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Вилла Manick Hillside

Си Сунтон, Таиланд
от
$2,15 млн
от
$2,726/м²
;
19
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Квартиры Квартиры
Медиа Медиа
ID: 24596
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Тхаланг
  • Город
    Си Сунтон

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

О комплексе

Виллы Manick Hillside предлагают роскошную жизнь в спокойном месте

Наши виллы могут похвастаться потрясающим видом на горы и изысканным современным дизайном интерьера, создавая пространство, которое обеспечивает комфорт для семейного проживания, так и элегантность.

Всего в 15 минутах езды от Лагуны и пляжа Банг Тао.

Приходите к нам в гости сегодня, чтобы узнать, почему наша недвижимость является лучшим выбором для тех, кто ищет наивысший уровень жизни на Пхукете.

- большие частные бассейны

- круглосуточная охрана

- вид на горы

- варианты с 3-5 спальнями

- большие гостиные и зоны для развлечений

- крытые террасы и обеденные зоны
 

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Вилла
Площадь, м² 820.0
Цена за м², USD 2,623
Цена квартиры, USD 2,24 млн

Местонахождение на карте

Си Сунтон, Таиланд

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Вилла Manick Hillside
Си Сунтон, Таиланд
от
$2,15 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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