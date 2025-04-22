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  4. Жилой комплекс Новый охраняемый комплекс вилл с бассейнами и джакузи на крыше в 400 метрах от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд

Жилой комплекс Новый охраняемый комплекс вилл с бассейнами и джакузи на крыше в 400 метрах от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд

Choeng Thale, Таиланд
от
$1,45 млн
;
9
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26338
ID новостройки на Realting
In CRM: 2458701
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 10.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Тхаланг
  • Город
    Чонг Тале
  • Город
    Choeng Thale

О комплексе

Испытайте босоногую роскошь в лучшем виде в самом сердце Банг Тао в великом «Origin Resort World Phuket», роскошном центре в пляжной зоне Пхукета. Откройте для себя изысканную роскошную виллу BALCO, расположенную в этом престижном месте.

Насладитесь романтическим видом на бассейн и воспользуйтесь павильоном и небесным джакузи на крыше.

Особенности:

  • собственный гараж на 3 машины для каждой виллы
  • собственный бассейн для каждой виллы
  • джакузи на крыше
  • консьерж-сервис
  • круглосуточная охрана
  • центральный парк

Начало строительства - 4 квартал 2026 года.

Расположение и объекты поблизости

Банг Тао, известный как самый длинный и увлекательный пляж на закате Пхукета, приглашает вас глубоко вздохнуть, позволить спокойным волнам омыть вас и позволить увлекательному закату унести ваши заботы.

  • Пляж Банг Тао - 400 метров
  • Пляж Сурин - 2,9 км
  • Пляжный клуб - 400 метров
  • Boat Avenue Phuket - 2,6 км
  • Porto de Phuket - 2,9 км
  • Blue Tree - 4 км
  • Laguna Golf Club - 5 км

Местонахождение на карте

Choeng Thale, Таиланд

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Жилой комплекс Новый охраняемый комплекс вилл с бассейнами и джакузи на крыше в 400 метрах от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Choeng Thale, Таиланд
от
$1,45 млн
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