  2. Montenegro
  3. Bar
  4. Complejo residencial Ilino Susan

Complejo residencial Ilino Susan

Bar, Montenegro
$153,466
$2,790/m²
3
ID: 34932
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 11/3/26

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Bar
  • Ciudad
    Bar

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026

Sobre el complejo

Superficie de vivienda 55 m2

¡Es posible pagar en efectivo en Europa!!

Localización en el mapa

Bar, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud
Alimentación
Transporte
Ocio

Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Complejos similares
Complejo residencial Apartments in a 5 star hotel on the first line in Budva
Budva, Montenegro
de
$885,113
Complejo residencial 30.20 m² Studios in a New Building at a Reduced Price
26, Montenegro
de
$76,952
Edificio de apartamentos Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Herceg Novi, Montenegro
de
$2,09M
Complejo residencial A Star Serenity
Kumbor, Montenegro
de
$145,920
Complejo residencial A STAR BAY
Prcanj, Montenegro
de
$151,304
Está viendo
Complejo residencial Ilino Susan
Bar, Montenegro
de
$153,466
Otros complejos
Complejo residencial New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Complejo residencial New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Complejo residencial New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Complejo residencial New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Complejo residencial New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Mostrar todo Complejo residencial New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Complejo residencial New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Kumbor, Montenegro
de
$1,16M
Año de construcción 2023
Número de plantas 2
Área 207 m²
1 objeto inmobiliario 1
El complejo de villa cerrada sobre el proyecto Portonovi en Kumbor es un moderno y lujoso complejo residencial con vistas panorámicas de la bahía y un amplio conjunto de servicios propios.El complejo consta de 3 fases de construcción, que incluyen 200+ villas de lujo, cada una dividida en 2 …
Agencia
VALUE.ONE
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial New exclusive residential complex next to Porto Montenegro in the center of Tivat
Complejo residencial New exclusive residential complex next to Porto Montenegro in the center of Tivat
Complejo residencial New exclusive residential complex next to Porto Montenegro in the center of Tivat
Complejo residencial New exclusive residential complex next to Porto Montenegro in the center of Tivat
Complejo residencial New exclusive residential complex next to Porto Montenegro in the center of Tivat
Mostrar todo Complejo residencial New exclusive residential complex next to Porto Montenegro in the center of Tivat
Complejo residencial New exclusive residential complex next to Porto Montenegro in the center of Tivat
Tivat, Montenegro
de
$881,695
Área 69–281 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Nuevo complejo residencial exclusivo - los sueños de Dukley se encuentra en las inmediaciones de Porto Montenegro.Incluye tres bloques de apartamentos y una piscina en la azotea. Cada edificio cuenta con lujosos apartamentos y amplios áticos, diseñados perfectamente con los muebles de la más…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
69.0
870,805
Apartamentos 2 habitaciones
116.0
1,95M
Apartamentos 3 habitaciones
281.0
4,07M
Propiedad comercial
81.0 – 164.0
3,28M – 3,44M
Agencia
VALUE.ONE
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial New luxury residential building in Budva
Complejo residencial New luxury residential building in Budva
Complejo residencial New luxury residential building in Budva
Complejo residencial New luxury residential building in Budva
Complejo residencial New luxury residential building in Budva
Mostrar todo Complejo residencial New luxury residential building in Budva
Complejo residencial New luxury residential building in Budva
Budva, Montenegro
de
$265,857
Número de plantas 10
Área 41 m²
1 objeto inmobiliario 1
Un nuevo complejo residencial de primera clase en Budva. El complejo se encuentra dentro de la ciudad, en una colina pintoresca. Esta ubicación ofrece a los residentes un acceso cómodo y fácil a la extensa infraestructura de Budva (en un radio de 200 metros, encontrará tiendas, restaurantes,…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
41.0
285,517
Agencia
VALUE.ONE
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Últimas noticias en Montenegro
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
03.02.2021
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
07.12.2020
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
19.11.2020
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
14.09.2020
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
09.09.2020
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
23.06.2020
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
Mostrar todas las publicaciones