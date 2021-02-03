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Hotel Thyme Residences (Hotel R) – Boutique Ski-in/Ski-out Living | Kolašin Valleys

Municipio de Andrijevica, Montenegro
de
$193,173
VAT
de
$33/m²
;
12
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ID: 35483
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 27/4/26

Localización

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  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Andrijevica

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    5

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Concesión de un permiso de residencia

Sobre el complejo

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Ubicación: 1600 Village (K16 Peak), Kolašin Valleys Mountain Resort, Montenegro
Tipo de edificio: Hotel boutique & residencias con servicios premium
Altitud: 1.600 metros sobre el nivel del mar
Finalidad: Invierno 2025

Acerca del desarrollo

Thyme Residences se encuentra en el corazón residencial de la comunidad K16 Peak en 1600 Village, la zona elevada y exclusiva del complejo de Valles de Kolašin. El edificio combina servicios de hotel boutique con propiedad privada, creando un epicentro de vida montañosa durante todo el año con acceso directo al esquí / esquí.

Diseñado como parte del plan maestro Ecosign (Whistler Blackcomb), Thyme Residences combina la arquitectura moderna con elementos alpinos tradicionales, con acabados de piedra natural y madera en todas partes. El edificio ofrece una mezcla ecléctica de espacios minoristas, bares chic, restaurantes gourmet y un spa premium, todo diseñado para la comodidad y disfrute de los residentes.

Cada apartamento se entrega totalmente amueblado y llave en mano, con calefacción por suelo radiante, electrodomésticos premium y vistas a los bosques o cuadrados. El desarrollo cuenta con un elegante bar de vestíbulo, múltiples restaurantes y instalaciones de bienestar con acceso directo a la pendiente.

Unidades disponibles

Estudios: 27–28 m2 Silencio desde €164,868
1 dormitorio: 31–36 m2 Silencio desde €186,068
2 dormitorios: 62 m2 tención 436.521 €
Duplex: 54.55 m2 Silencio 378,032 €

Todas las unidades entregadas totalmente amuebladas y llave en mano (cocina equipada, acabados premium, calefacción por suelo radiante, almacenamiento incorporado).

Características clave

✓ Acceso directo al esquí/salida
✓ Boutique hotel management and concierge services
✓ On-site: Lobby bar, restaurantes gourmet, spa premium
✓ Espacios comerciales y locales après-ski en planta baja
✓ Vida durante todo el año: esquí en invierno, clima alpino en verano (18–24°C)
✓ Ubicado en 1600 Village (alzado más alto, posicionamiento más exclusivo)

Beneficios de inversión

  • No hay restricciones de propiedad extranjera
  • Sin impuesto sobre la propiedad, sin impuesto sobre la herencia
  • 45 minutos del aeropuerto de Podgorica (autovía directa)
  • Precio de nivel de entrada para bienes raíces de esquí europeos
  • Montenegro en la vía de adhesión a la UE
  • Finalización: Invierno 2027 (en marcha)

Localización en el mapa

Municipio de Andrijevica, Montenegro
Alimentación

Calculadora hipotecaria

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Plazo del préstamo, años
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