolasin, Montenegro
de
$824,014
Número de plantas 2
Mountain Retreat by Dukley es un complejo de primera clase situado en el corazón de la popular estación de esquí de Kolasin. Es aquí donde se encuentran los nuevos centros de esquí 'Kolašin 1450' y 'Kolašin 1600', conectados por un teleférico. En 'Kolašin 1450', los esquiadores y snowboarder…
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Apart - hotel Crowne Plaza Kolašin
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Apart - hotel Crowne Plaza Kolašin
Mostrar todo Apart - hotel Crowne Plaza Kolašin
Apart - hotel Crowne Plaza Kolašin
Kolasin, Montenegro
de
$173,587
Año de construcción 2027
Área 41–51 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Crowne Plaza Kolašin es un hotel turístico de primera calidad gestionado por una marca internacional, situado en el corazón de Kolašin. El proyecto se está desarrollando como un moderno centro de bienestar montañoso, centrado en la recreación durante todo el año, el turismo de bienestar y la…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
40.5
275,969
Negocio listo
50.9
346,783
Agencia
MD Realty
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TekceTekce
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Kolasin, Montenegro
de
$483,975
VAT
Opciones de acabado Con acabado
BUY CON CRYPTO - ganar en euros! Inversiones fiables con ingresos garantizados.Mountain Retreat by Dukley — su casa de montaña que genera ingresos.La región septentrional de Montenegro es una prioridad del programa de desarrollo gubernamental, asegurando el flujo turístico durante todo el añ…
Agencia
DOO MNG Built
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