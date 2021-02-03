Complejo residencial Rhizon Trinity

Rhizon Trinity es un nuevo complejo residencial en la ciudad de Risan, situado en una de las partes más pintorescas de la Bahía de Kotor. El proyecto combina arquitectura moderna, un ambiente privado y un entorno natural, creando un espacio cómodo para vivir y relajarse. El complejo está situado en una tranquila zona verde cerca del mar y ofrece vistas abiertas de la bahía y las montañas.
Sobre el complejo:
Rhizon Trinity consta de tres edificios residenciales situados en una parcela de unos 2240 m2. El complejo incluye sólo 32 apartamentos, incluyendo residencias de un dormitorio y dos dormitorios, garantizando la privacidad y un formato de vida boutique.
El concepto arquitectónico del proyecto combina líneas modernas y materiales tradicionales de la región de Bay of Kotor — piedra natural y madera. Las fachadas están hechas con revestimientos de piedra y elementos decorativos de madera, gracias a los cuales el complejo se mezcla armoniosamente en el entorno natural de Risan.
Infraestructura y servicios:
Los residentes del complejo tienen acceso a infraestructuras de primer nivel:
piscina al aire libre,SPA & Wellness area,sauna, zona de recepción moderna, parque infantil, parque infantil, parque infantil, parque infantil, sistema de casa inteligente en los apartamentos. Cada apartamento está equipado con un sistema Smart Home con la capacidad de controlar remotamente los parámetros de vivienda, proporcionando un alto nivel de comodidad, eficiencia energética y seguridad.
Ubicación:
El complejo se encuentra en la ciudad de Risan, una de las ciudades más antiguas de la Bahía de Kotor, conocida por su historia, mosaicos romanos y naturaleza única.
mar y paseo marítimo — a poca distanciaMosaos romanos — a unos 1 kmPerast — a unos 5 kmKotor — a unos 20 kmPorto Montenegro — a unos 27 kmTivat airport — a unos 27 km potencial de inversión:
The Bay of Kotor remains one of the most sought-after regions in Montenegro for real estate investment due to limited supply, natural uniqueness, and stable rental demand. Rhizon Trinity combina un moderno formato de vivienda, infraestructura recreativa y una ubicación favorable cerca del mar, haciendo que el complejo sea atractivo tanto para residencia personal como para generar renta estable.