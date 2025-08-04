  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Чонг Тале
  Жилой комплекс Комплекс апартаментов Ayana Heights Seaview с видом на пляж Лаян.

Жилой комплекс Комплекс апартаментов Ayana Heights Seaview с видом на пляж Лаян.

Чонг Тале, Таиланд
от
$236,000
BTC
2.8071730
ETH
147.1359397
USDT
233 329.5433761
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
9
ID: 28070
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 23.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Тхаланг
  • Город
    Чонг Тале

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Ayana Heights Seaview Residence - это премиальный жилой комплекс со всеми удобствами будет построен на площади 49.000 м2 в Престижном районе острова Банг Тао, рядом с курортом Лагуна и пляжем Лаян.

Комплекс предлагает разнообразные варианты апартаментов с панорамными видами на Андаманское море и включает в себя 8-ь корпусов 549 квартир, обеспечивая высокий уровень комфорта и уединения.

В комплексе будут квартиры-студии 37 м2, односпальные от 43 м2 до 57 м2, двухспальные 79 м2, трех спальные 124 м2.

Детали объекта:

  • До моря: 1.500 м
  • Спальни: 1, 2, 3
  • Ванные: 1 - 4
  • Жилая площадь: 38 м2 - 125 м2
  • Доход: фактический доход от сдачи в аренду (управляющая компания) 

В стоимость включено: отделка, сантехника, встроенная кухня, встроенные шкафы, кондиционеры

Без% рассрочка до конца строительства.

Окончание строительства: 4-й квартал 2026 года.
 

Инфраструктура:

  • Бассейн
  • Аллеи для прогулок
  • Ресторан и Бар
  • СПА - салон
  • Спортзал
  • Детские комнаты
  • И многое другое

Местонахождение на карте

Чонг Тале, Таиланд

Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
