Жилой комплекс Комплекс апартаментов Ayana Heights Seaview с видом на пляж Лаян.

Ayana Heights Seaview Residence - это премиальный жилой комплекс со всеми удобствами будет построен на площади 49.000 м2 в Престижном районе острова Банг Тао, рядом с курортом Лагуна и пляжем Лаян.

Комплекс предлагает разнообразные варианты апартаментов с панорамными видами на Андаманское море и включает в себя 8-ь корпусов 549 квартир, обеспечивая высокий уровень комфорта и уединения.

В комплексе будут квартиры-студии 37 м2, односпальные от 43 м2 до 57 м2, двухспальные 79 м2, трех спальные 124 м2.

Детали объекта:

До моря: 1.500 м

Спальни: 1, 2, 3

Ванные: 1 - 4

Жилая площадь: 38 м2 - 125 м2

Доход: фактический доход от сдачи в аренду (управляющая компания)

В стоимость включено: отделка, сантехника, встроенная кухня, встроенные шкафы, кондиционеры

Без% рассрочка до конца строительства.

Окончание строительства: 4-й квартал 2026 года.



Инфраструктура: