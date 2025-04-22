Вилла Manick Hillside

Виллы Manick Hillside предлагают роскошную жизнь в спокойном месте



Наши виллы могут похвастаться потрясающим видом на горы и изысканным современным дизайном интерьера, создавая пространство, которое обеспечивает комфорт для семейного проживания, так и элегантность.



Всего в 15 минутах езды от Лагуны и пляжа Банг Тао.



Приходите к нам в гости сегодня, чтобы узнать, почему наша недвижимость является лучшим выбором для тех, кто ищет наивысший уровень жизни на Пхукете.



- большие частные бассейны



- круглосуточная охрана



- вид на горы



- варианты с 3-5 спальнями



- большие гостиные и зоны для развлечений



- крытые террасы и обеденные зоны

