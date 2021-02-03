Complejo residencial Tivat Gardens

El complejo "Tivat Gardens" es un complejo residencial cerrado de élite diseñado en un estilo arquitectónico moderno. Situado en una tranquila parcela cerca del parque de la ciudad Tivat y el prestigioso puerto deportivo de Porto Montenegro, los residentes tienen acceso a zonas de senderismo y restaurantes de alto nivel y bares. A través del parque, los residentes pueden llegar al centro de la ciudad y a la Escuela Internacional Knightsbridge, a pocos minutos a pie. Rodeado de pinos y colinas, el complejo crea la sensación de un complejo privado; las casas ofrecen vistas panorámicas de las pistas adriáticas y verdes, y el territorio está protegido de los forasteros. "Tivat Gardens" consta de varios edificios de cinco pisos. Por ejemplo, el edificio 5 combina 22 apartamentos: en el nivel inferior hay amplios apartamentos de hasta 93 m2 con terrazas y terrazas verdes, y en las plantas superiores hay apartamentos con terrazas verdes de 66 m2 y acceso a un techo utilizable. El edificio 6 contiene 14 apartamentos, incluyendo apartamentos de 1 y 2 dormitorios que van desde 34 a 88 m2; algunos apartamentos tienen grandes terrazas y zonas verdes, y los áticos incluyen techos adicionales para la relajación privada. La superficie total de apartamentos en el proyecto oscila entre 36 y 119 m2, terrazas de 4 a 41 m2; algunos apartamentos tienen acceso al techo. El proyecto es un formato "ciudad dentro de una ciudad", los residentes pueden satisfacer plenamente sus necesidades domésticas sin salir del territorio. El territorio comprende: un centro de SPA con sauna, sala de vapor y sala de masaje individual cabina de fitness, su propia sala de yoga y una piscina al aire libre con una zona de salón y chimenea zona de barbacoa, pergolas, y miradores para la relajación al aire libre parque infantil y una sala de cine para juegos de mesa de belleza SPA salón, salas de reuniones, una cafetería-bakery y un mini-mercado El territorio del complejo está cerrado a coches; se ofrecen aparcamientos subterráneos y abiertos, junto con estaciones de carga para vehículos eléctricos. Servicio de seguridad y conserjería las 24 horas asegura la tranquilidad de los residentes, y la empresa de gestión maneja alquileres de apartamentos, limpieza y mantenimiento. El proyecto fue diseñado por la firma internacional Arser Architects; cada apartamento se vende llave en mano con muebles y electrodomésticos de marcas líderes. Los acabados utilizan piedra natural y madera, Villeroy & Boch y Dornbracht sanitaryware, Samsung sistemas de aire acondicionado y suelos calentados. El complejo está equipado con un sistema hogareño inteligente: entrada sin llave a través de código o huella, ventanas de eficiencia energética e ingeniería, así como Internet de alta velocidad. Por qué elegir jardines Tivat Una ubicación cerrada y tranquila a poca distancia del centro de Tivat, Porto Montenegro, y la escuela internacional. Una gran variedad de viviendas, desde estudios hasta áticos con terrazas verdes y acceso al techo. Servicios internos de alto nivel: spa, fitness, piscina, sala de cine, cafetería, salón de belleza, tiendas y una empresa de gestión. Apartamentos llave en mano con acabados y muebles de primera clase, sistemas inteligentes, estacionamiento subterráneo y seguridad. El proyecto Tivat Gardens combina la atmósfera de un complejo de cinco estrellas con la comodidad de la vida urbana, ofreciendo a los compradores una oportunidad de inversión y un alto nivel de vida en uno de los lugares más bellos del Adriático.